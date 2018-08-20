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20 августа 2018, 14:59

ТОП-20 дилеров Петербурга укрепляют свои позиции

В первой половине нынешнего года в Петербурге 20 крупнейших автомобильных холдингов заняли 80% рынка продаж новых автомобилей. В сумме они реализовали почти 60 тысяч автомобилей или на 32% больше, чем в 2017 году.
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  ТОП-20 дилеров Петербурга укрепляют свои позиции ТОП-20 дилеров Петербурга укрепляют свои позиции
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Общий позитивный тренд российского авторынка прослеживается и в Петербурге. По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», с декабря по июнь 2018 года в Северной столице было реализовано 74,7 тыс. новых автомобилей. Это на 20% больше аналогичных показателей прошлого года. Основными драйверами роста стали популярные в России бренды Lada, Kia и Hyundai, а также Skoda и Mitsubishi. Интересно, что 20 крупнейших автохолдингов продали 59,9 тыс. автомобилей или на 32% больше, чем годом ранее. Это позволило им занять 80% петербургского рынка. В 2017 году их совокупная доля равнялась 73%.

Произошли изменения и в составе ТОП-20. Рейтинг покинули два автохолдинга – «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ» и «Автоцентр Аврора». Первый продал компании «Азия Авто» три автосалона, торговавшие автомобилями Lada. Машины отечественной марки составляли 35% его продаж, поэтому дилер, входивший по итогам 2017 года в «тройку» лидеров петербургского рынка, выбыл не только из числа фаворитов, но и из ТОП-20. «Автоцентр Аврора», некогда крупнейший дилер Kia на Северо-Западе, был признан банкротом и продал свои автосалоны. 

Новичками ТОП-20 стали «Азия Авто» и «Форсаж». Компания «Азия Авто» взлетела сразу на 8 место рейтинга благодаря, как уже говорилось выше, удачной покупке трех автосалонов Lada. Компания «Форсаж», образовавшаяся в результате раздела ГК «Дакар», торгует автомобилями сразу нескольких брендов. В ее портфеле Lada, Hyundai, Kia, Peugeout и Suzuki.
 
Одним из лидеров роста стала компания «Максимум», которая поднялась на вторую строчку рейтинга, прибавив 64% в объеме продаж и 1,7% в доле рынка. Схожую динамику в первом полугодии 2018-го продемонстрировала компания «Аларм-Моторс»: +46,3% проданных автомобилей и +0,9% доли рынка. А вот московская ГК «Рольф» хотя и увеличила продажи на символические 10,6% автомобилей, уступила конкурентам серьезный «кусок» рынка – 0,7%. Тем не менее компании удалось удержать лидирующие позиции с 15,5-процентной долей продаж в Петербурге.
 
ТОП-20 автохолдингов петербургского рынка по итогам первого полугодия 2018 года 
 
1. Рольф - Все салоны
2. Максимум - Все салоны
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3. Мега Авто -
                     Ауди Центр Петроградский
                     Автопойнт
                     Восток Авто
                     Восток Авто Жукова
                     Омега Премиум
                     Галант-Авто Жукова
                     Галант-Авто Выборгский
                     Автоштадт
4. Аларм-Моторс - Все салоны
5. Дакар - Все салоны
6. Wagner -
                     Вагнер Премиум Юг
                     Ауди Центр Выборгский
                     Фольксваген Центр Лахта
                     Фольксваген Центр Пулково
                     Фольксваген Центр Таллинский
                     Пулково-Авто Skoda
                     Неон-Авто Skoda
                     Таллинский-Авто Skoda
7. Автопродикс - Все салоны
8. Азия Авто -
                     Лада-Центр Озерки
                     Лада-Центр Юго-Запад
                     Лада-Центр Пулково
9. Аксель Групп - Все салоны
10. Терра-Авто - Все салоны
11. Inchcape -
                     Ауди Центр Витебский
                     Rolls-Royce Motor Car
                     Лексус-Пулково
                     Тойота Центр Пулково
                     Тойота Центр Пискаревский
12. Петровский Автоцентр - Все салоны
13. Форсаж - Все салоны
14. Евросиб - Все салоны
15. Интер Авто Тим -
                     Тойота Центр Автово
                     Тойота Центр Парнас
                     Тойота Центр Приморский
16. Авто Премиум - Все салоны
17. Питер-Лада -
                    Питер-Лада
                    Питер-Лада Chevrolet Niva
18. Major -
                    Автофорум Нева Mercedes
                    Foris Auto Chrysler
                    Foris Auto Dodge
                    Foris Auto Jeep
                    Foris Auto Fiat
                    Олимп Нева Mercedes
                    Aurore Auto Nissan
 
