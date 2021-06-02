ТОП-10 спортивных мотоциклов совершенно нового уровня
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Сегодня на мировом рынке достаточно предложений спортивных мотоциклов, правда, некоторые из них выглядят немного странно. Однако большинство этих моделей имеют отличные характеристики, которые выделяют их среди конкурентов. К ним также можно отнести футуристический дизайн. Вот 10 мотоциклов, которые, выходят за рамки возможного.
Ronax 500
Несмотря на то, что сегодня двухтактные модели считают устаревшими, раньше эти мотоциклы становились чемпионами мира. Ronax 500 выполнен в ретро-стиле, он выглядит как мотоцикл MotoGP из 1990-х годов. Это один из самых редких мотоциклов на планете.
Байк представляет собой безупречную репродукцию последней модели с двухтактным двигателем, на которой Валентино Росси победил в Гран-при. Всего было выпущено 46 (гоночный номер Валентино) этих байков.
Kawasaki Ninja H2R
Мотоцикл Kawasaki Ninja H2R, впервые выпущенный в 2015 году, является одним из самых быстрых и мощных мотоциклов в мире. Супербайк с наддувом удерживает несколько мировых рекордов скорости. Мотоцикл оснащен двигателем мощностью 305 л.с. при 14000 об/мин. Модель конкурирует с Aprilia RSV4 1000 RR, Honda CBR1000RR Fireblade SP и Yamaha YZF-R1M.
Harley-Davidson LiveWire
Вдохновленный электрическим супербайком «Mission R», Harley-Davidson LiveWire представляет собой полностью электрический Streetfighter высокого класса. LiveWire поддерживает режимы Sport, Range, Road и Rain. Водитель также может настроить три дополнительных режима езды.
KTM Super Duke 1290 R
В течение последних 27 лет KTM производит модели Duke, а Super Duke 1290 R — это последняя разработка популярного австрийского бренда. Эстетика мотоцикла подчеркивает его гоночную привлекательность. KTM переработала заднюю подвеску, и теперь у 1290 R новое шасси. Модель оснащена V-образным двухцилиндровым двигателем мощностью 177 л.с.
Ducati Streetfighter 1098 S
Ducati Streetfighter 1098 S стал последним аналоговым байком старой школы, который изменил правила игры. Благодаря двигателю L-twin объемом 1099 куб. см, байк обладает непревзойденными характеристиками. Мотоцикл весит всего 168 кг, а его 8-клапанная силовая установка Desmodromic соединена с мощной 6-ступенчатой коробкой передач.
BMW S1000 RR
BMW S1000 RR с максимальной скоростью 360 км/час является одним из самых быстрых мотоциклов премиум-класса на рынке. Версия 2019 года была полностью переработана. Новый мотоцикл компактнее и изящнее, чем другие BMW, и выдает 204 лошадиных силы и около 113 Нм крутящего момента.
Damon Hypersport
Damon Hypersport — один из самых впечатляющих и инновационных мотоциклов. Электрическая модель сочетает в себе самые современные технологии безопасности, он может похвастать мощностью 200 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента
Kawasaki Ninja ZX-14R
В создании Kawasaki Ninja ZX-14R японский производитель максимально уделил внимание деталям. Байк оснащен 16-клапанным рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 1441 куб.см, который сочетается с 6-ступенчатой коробкой передач.
FGR Midalu 2500 V6
Двигатель V6 объемом 2500 куб. см — это то, что обычно находится под капотом спортивного автомобиля, но у чешского производителя Midalu были другие идеи. Компания представила спортбайк с двигателем V6, который выдавал 240 л.с. и максимальный крутящий момент 160 Нм. Кузов мотоцикла сделан из углеродного волокна.
Lightning LS-218
Автомобильный мир быстро внедряет электрификацию, не отстают и производители супербайков. LS-218 сумел завоевать титул самого быстрого электрического мотоцикла в мире. Мотоцикл приводится в движение аккумуляторной батареей емкостью 20 кВтч, которая обеспечивает пробег от 257 до 290 километров. Модель демонстрирует классический суперспортивный дизайн и развивает мощность более 204 л.с.
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