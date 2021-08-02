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2 августа 2021, 13:36

Топ-10 страховых компаний по оформлению ОСАГО

Каждый водитель хочет сэкономить на покупке ОСАГО. Но дешевым полис может быть по разным причинам. Слишком дешевый полис может оказаться поддельным, страховая компания может стать банкротом или полис может просто получиться недействительным из-за ошибки неопытного агента, который привлек вас низкой ценой.
Фото: РИА-Новости

ОСАГО - страхование вашей ответственности перед другими водителями. И если полис оказывается недействительным, а вы виновником ДТП, то платить приходится не только за ремонт своего авто, но и за ремонт второго пострадавшего в ДТП автомобиля.

Поэтому сегодня поговорим о том, как выбрать страховую компанию, а точнее, про рейтинги страховых компаний по оформлению ОСАГО. Как формируются рейтинги? На что влияют? И можно ли доверять страховым компаниям из топ-10 оформление ОСАГО?

Есть ли реальная разница, где оформлять ОСАГО? 

Изменение в законодательстве дало страховым компаниям возможность самостоятельно определять базовые тарифы для каждого клиента. Банк России контролирует вилку этого тарифа в диапазоне от 2471 до 5436 (для автомобилей категории B). Критерии определяет сама компания. 

В первые несколько недель после вступления в силу законодательных изменений базовые тарифы менялись каждый день. Утром в среду в компании РЕСО мы получали расчет на ОСАГО для KIA RIO 2019 года на 5400 ₽, а вечером того же дня полис в РЕСО стоил уже 6300 ₽. Ситуация сегодня нормализовалась, но с пролонгацией договора происходит похожая история. Поэтому вот вам лайфхак от Polis.Online

Чем раньше вы решите продлить свой полис ОСАГО, тем дешевле он будет для вас стоить. А если решите продлить полис за день до завершения действия текущего полиса, то стоимость нового полиса будет дороже. 

Дополнительно на стоимость влияют коэффициенты. Если критерии изменения тарифа страховая не разглашает, то коэффициенты для расчета ОСАГО частично известны каждому водителю:

  • категория транспортного средства (легковой автомобиль, мотоцикл, камаз, автобус и т.д.);
  • кому принадлежит автомобиль: физическому или юридическому лицу;
  • региональный коэффициент;
  • количество лиц, допущенных к управлению;
  • возраст и стаж водителей, которые вписаны в полис; 
  • мощность двигателя транспортного средства;
  • срок действия полиса и так далее.

Так одна страховая компания пришлет расчет на 4000 рублей, а  другая - на 7000 рублей. Вот и разница. Но, возвращаясь к теме рейтингов компаний, на какие из них стоит обращать внимание, когда оформляете полис ОСАГО?

Кто составляет рейтинги страховых компаний? Кому доверять?

Базовый рейтинг финансовой надежности определяет финансовую стабильность страховой компании на рынке. Это первое, на что стоит обращать внимание водителю перед оформлением ОСАГО. Рейтинг компаниям присуждает рейтинговое агентство по методологии, утвержденной Банком России. Это те самые обозначения, которые вы часто встречаете в новостной ленте, что кому-то понизили рейтинг до ruA или повысили рейтинг до ruAA. Для обозначения рейтинга используется национальная шкала Российской Федерации. Сейчас разберем, что это значит.

В шкале рейтинга существует 21 показатель в 5 пунктах. Объясним, что значит конкретно каждый пункт:

  1. Рейтинг А, АА, ААА - умеренно высокий и высокий уровень стабильности компании. Страховая компания может самостоятельно отвечать по своим обязательствам, в том числе перед клиентами. На ее финансовую деятельность слабо влияют негативные изменения экономической конъюнктуры. Если коротко, с такой страховой компанией водитель точно уверен, что получит положенную выплату. Конечно, если она ему реально положена. 
  2. Рейтинг B, BB, BBB - низкий, умеренно низкий и умеренный уровень кредитоспособности. Такие компании больше подвержены экономическим изменениям. Вероятность не получить положенные деньги при наступлении страхового случая есть. Но не высокая. 
  3. Рейтинг С, СС, ССС - очень низкий уровень кредитоспособности. В ближайшей перспективе страховая компания может прекратить свое существование. 
  4. Рейтинг RD - компания находится под надзором органов государственного регулирования, которые могут определять приоритетность одних обязательств перед другими. И далеко не факт, что клиенты компании будут в приоритете на выплату денежной компенсации по полису ОСАГО. 
  5. Рейтинг D - компания находится в состоянии дефолта.

Конечно, это только условный рейтинг. Даже компании с рейтингом ruAA могут не пережить серьезных экономических кризисов, пандемий и прочего. Хотя опыт последних лет показывает, что финансово стабильные компании  спокойно переживают события и усиливают позиции на рынке. Ведь ОСАГО нужно даже в пандемию. 

Топ-13 страховых компаний по надежности

Объект▼▲

Рейтинг

Прогноз▼▲

1

ООО СК "ВТБ СТРАХОВАНИЕ"

ruAAA

Стабильный

2

АО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ"

ruAAA

Стабильный

3

АО СК "АЛЬЯНС"

ruAAA

Стабильный

4

АО "СОГАЗ"

ruAAA

Стабильный

5

СПАО "ИНГОССТРАХ"

ruAAA

Стабильный

6

АО "АИГ"

ruAAA

Стабильный

7

ООО СК "СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ"

ruAAA

Стабильный

8

ООО "КРЕДЕНДО — ИНГОССТРАХ КРЕДИТНОЕ СТРАХОВАНИЕ"

ruAAA

Стабильный

9

САО "РЕСО-ГАРАНТИЯ"

ruAA+

Стабильный

10

"СОВКОМБАНК СТРАХОВАНИЕ" (АО)

ruAA

Стабильный

11

САО "ВСК"

ruAA

Стабильный

12

ПАО СК "РОСГОССТРАХ"

ruAA

Стабильный

13

АО СК "РСХБ-СТРАХОВАНИЕ"

ruAA

Стабильный

Есть еще официальные сайты статистики, где собираются данные по всем страховым компаниям. На них можно посмотреть, какие у компании были сборы за определенный период времени и сколько она произвела выплат. Чем больше сборы, чем больше разница между сборами и выплатами, тем выше вероятность, что страховая компания выполнит свои финансовые обязательства перед клиентами.

