Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

9 января 2026, 15:52

Неожиданный лидер: Топ-10 семейных кроссоверов 2026 года с лучшими оценками по безопасности

Какие модели удивили экспертов — неожиданные лидеры рейтинга

Эксперты назвали кроссоверы, которые получили высшие баллы за безопасность. В списке есть как японские, так и корейские модели. Некоторые результаты удивили даже специалистов. Узнайте, кто оказался вне конкуренции в 2026 году.

Эксперты назвали кроссоверы, которые получили высшие баллы за безопасность. В списке есть как японские, так и корейские модели. Некоторые результаты удивили даже специалистов. Узнайте, кто оказался вне конкуренции в 2026 году.

В мире семейных автомобилей безопасность давно стала одним из главных критериев выбора. Каждый год независимые организации проводят десятки краш-тестов, чтобы определить, какие кроссоверы действительно способны защитить своих пассажиров. В 2026 году эксперты составили свежий рейтинг, который удивил даже бывалых автолюбителей.

Абсолютным лидером среди семейных кроссоверов признана Mazda CX-30. Эта модель не только набрала максимальные пять звезд по версии NHTSA, но и получила престижную награду Top Safety Pick+ от IIHS. Такой двойной успех встречается нечасто, и Mazda CX-30 теперь по праву считается эталоном безопасности в своем классе.

Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. В тройку лучших вошли еще две модели Mazda - CX-50 и CX-90, обе 2026 года выпуска. Они также удостоились высших оценок за защиту водителя и пассажиров. Японский бренд явно сделал ставку на современные системы предотвращения аварий и прочную конструкцию кузова.

Не остались в стороне и европейцы: Volvo XC90 2025 года продолжает удерживать позиции одного из самых безопасных кроссоверов на рынке. Шведы традиционно уделяют максимум внимания пассивной и активной безопасности, и их подход вновь оказался результативным.

Корейские производители тоже не сдают позиций. Genesis GV60 и GV80, оба свежих годов выпуска, получили высшие баллы в тестах. Эти премиальные кроссоверы оснащены не только продвинутыми ассистентами водителя, но и инновационными системами удержания полосы и экстренного торможения.

В списке самых безопасных оказались и более доступные модели. Kia Telluride 2025 года, Honda CR-V 2026 года, Hyundai Ioniq 5 и Hyundai Palisade 2025 года - все они получили высшие оценки от американских экспертов. Особенно отмечается высокий уровень защиты при боковых столкновениях и наличие современных подушек безопасности.

Вот как выглядит итоговый список кроссоверов, которые в 2026 году признаны самыми безопасными для семейных поездок:

  • Mazda CX-30 2026 года;
  • Mazda CX-50 2026 года;
  • Volvo XC90 2025 года;
  • Genesis GV60 2026 года;
  • Mazda CX-90 2026 года;
  • Genesis GV80 2025 года;
  • Kia Telluride 2025 года;
  • Honda CR-V 2026 года;
  • Hyundai Ioniq 5 2025 года;
  • Hyundai Palisade 2025 года.

Каждая из этих моделей прошла через сложные испытания, где учитывались не только результаты краш-тестов, но и наличие электронных помощников, качество материалов салона и даже простота крепления детских кресел. В 2026 году производители явно сделали шаг вперед, и теперь покупатели могут выбирать не только по внешности или цене, но и по реальной безопасности.

Упомянутые модели: Mazda CX-30 (от 1 730 000 Р), Volvo XC90 (от 4 370 000 Р), Genesis GV60, KIA Telluride, Honda CR-V (от 1 699 900 Р), Hyundai IONIQ 5
Упомянутые марки: Mazda, Volvo, Genesis, KIA, Honda, Hyundai
