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20 августа 2018, 14:59
ТОП-20 дилеров Петербурга укрепляют свои позиции
В первой половине нынешнего года в Петербурге 20 крупнейших автомобильных холдингов заняли 80% рынка продаж новых автомобилей. В сумме они реализовали почти 60 тысяч автомобилей или на 32% больше, чем в 2017 году.
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Произошли изменения и в составе ТОП-20. Рейтинг покинули два автохолдинга – «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ» и «Автоцентр Аврора». Первый продал компании «Азия Авто» три автосалона, торговавшие автомобилями Lada. Машины отечественной марки составляли 35% его продаж, поэтому дилер, входивший по итогам 2017 года в «тройку» лидеров петербургского рынка, выбыл не только из числа фаворитов, но и из ТОП-20. «Автоцентр Аврора», некогда крупнейший дилер Kia на Северо-Западе, был признан банкротом и продал свои автосалоны.
Новичками ТОП-20 стали «Азия Авто» и «Форсаж». Компания «Азия Авто» взлетела сразу на 8 место рейтинга благодаря, как уже говорилось выше, удачной покупке трех автосалонов Lada. Компания «Форсаж», образовавшаяся в результате раздела ГК «Дакар», торгует автомобилями сразу нескольких брендов. В ее портфеле Lada, Hyundai, Kia, Peugeout и Suzuki.
Одним из лидеров роста стала компания «Максимум», которая поднялась на вторую строчку рейтинга, прибавив 64% в объеме продаж и 1,7% в доле рынка. Схожую динамику в первом полугодии 2018-го продемонстрировала компания «Аларм-Моторс»: +46,3% проданных автомобилей и +0,9% доли рынка. А вот московская ГК «Рольф» хотя и увеличила продажи на символические 10,6% автомобилей, уступила конкурентам серьезный «кусок» рынка – 0,7%. Тем не менее компании удалось удержать лидирующие позиции с 15,5-процентной долей продаж в Петербурге.
ТОП-20 автохолдингов петербургского рынка по итогам первого полугодия 2018 года
1. Рольф - Все салоны
2. Максимум - Все салоны
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4. Аларм-Моторс - Все салоны
5. Дакар - Все салоны
7. Автопродикс - Все салоны
8. Азия Авто -
9. Аксель Групп - Все салоны
10. Терра-Авто - Все салоны
11. Inchcape -
12. Петровский Автоцентр - Все салоны
13. Форсаж - Все салоны
14. Евросиб - Все салоны
15. Интер Авто Тим -
16. Авто Премиум - Все салоны
17. Питер-Лада -
18. Major -
19. Автополе - Все салоны
20. Сигма -
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