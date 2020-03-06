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6 марта 2020, 14:29

ТОП-10 самых востребованных вседорожников февраля

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили итоги продаж новых кроссоверов и внедорожников в феврале 2020 года и назвали десять наиболее востребованных моделей. Лидерство с двухкратным отрывом продолжает удерживать Hyundai Creta, но есть и интересные перестановки.
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Признанный бестселлер отечественного сегмента SUV, кроссовер Hyundai Creta, разошелся в феврале тиражом в 6 636 экземпляров, что на 9% выше показателей 2019 года. Второе место сохранил японский кроссовер Toyota RAV4. На нем остановили свой выбор 3 684 покупателя или вдвое больше, чем годом ранее (+102%). Третье место занял Volkswagen Tiguan с результатом 2 924 проданных автомобиля (+19%).

Интересно, что в январе «бронза» досталась корейскому кроссоверу Kia Sportage, но в феврале он не вошел даже в ТОП-5. По итогам минувшего месяца на четвертой строчке расположился Nissan Qashqai (2 608 экз., +26%). Пятое место заняла российская Lada 4x4 (2 246 экз., -15%).

Кроме того, в десятку наиболее востребованных кроссоверов февраля вошли: Kia Sportage (2 192 экз., -11%), Mitsubishi Outlander (2 047 экз., +6%), Renault Duster (2 043 экз., -15%), Nissan X-Trail (1 986 экз., -14%) и Renault Kaptur (1 747 экз., -10%). Выбыли из первой десятки Skoda Kodiaq и Hyundai Tucson. В сумме по итогам двух первых месяцев 2020 года тройка лидеров выглядит так: Hyundai Creta (12 тыс. экз., +17%), Toyota RAV4 (6,3  тыс. экз., +91%) и Volkswagen Tiguan (5,2 тыс. экз., +24%).

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ТОП-10 самых востребованных вседорожников февраля
{{material_129199}}Признанный бестселлер отечественного сегмента SUV, кроссовер Hyundai Creta, разошелся в феврале тиражом в 6 636 экземпляров, что на 9% выше показателей 2019 года. Второе место сохранил японский кроссовер Toyota RAV4. На нем остановили свой выбор 3 684 покупателя или вдвое больше, чем годом ранее (+102%). Третье место занял Volkswagen Tiguan с результатом 2 924 проданных автомобиля (+19%).Интересно, что в январе «бронза» досталась корейскому кроссоверу Kia Sportage, но в феврале он не вошел даже в ТОП-5. По итогам минувшего месяца на четвертой строчке расположился Nissan Qashqai (2 608 экз., +26%). Пятое место заняла российская Lada 4x4 (2 246 экз., -15%).Кроме того, в десятку наиболее востребованных кроссоверов февраля вошли: Kia Sportage (2 192 экз., -11%), Mitsubishi Outlander (2 047 экз., +6%), Renault Duster (2 043 экз., -15%), Nissan X-Trail (1 986 экз., -14%) и Renault Kaptur (1 747 экз., -10%). Выбыли из первой десятки Skoda Kodiaq и Hyundai Tucson. В сумме по итогам двух первых месяцев 2020 года тройка лидеров выглядит так: Hyundai Creta (12 тыс. экз., +17%), Toyota RAV4 (6,3  тыс. экз., +91%) и Volkswagen Tiguan (5,2 тыс. экз., +24%).
2020-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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