Топ-10 страховых компаний по оформлению ОСАГО
ОСАГО - страхование вашей ответственности перед другими водителями. И если полис оказывается недействительным, а вы виновником ДТП, то платить приходится не только за ремонт своего авто, но и за ремонт второго пострадавшего в ДТП автомобиля.
Поэтому сегодня поговорим о том, как выбрать страховую компанию, а точнее, про рейтинги страховых компаний по оформлению ОСАГО. Как формируются рейтинги? На что влияют? И можно ли доверять страховым компаниям из топ-10 оформление ОСАГО?
Есть ли реальная разница, где оформлять ОСАГО?
Изменение в законодательстве дало страховым компаниям возможность самостоятельно определять базовые тарифы для каждого клиента. Банк России контролирует вилку этого тарифа в диапазоне от 2471 до 5436 (для автомобилей категории B). Критерии определяет сама компания.
В первые несколько недель после вступления в силу законодательных изменений базовые тарифы менялись каждый день. Утром в среду в компании РЕСО мы получали расчет на ОСАГО для KIA RIO 2019 года на 5400 ₽, а вечером того же дня полис в РЕСО стоил уже 6300 ₽. Ситуация сегодня нормализовалась, но с пролонгацией договора происходит похожая история. Поэтому вот вам лайфхак от Polis.Online:
Чем раньше вы решите продлить свой полис ОСАГО, тем дешевле он будет для вас стоить. А если решите продлить полис за день до завершения действия текущего полиса, то стоимость нового полиса будет дороже.
Дополнительно на стоимость влияют коэффициенты. Если критерии изменения тарифа страховая не разглашает, то коэффициенты для расчета ОСАГО частично известны каждому водителю:
- категория транспортного средства (легковой автомобиль, мотоцикл, камаз, автобус и т.д.);
- кому принадлежит автомобиль: физическому или юридическому лицу;
- региональный коэффициент;
- количество лиц, допущенных к управлению;
- возраст и стаж водителей, которые вписаны в полис;
- мощность двигателя транспортного средства;
- срок действия полиса и так далее.
Так одна страховая компания пришлет расчет на 4000 рублей, а другая - на 7000 рублей. Вот и разница. Но, возвращаясь к теме рейтингов компаний, на какие из них стоит обращать внимание, когда оформляете полис ОСАГО?
Кто составляет рейтинги страховых компаний? Кому доверять?
Базовый рейтинг финансовой надежности определяет финансовую стабильность страховой компании на рынке. Это первое, на что стоит обращать внимание водителю перед оформлением ОСАГО. Рейтинг компаниям присуждает рейтинговое агентство по методологии, утвержденной Банком России. Это те самые обозначения, которые вы часто встречаете в новостной ленте, что кому-то понизили рейтинг до ruA или повысили рейтинг до ruAA. Для обозначения рейтинга используется национальная шкала Российской Федерации. Сейчас разберем, что это значит.
В шкале рейтинга существует 21 показатель в 5 пунктах. Объясним, что значит конкретно каждый пункт:
- Рейтинг А, АА, ААА - умеренно высокий и высокий уровень стабильности компании. Страховая компания может самостоятельно отвечать по своим обязательствам, в том числе перед клиентами. На ее финансовую деятельность слабо влияют негативные изменения экономической конъюнктуры. Если коротко, с такой страховой компанией водитель точно уверен, что получит положенную выплату. Конечно, если она ему реально положена.
- Рейтинг B, BB, BBB - низкий, умеренно низкий и умеренный уровень кредитоспособности. Такие компании больше подвержены экономическим изменениям. Вероятность не получить положенные деньги при наступлении страхового случая есть. Но не высокая.
- Рейтинг С, СС, ССС - очень низкий уровень кредитоспособности. В ближайшей перспективе страховая компания может прекратить свое существование.
- Рейтинг RD - компания находится под надзором органов государственного регулирования, которые могут определять приоритетность одних обязательств перед другими. И далеко не факт, что клиенты компании будут в приоритете на выплату денежной компенсации по полису ОСАГО.
- Рейтинг D - компания находится в состоянии дефолта.
Конечно, это только условный рейтинг. Даже компании с рейтингом ruAA могут не пережить серьезных экономических кризисов, пандемий и прочего. Хотя опыт последних лет показывает, что финансово стабильные компании спокойно переживают события и усиливают позиции на рынке. Ведь ОСАГО нужно даже в пандемию.
Топ-13 страховых компаний по надежности
|
1
|
ruAAA
|
Стабильный
|
2
|
ruAAA
|
Стабильный
|
3
|
ruAAA
|
Стабильный
|
4
|
ruAAA
|
Стабильный
|
5
|
ruAAA
|
Стабильный
|
6
|
ruAAA
|
Стабильный
|
7
|
ruAAA
|
Стабильный
|
8
|
ruAAA
|
Стабильный
|
9
|
ruAA+
|
Стабильный
|
10
|
ruAA
|
Стабильный
|
11
|
ruAA
|
Стабильный
|
12
|
ruAA
|
Стабильный
|
13
|
ruAA
|
Стабильный
Есть еще официальные сайты статистики, где собираются данные по всем страховым компаниям. На них можно посмотреть, какие у компании были сборы за определенный период времени и сколько она произвела выплат. Чем больше сборы, чем больше разница между сборами и выплатами, тем выше вероятность, что страховая компания выполнит свои финансовые обязательства перед клиентами.
