25 февраля 2020, 16:42
ТОП-20 петербургских дилеров заняли в 2019 году 83% рынка
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В 2019 году 20 ведущих автохолдингов Санкт-Петербурга реализовали почти 127 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей или на 2% меньше, чем годом ранее. Но общий спад продаж на авторынке позволил им увеличить свою долю до 83%.
Фото: «Auto-Dealer-СПб»
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Далее в ТОП-20 произошли следующие перестановки. «Аларм-Моторс» нарастила продажи на 3,3% до 9 тыс. автомобилей. После ухода Ford компания была вынуждена добавлять в свой портфель новые марки. Решение оказалось удачным, и она поднялась с четвертого места сразу на второе, сместив оттуда строчкой ниже ГК «Максимум» (8,9 тыс. экз., -14,6%). Группа «Мега-Авто» заняла четвертое место с результатом 8 тыс. проданных автомобилей (-11,7%). Замыкает первую пятерку ГК Wagner (6,9 тыс. экз., +1,7%).
Двадцатку лидеров покинули «Автополе» и Major. Новичками рейтинга стали занявший 16-е место «Авангард» с ростом на 59,2% по сравнению с 2018 годом и «ОАК-РРТ», закрепившийся на 20-й строчке благодаря прибавке в 20,7%. Обе компании добавили бренды из массового сегмента. Также в «плюсе» завершили 2019 год «Лада-Центр» (+17,8%), «Петровский автоцентр» (+22,5), «Прагматика» (+10,7%), «Форсаж» (+4,7%), «Интер Авто Тим» (+9,3%), «Питер-Лада» (10,1%) и «Сигма» (6,3%).
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