Топ-10 страховых компаний по поступлениям по ОСАГО за 2020 год

 

рег.

номер

название

город

(тыс.руб. + % от всего рынка)

1

1209

РЕСО-ГАРАНТИЯ

Москва

38 371 062 (17.44%)

2

2239

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

Москва

31 578 479 (14.35%)

3

1

РОСГОССТРАХ

Москва

25 168 059 (11.44%)

4

928

ИНГОССТРАХ

Москва

24 332 577 (11.06%)

5

621

ВСК

Москва

21 725 510 (9.87%)

6

1208

СОГАЗ

Москва

10 522 994 (4.78%)

7

2243

ЮЖУРАЛ-АСКО

Челябинск

10 284 795 (4.67%)

8

1307

СОГЛАСИЕ

Москва

9 588 233 (4.36%)

9

3211

ЮГОРИЯ

Ханты-Мансийск

8 320 716 (3.78%)

10

1284

ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

Москва

6 962 275 (3.16%)

Топ-10 страховых компаний по выплатам по ОСАГО за 2020 год

 

рег.

номер

название

город

(тыс.руб. + % от всего рынка)

1

2239

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

Москва

19 422 291 (14.14%)

2

1209

РЕСО-ГАРАНТИЯ

Москва

17 937 328 (13.06%)

3

1

РОСГОССТРАХ

Москва

16 568 009 (12.06%)

4

621

ВСК

Москва

15 147 541 (11.03%)

5

928

ИНГОССТРАХ

Москва

15 084 678 (10.98%)

6

1208

СОГАЗ

Москва

8 101 379 (5.90%)

7

2243

ЮЖУРАЛ-АСКО

Челябинск

5 498 821 (4.00%)

8

1307

СОГЛАСИЕ

Москва

5 051 767 (3.68%)

9

1284

ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

Москва

4 573 779 (3.33%)

10

3211

ЮГОРИЯ

Ханты-Мансийск

4 205 443 (3.06%)

Конечно, кто-то может возразить: может, страховая намеренно не выплачивает страховку, а только собирает деньги? Вероятность, конечно, есть. Не будем лукавить. Если заподозрили в нечестности страховую компанию, всегда можно послать обращение в высшие инстанции. Чтобы наверняка, можно сразу обратиться в Банк России.

Но во времена социальных сетей таких мало. Мы работаем более чем с 80 страховыми компаниями. И выплаты по страховым случаям происходят регулярно согласно договору. Как мы учим своих клиентов, самое важное в работе со страховой компанией - читать договор. А конкретно - пункты, где прописаны все страховые случаи. И корректно оформлять документы, если страховой случай произошел. Когда у клиентов возникают с этим сложности, всегда помогаем. 

Стоит ли верить отзывам?

На разных агрегаторах можно найти тысячи отзывов и рейтинги, которые составлены со слов довольных/недовольных клиентов. Да, отзывы сегодня могут накручивать. Поэтому всегда советуем обращать внимание на даты публикации чересчур положительных отзывов или крайне отрицательных отзывов. А также посещать официальные аккаунты страховой компании в социальных сетях. Если страховая компания ведет игру нечестно (нарушает условия договора, игнорирует клиентов и т.д.), чаще всего это вылезает наружу в гневных комментариях недовольных подписчиков.

Может ли страховая отказать в оформлении полиса ОСАГО?

Теоретически не может. На практике есть категория убыточных клиентов, с которыми страховые компании даже с высоким рейтингом и безупречной репутацией не хотят работать. Это водители такси, молодые или пожилые водители и так далее. Или определенные регионы. Например, Кавказ. В этом регионе крайне сложно оформить ОСАГО. 

Страховая, конечно, не может дать прямого отказа в оформлении. Но создать различного рода бюрократические преграды может очень просто. Кстати, именно для этого был создан сервис Е-Гарант. Его основная задача - решить вопрос с “отказами” страховых компаний. 

Если на сайте страховой компании возникает системная ошибка при оформлении ОСАГО, «Е-Гарант» переадресует покупателя на сайт РСА. И здесь автовладелец может оформить полис в любой страховой компании без риска потерять деньги и потрепать себе нервы. 

Рейтинги - это, конечно, хорошо. Но лучше всегда анализировать ситуацию в целом. Смотреть рейтинг страховой, читать отзывы. Если не доверяете отзывам, спросите знакомых. Если компания крупная, точно кто-то из ваших друзей/родственников с ней уже работал. Или задавайте вопросы в Polis.online - расскажем, покажем, оформим ОСАГО, если не хотите тратить на это свое время!

Где узнать корректную цену на полис ОСАГО?

Сделать расчет на полис ОСАГО можно на Polis.online. Вбили все данные, получили расчет за 2 минуты в 18-ти проверенных страховых компаниях. Если есть сложности в оформлении самостоятельном, то можно оставить заявку или загрузить документы, всегда поможет личный менеджер polis.online. Оплата за полис происходит по ссылке сразу в страховую компанию. Все просто, безопасно и понятно. А главное - выгодно!

Сделать расчет на полис можно здесь: https://polis.online/osago/

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