Топ-10 страховых компаний по поступлениям по ОСАГО за 2020 год
|
№
|
|
рег.
номер
|
название
|
город
|
(тыс.руб. + % от всего рынка)
|
1
|
1209
|
Москва
|
38 371 062 (17.44%)
|
2
|
2239
|
Москва
|
31 578 479 (14.35%)
|
3
|
1
|
Москва
|
25 168 059 (11.44%)
|
4
|
928
|
Москва
|
24 332 577 (11.06%)
|
5
|
621
|
Москва
|
21 725 510 (9.87%)
|
6
|
1208
|
Москва
|
10 522 994 (4.78%)
|
7
|
2243
|
Челябинск
|
10 284 795 (4.67%)
|
8
|
1307
|
Москва
|
9 588 233 (4.36%)
|
9
|
3211
|
Ханты-Мансийск
|
8 320 716 (3.78%)
|
10
|
1284
|
Москва
|
6 962 275 (3.16%)
Топ-10 страховых компаний по выплатам по ОСАГО за 2020 год
|
№
|
|
рег.
номер
|
название
|
город
|
(тыс.руб. + % от всего рынка)
|
1
|
2239
|
Москва
|
19 422 291 (14.14%)
|
2
|
1209
|
Москва
|
17 937 328 (13.06%)
|
3
|
1
|
Москва
|
16 568 009 (12.06%)
|
4
|
621
|
Москва
|
15 147 541 (11.03%)
|
5
|
928
|
Москва
|
15 084 678 (10.98%)
|
6
|
1208
|
Москва
|
8 101 379 (5.90%)
|
7
|
2243
|
Челябинск
|
5 498 821 (4.00%)
|
8
|
1307
|
Москва
|
5 051 767 (3.68%)
|
9
|
1284
|
Москва
|
4 573 779 (3.33%)
|
10
|
3211
|
Ханты-Мансийск
|
4 205 443 (3.06%)
Конечно, кто-то может возразить: может, страховая намеренно не выплачивает страховку, а только собирает деньги? Вероятность, конечно, есть. Не будем лукавить. Если заподозрили в нечестности страховую компанию, всегда можно послать обращение в высшие инстанции. Чтобы наверняка, можно сразу обратиться в Банк России.
Но во времена социальных сетей таких мало. Мы работаем более чем с 80 страховыми компаниями. И выплаты по страховым случаям происходят регулярно согласно договору. Как мы учим своих клиентов, самое важное в работе со страховой компанией - читать договор. А конкретно - пункты, где прописаны все страховые случаи. И корректно оформлять документы, если страховой случай произошел. Когда у клиентов возникают с этим сложности, всегда помогаем.
Стоит ли верить отзывам?
На разных агрегаторах можно найти тысячи отзывов и рейтинги, которые составлены со слов довольных/недовольных клиентов. Да, отзывы сегодня могут накручивать. Поэтому всегда советуем обращать внимание на даты публикации чересчур положительных отзывов или крайне отрицательных отзывов. А также посещать официальные аккаунты страховой компании в социальных сетях. Если страховая компания ведет игру нечестно (нарушает условия договора, игнорирует клиентов и т.д.), чаще всего это вылезает наружу в гневных комментариях недовольных подписчиков.
Может ли страховая отказать в оформлении полиса ОСАГО?
Теоретически не может. На практике есть категория убыточных клиентов, с которыми страховые компании даже с высоким рейтингом и безупречной репутацией не хотят работать. Это водители такси, молодые или пожилые водители и так далее. Или определенные регионы. Например, Кавказ. В этом регионе крайне сложно оформить ОСАГО.
Страховая, конечно, не может дать прямого отказа в оформлении. Но создать различного рода бюрократические преграды может очень просто. Кстати, именно для этого был создан сервис Е-Гарант. Его основная задача - решить вопрос с “отказами” страховых компаний.
Если на сайте страховой компании возникает системная ошибка при оформлении ОСАГО, «Е-Гарант» переадресует покупателя на сайт РСА. И здесь автовладелец может оформить полис в любой страховой компании без риска потерять деньги и потрепать себе нервы.
Рейтинги - это, конечно, хорошо. Но лучше всегда анализировать ситуацию в целом. Смотреть рейтинг страховой, читать отзывы. Если не доверяете отзывам, спросите знакомых. Если компания крупная, точно кто-то из ваших друзей/родственников с ней уже работал. Или задавайте вопросы в Polis.online - расскажем, покажем, оформим ОСАГО, если не хотите тратить на это свое время!
Где узнать корректную цену на полис ОСАГО?
Сделать расчет на полис ОСАГО можно на Polis.online. Вбили все данные, получили расчет за 2 минуты в 18-ти проверенных страховых компаниях. Если есть сложности в оформлении самостоятельном, то можно оставить заявку или загрузить документы, всегда поможет личный менеджер polis.online. Оплата за полис происходит по ссылке сразу в страховую компанию. Все просто, безопасно и понятно. А главное - выгодно!
Сделать расчет на полис можно здесь: https://polis.online/osago/
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