19. Автополе - Все салоны
20. Сигма -
                   Сигма Моторс Volkswagen
                   Сигма Сервис Skoda
 

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ТОП-20 дилеров Петербурга укрепляют свои позиции
{{material_123258}}Общий позитивный тренд российского авторынка прослеживается и в Петербурге. По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», с декабря по июнь 2018 года в Северной столице было реализовано 74,7 тыс. новых автомобилей. Это на 20% больше аналогичных показателей прошлого года. Основными драйверами роста стали популярные в России бренды Lada, Kia и Hyundai, а также Skoda и Mitsubishi. Интересно, что 20 крупнейших автохолдингов продали 59,9 тыс. автомобилей или на 32% больше, чем годом ранее. Это позволило им занять 80% петербургского рынка. В 2017 году их совокупная доля равнялась 73%.Произошли изменения и в составе ТОП-20. Рейтинг покинули два автохолдинга – «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ» и «Автоцентр Аврора». Первый продал компании «Азия Авто» три автосалона, торговавшие автомобилями Lada. Машины отечественной марки составляли 35% его продаж, поэтому дилер, входивший по итогам 2017 года в «тройку» лидеров петербургского рынка, выбыл не только из числа фаворитов, но и из ТОП-20. «Автоцентр Аврора», некогда крупнейший дилер Kia на Северо-Западе, был признан банкротом и продал свои автосалоны. Новичками ТОП-20 стали «Азия Авто» и «Форсаж». Компания «Азия Авто» взлетела сразу на 8 место рейтинга благодаря, как уже говорилось выше, удачной покупке трех автосалонов Lada. Компания «Форсаж», образовавшаяся в результате раздела ГК «Дакар», торгует автомобилями сразу нескольких брендов. В ее портфеле Lada, Hyundai, Kia, Peugeout и Suzuki. Одним из лидеров роста стала компания «Максимум», которая поднялась на вторую строчку рейтинга, прибавив 64% в объеме продаж и 1,7% в доле рынка. Схожую динамику в первом полугодии 2018-го продемонстрировала компания «Аларм-Моторс»: +46,3% проданных автомобилей и +0,9% доли рынка. А вот московская ГК «Рольф» хотя и увеличила продажи на символические 10,6% автомобилей, уступила конкурентам серьезный «кусок» рынка – 0,7%. Тем не менее компании удалось удержать лидирующие позиции с 15,5-процентной долей продаж в Петербурге. ТОП-20 автохолдингов петербургского рынка по итогам первого полугодия 2018 года  1. Рольф - Все салоны2. Максимум - Все салоны{{material_124130}}3. Мега Авто -                      Ауди Центр Петроградский                     Автопойнт                      Восток Авто                     Восток Авто Жукова                     Омега Премиум                     Галант-Авто Жукова                     Галант-Авто Выборгский                     Автоштадт 4. Аларм-Моторс - Все салоны5. Дакар - Все салоны6. Wagner -                     Вагнер Премиум Юг                     Ауди Центр Выборгский                     Фольксваген Центр Лахта                     Фольксваген Центр Пулково                     Фольксваген Центр Таллинский                      Пулково-Авто Skoda                     Неон-Авто Skoda                     Таллинский-Авто Skoda 7. Автопродикс - Все салоны8. Азия Авто -                     Лада-Центр Озерки                     Лада-Центр Юго-Запад                     Лада-Центр Пулково 9. Аксель Групп - Все салоны10. Терра-Авто - Все салоны11. Inchcape -                     Ауди Центр Витебский                     Rolls-Royce Motor Car                     Лексус-Пулково                     Тойота Центр Пулково                     Тойота Центр Пискаревский 12. Петровский Автоцентр - Все салоны13. Форсаж - Все салоны14. Евросиб - Все салоны 15. Интер Авто Тим -                      Тойота Центр Автово                     Тойота Центр Парнас                     Тойота Центр Приморский 16. Авто Премиум - Все салоны17. Питер-Лада -                     Питер-Лада                    Питер-Лада Chevrolet Niva 18. Major -                     Автофорум Нева Mercedes                    Foris Auto Chrysler                    Foris Auto Dodge                    Foris Auto Jeep                    Foris Auto Fiat                    Олимп Нева Mercedes                    Aurore Auto Nissan  19. Автополе - Все салоны20. Сигма -                    Сигма Моторс Volkswagen                   Сигма Сервис Skoda  
2018-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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