ТОП-10 шедевров от легендарного итальянского дизайнера автомобилей Джованни Баттиста Фарина: от Alfa Romeo до Ferrari
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
В середине 20 века в Италии можно было найти много дизайнерских автомобильных фирм, но одной из главных среди них была компания Pininfarina и её основатель дизайнер автомобилей Баттиста Фарина. В 2020 году группе Pininfarina исполнилось 90 лет.
За большинством автомобилей, созданных под маркой Pininfarina, стоял гений сына Баттисты, Серджио Фарины. Группа Pininfarina недавно представила свой новый электрический гиперкар, названный в честь основателя Баттисты.
Ferrari 250 GT
Этот автомобиль был представлен на Парижском автосалоне в 1954 году. Разработанный на основе предыдущей модели 250 Europa, GT Coupé был оснащен 1,5-литровым двигателем V12 Ferrari Colombo Type 125.
Lancia Aurelia
Версия этого автомобиля с откидным верхом B24 оказала большое влияние на репутацию Lancia и Pininfarina. Дизайн придавал автомобилю статус одного из самых красивых в то время. Aurelia называли автомобилем мечты 50-х годов.
Lancia Flavia
Pininfarina впервые представила Flavia Coupe в 1961 году. Упрощенный седан Lancia сохранил большинство своих конструктивных особенностей, но база была укорочена, а линии занижены. Автомобиль выглядел более обтекаемым и мягким.
Cadillac Eldorado Brougham
Cadillac Eldorado Brougham в представлении не нуждается. Самый эксклюзивный и дорогой Кадиллак 1950-х был продан за 13 074 доллара. По сравнению с предыдущими версиями Eldorado, модели '59 и '60 были красивыми и достойными. Здесь мы видим относительно скромные плавники и отсутствие дверей для самоубийц.
Alfa Romeo 6C
Alfa Romeo производила 6C 2500 Sport во время Второй мировой войны до 1943 года. Автомобиль был одним из последних, выпущенных до окончания войны, но Alfa Romeo хотела продолжать его выпускать. На заводе собрали только двигатель и трансмиссию. Баттиста работал над интерьером и кузовом в своей дизайн-студии. Для версии Pinin Farina 1952 года было построено всего три 6C Spider Sports. Согласно данным classicdriver.com, сегодня остался только 1 такой автомобиль.
Ferrari 212 Inter
Отношения Баттиста Фарина и группы Pininfarina с Ferrari начались с первого Ferrari, спроектированного Пинином Фариной, 212 Inter Cabriolet номер шасси 0177E. Здесь просматривается классический стиль Pininfarina, поскольку он был менее ярким и элегантным по сравнению с другими. Энцо после этого сотрудничал с Pininfarina много лет.
Alfa Romeo 1900 C
Alfa Romeo 1900 C от Pininfarina смотрелся красивее и казался более сбалансированным. Длинная передняя часть с капюшоном и округлая задняя часть создают придали модели свое очарование. С такими автомобилями Alfa Romeo была на подъеме во второй половине 20-го века.
Cisitalia 202
В 1948 году Pininfarina сделал один из своих самых красивых автомобилей Cisitalia 202. Это один из восьми автомобилей, выбранных для представления в Йоркском музее современного искусства. Двигатель был не очень мощным, но продуманная аэродинамика и легкий корпус придавали машине отличную маневренность.
Alfa Romeo Giulietta Spider
Данная модель так понравилась, что паук Джульетты на его родине прозвали «любимцем Италии». Фарина взял Spider 750-й серии и сократил колесную базу, добавил свои штрихи к решетке радиатора, фарам, боковым юбкам и заднему бамперу. Его версия была названа 750D.
Alfa Romeo 1600 Duetto Spider
В 1967 году на экраны вышел фильм «Выпускник». Икона Голливуда Дастин Хоффман снялся в нем вместе с Энн Бэнкрофт и Кэтрин Росс. Но еще одной главной звездой киноленты стал Alfa Romeo 1600 Duetto Spider. Эта один из последних и самых изящных дизайнов Pininfarina. 1600 Duetto Spider не стал сенсацией сразу, но теперь это классика.
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