Какие модели удивили экспертов — неожиданные лидеры рейтинга

9 января 2026, 15:52
Неожиданный лидер: Топ-10 семейных кроссоверов 2026 года с лучшими оценками по безопасности
Неожиданный лидер: Топ-10 семейных кроссоверов 2026 года с лучшими оценками по безопасности
Эксперты назвали кроссоверы, которые получили высшие баллы за безопасность. В списке есть как японские, так и корейские модели. Некоторые результаты удивили даже специалистов. Узнайте, кто оказался вне конкуренции в 2026 году.
В мире семейных автомобилей безопасность давно стала одним из главных критериев выбора. Каждый год независимые организации проводят десятки краш-тестов, чтобы определить, какие кроссоверы действительно способны защитить своих пассажиров. В 2026 году эксперты составили свежий рейтинг, который удивил даже бывалых автолюбителей.
Абсолютным лидером среди семейных кроссоверов признана Mazda CX-30. Эта модель не только набрала максимальные пять звезд по версии NHTSA, но и получила престижную награду Top Safety Pick+ от IIHS. Такой двойной успех встречается нечасто, и Mazda CX-30 теперь по праву считается эталоном безопасности в своем классе.
Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. В тройку лучших вошли еще две модели Mazda - CX-50 и CX-90, обе 2026 года выпуска. Они также удостоились высших оценок за защиту водителя и пассажиров. Японский бренд явно сделал ставку на современные системы предотвращения аварий и прочную конструкцию кузова.
Не остались в стороне и европейцы: Volvo XC90 2025 года продолжает удерживать позиции одного из самых безопасных кроссоверов на рынке. Шведы традиционно уделяют максимум внимания пассивной и активной безопасности, и их подход вновь оказался результативным.
Корейские производители тоже не сдают позиций. Genesis GV60 и GV80, оба свежих годов выпуска, получили высшие баллы в тестах. Эти премиальные кроссоверы оснащены не только продвинутыми ассистентами водителя, но и инновационными системами удержания полосы и экстренного торможения.
В списке самых безопасных оказались и более доступные модели. Kia Telluride 2025 года, Honda CR-V 2026 года, Hyundai Ioniq 5 и Hyundai Palisade 2025 года - все они получили высшие оценки от американских экспертов. Особенно отмечается высокий уровень защиты при боковых столкновениях и наличие современных подушек безопасности.
Вот как выглядит итоговый список кроссоверов, которые в 2026 году признаны самыми безопасными для семейных поездок:
- Mazda CX-30 2026 года;
- Mazda CX-50 2026 года;
- Volvo XC90 2025 года;
- Genesis GV60 2026 года;
- Mazda CX-90 2026 года;
- Genesis GV80 2025 года;
- Kia Telluride 2025 года;
- Honda CR-V 2026 года;
- Hyundai Ioniq 5 2025 года;
- Hyundai Palisade 2025 года.
Каждая из этих моделей прошла через сложные испытания, где учитывались не только результаты краш-тестов, но и наличие электронных помощников, качество материалов салона и даже простота крепления детских кресел. В 2026 году производители явно сделали шаг вперед, и теперь покупатели могут выбирать не только по внешности или цене, но и по реальной безопасности.
Похожие материалы Мазда, Вольво, Дженезис, Киа, Хонда, Хендай
-
22.12.2025, 18:48
Владельцы Hyundai Ioniq 5 в США столкнулись с дорогим ремонтом из-за проводки под сиденьем
Владельцы Hyundai Ioniq 5 в США жалуются на поломку электропроводки под водительским сиденьем. Ремонт обходится в десятки тысяч долларов. Hyundai не признает проблему гарантийной. Причины неисправности вызывают споры. Детали - в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 06:39
Honda отзывает CR-V e:FCEV в США из-за риска утечки охлаждающей жидкости
Honda объявила отзыв самой дорогой версии CR-V в США. Причина - возможная утечка охлаждающей жидкости в топливном элементе. Это может привести к короткому замыканию. Подробности о причинах и последствиях - в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 18:00
Как купить премиальный Volvo XC90 2018 года за 1,5 млн рублей и не прогадать
Volvo XC90 2018 года с пробегом 143 тысячи км продан за 1,5 млн рублей. Автомобиль в отличном состоянии и с богатой комплектацией. Цена удивляет даже опытных автолюбителей. Почему такие предложения появляются на рынке? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
03.12.2025, 12:21
Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 5 N 2026 года стартуют в Австралии с цифровым ключом
Hyundai запускает в Австралии обновленные Ioniq 5 и Ioniq 5 N. Модели получили цифровой ключ и сокращенную линейку комплектаций. Диапазон цен – от 76 200 до 115 000 австралийских долларов. Новинки оснащены батареей на 84 кВт/ч и разными вариантами привода. Узнайте, что еще приготовил производитель.Читать далее
-
26.11.2025, 12:19
Новая Honda CR-V из Китая: стоит ли она своих 6-8 миллионов рублей
Новое поколение Honda CR-V снова в России. Теперь его везут из Китая. Цены на кроссовер просто шокируют. Журналисты разобрались в его плюсах и минусах. Стоит ли он таких огромных денег?Читать далее
-
20.11.2025, 17:52
Hyundai отзывает часть Ioniq 5 2025 года из-за возможных проблем с креплением ремней
Hyundai объявил отзыв некоторых Ioniq 5 2025 года. Причина – возможные проблемы с креплением ремней безопасности. Под подозрением автомобили, собранные на Metaplant America. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности – в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
13.11.2025, 06:26
Waymo начала испытания новых роботакси Hyundai Ioniq 5 с автопилотом шестого поколения
Waymo и Hyundai объединились для обновления парка роботакси. В октябре 2025 года стартовали испытания электрокроссоверов Ioniq 5 с передовой системой автопилота. Новые автомобили заменят устаревшие Jaguar I-Pace. Как изменится рынок беспилотных такси — читайте далее.Читать далее
-
12.11.2025, 15:46
Продажи автомобилей Mazda в России показали взрывной рост. Названы топ-5 моделей
Спрос на японские авто растет. Продажи Mazda показали невероятный скачок. Россияне предпочитают конкретные кроссоверы. Почти все машины везут из Китая. Раскрываем детали и популярные модели.Читать далее
-
11.11.2025, 23:08
Kia представила новое поколение флагманского кроссовера Telluride
Корейский автогигант показал новый флагман. Кроссовер получил свежий дизайн. Его интерьер стал полностью цифровым. Автомобиль готовят к мировой премьере. Скоро мы узнаем все подробности. Новинка может добраться и до России.Читать далее
