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6 августа 2019, 17:34

ТОП-10 вседорожников июля

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги июльских продаж в российском SUV-сегменте. Первое место с внушительным отрывом от ближайших преследователей продолжает удерживать кроссовер Hyundai Creta, которому на фоне общего снижения спроса удалось увеличить объемы продаж.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали долю кроссоверов и внедорожников в крупных российских ...
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Российские дилеры Hyundai реализовали в прошлом месяце 5 410 экземпляров Creta или на 2% больше, чем в июле 2018 года. Второе место досталось еще одному корейскому кроссоверу – Kia Sportage. Этой модели в июле отдали предпочтение 3 567 покупателей или на 28% больше, чем годом ранее. Напомним, осенью 2018 года стартовали продажи рестайлинговой версии Sportage. Третью строчку в рейтинге самых востребованных вседорожников июля занимает Toyota RAV4 с показателем 3 360 проданных автомобилей, (+12% к АППГ).

На четвертом месте расположился Volkswagen Tiguan. Дилеры продали 2 821 кроссоверов (+26%). Пятое место с результатом 2 690 экземпляров завоевал Renault Duster, продажи которого по сравнению с прошлым годом упали на 11%. Кроме того, в ТОП-10 российского сегмента SUV по итогам июля попали: российская Lada 4x4 (2 552 экз., +4%), чешская Skoda Kodiaq (2 333 экз., +28%), французский Renault Kaptur (2 226 экз., +19%), а также японские Mitsubishi Outlander (2 146 экз., +14%) и Mazda CX-5 (1 995 экз., +15%).

Если говорить о суммарных продажах с января по июль 2019 года, то лидерство и здесь досталось Hyundai Creta. Кроссовер разошелся тиражом чуть более 40 тысяч автомобилей (+4%). Вторую строчку несмотря на 12-процентное падение продаж удерживает Renault Duster (21,4 тыс. экз.). На третьем месте - Kia Sportage с показателем 19,2 тыс. экз и -2% к АППГ.


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ТОП-10 вседорожников июля
{{material_127146}}Российские дилеры Hyundai реализовали в прошлом месяце 5 410 экземпляров Creta или на 2% больше, чем в июле 2018 года. Второе место досталось еще одному корейскому кроссоверу – Kia Sportage. Этой модели в июле отдали предпочтение 3 567 покупателей или на 28% больше, чем годом ранее. Напомним, осенью 2018 года стартовали продажи рестайлинговой версии Sportage. Третью строчку в рейтинге самых востребованных вседорожников июля занимает Toyota RAV4 с показателем 3 360 проданных автомобилей, (+12% к АППГ).На четвертом месте расположился Volkswagen Tiguan. Дилеры продали 2 821 кроссоверов (+26%). Пятое место с результатом 2 690 экземпляров завоевал Renault Duster, продажи которого по сравнению с прошлым годом упали на 11%. Кроме того, в ТОП-10 российского сегмента SUV по итогам июля попали: российская Lada 4x4 (2 552 экз., +4%), чешская Skoda Kodiaq (2 333 экз., +28%), французский Renault Kaptur (2 226 экз., +19%), а также японские Mitsubishi Outlander (2 146 экз., +14%) и Mazda CX-5 (1 995 экз., +15%).Если говорить о суммарных продажах с января по июль 2019 года, то лидерство и здесь досталось Hyundai Creta. Кроссовер разошелся тиражом чуть более 40 тысяч автомобилей (+4%). Вторую строчку несмотря на 12-процентное падение продаж удерживает Renault Duster (21,4 тыс. экз.). На третьем месте - Kia Sportage с показателем 19,2 тыс. экз и -2% к АППГ.
2019-08-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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