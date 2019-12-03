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3 декабря 2019, 07:47

ТОП-20 крупнейших автохолдингов России

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» на основе данных об объеме выручки составили рейтинг крупнейших автомобильных холдингов России. Лидерство с внушительным отрывом принадлежит Группе «Рольф».
ТОП 20 крупнейших автохолдингов России

Фото: "Автостат"

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В основу рейтинга легли данные РБК о выручке 500 крупнейших российских компаний за 2018 год. Первое место среди автомобильных холдингов занимает Группа «Рольф», собравшая 230 млрд рублей или на 27% больше, чем годом ранее. Следом за ней идет Группа «Мейджор» с выручкой 166 млрд рублей (+22%). Третье место досталось ГК «Автомир» с показателем 112 млрд рублей (+34%).

Следующие пять строчек занимают компании, выручка которых по итогам прошлого года составила менее 100 млрд, но более 50 млрд рублей: «ТрансТехСервис» (96 млрд руб.; +22%), «Ключавто» (94 млрд руб.; +32%), «Авилон» (78 млрд руб.; +29%), «АвтоСпецЦентр» (60 млрд руб.; +12%), «Фаворит Моторс» (52 млрд руб.; +7%). На девятой строчке оказался «Агат» (49 млрд руб.; -10%) – единственный в ТОП-20, завершивший год в «минусе». Замыкает первую десятку «СИМ-Авто» (41 млрд руб.; +16%).

Во второй десятке рейтинга годовая выручка находится в диапазоне от 25 до 37 млрд рублей. Места с 11-го по 20-е распределились следующим образом: «АвтоГермес» (37 млрд руб., +6%), ГК «Автодилерство» (32 млрд руб., 0%), «Луидор» (29 млрд руб., +21%), ГК «Великан» (27 млрд руб., +11%), ТЦ «Кунцево Лимитед» (27 млрд руб., +23%), «Автодом» (26 млрд руб., +10%), «Борисхоф 1»/Inchcape (26 млрд руб., +105%), «Авторусь» (25 млрд руб., +21%), «Юг-Авто» (25 млрд руб., +32%), ГК «Мега-Авто» (25 млрд руб., +24%). В ТОП-500 крупнейших компаний по выручке в России по итогам 2018 года попали также еще три автохолдинга: «Сатурн-Р», «Аксель-Моторс» и «Техинком».


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ТОП-20 крупнейших автохолдингов России
{{material_124251}}В основу рейтинга легли данные РБК о выручке 500 крупнейших российских компаний за 2018 год. Первое место среди автомобильных холдингов занимает Группа «Рольф», собравшая 230 млрд рублей или на 27% больше, чем годом ранее. Следом за ней идет Группа «Мейджор» с выручкой 166 млрд рублей (+22%). Третье место досталось ГК «Автомир» с показателем 112 млрд рублей (+34%).Следующие пять строчек занимают компании, выручка которых по итогам прошлого года составила менее 100 млрд, но более 50 млрд рублей: «ТрансТехСервис» (96 млрд руб.; +22%), «Ключавто» (94 млрд руб.; +32%), «Авилон» (78 млрд руб.; +29%), «АвтоСпецЦентр» (60 млрд руб.; +12%), «Фаворит Моторс» (52 млрд руб.; +7%). На девятой строчке оказался «Агат» (49 млрд руб.; -10%) – единственный в ТОП-20, завершивший год в «минусе». Замыкает первую десятку «СИМ-Авто» (41 млрд руб.; +16%).Во второй десятке рейтинга годовая выручка находится в диапазоне от 25 до 37 млрд рублей. Места с 11-го по 20-е распределились следующим образом: «АвтоГермес» (37 млрд руб., +6%), ГК «Автодилерство» (32 млрд руб., 0%), «Луидор» (29 млрд руб., +21%), ГК «Великан» (27 млрд руб., +11%), ТЦ «Кунцево Лимитед» (27 млрд руб., +23%), «Автодом» (26 млрд руб., +10%), «Борисхоф 1»/Inchcape (26 млрд руб., +105%), «Авторусь» (25 млрд руб., +21%), «Юг-Авто» (25 млрд руб., +32%), ГК «Мега-Авто» (25 млрд руб., +24%). В ТОП-500 крупнейших компаний по выручке в России по итогам 2018 года попали также еще три автохолдинга: «Сатурн-Р», «Аксель-Моторс» и «Техинком».
2019-12-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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