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25 февраля 2020, 16:42

ТОП-20 петербургских дилеров заняли в 2019 году 83% рынка

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В 2019 году 20 ведущих автохолдингов Санкт-Петербурга реализовали почти 127 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей или на 2% меньше, чем годом ранее. Но общий спад продаж на авторынке позволил им увеличить свою долю до 83%.
ТОП 20 петербургских дилеров заняли в 2019 году 83 рынка

Фото: «Auto-Dealer-СПб»

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По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в прошлом году 20 крупнейших петербургских автодилеров продали 126 927 автомобилей (-2%). Их совокупная доля на местном авторынке возросла с 80,7% в 2018 году до 82,6% в 2019-м. Безоговорочным лидером остается ГК «Рольф», которая реализовала 23,2 тыс. автомобилей и удержалась на первой строчке несмотря на падение продаж на 12%.

Далее в ТОП-20 произошли следующие перестановки. «Аларм-Моторс» нарастила продажи на 3,3% до 9 тыс. автомобилей. После ухода Ford компания была вынуждена добавлять в свой портфель новые марки. Решение оказалось удачным, и она поднялась с четвертого места сразу на второе, сместив оттуда строчкой ниже ГК «Максимум» (8,9 тыс. экз., -14,6%). Группа «Мега-Авто» заняла четвертое место с результатом 8 тыс. проданных автомобилей (-11,7%). Замыкает первую пятерку ГК Wagner (6,9 тыс. экз., +1,7%).

Двадцатку лидеров покинули «Автополе» и Major. Новичками рейтинга стали занявший 16-е место «Авангард» с ростом на 59,2% по сравнению с 2018 годом и «ОАК-РРТ», закрепившийся на 20-й строчке благодаря прибавке в 20,7%. Обе компании добавили бренды из массового сегмента. Также в «плюсе» завершили 2019 год «Лада-Центр» (+17,8%), «Петровский автоцентр» (+22,5), «Прагматика» (+10,7%), «Форсаж» (+4,7%), «Интер Авто Тим» (+9,3%), «Питер-Лада» (10,1%) и «Сигма» (6,3%).


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ТОП-20 петербургских дилеров заняли в 2019 году 83% рынка
{{material_128285}}По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в прошлом году 20 крупнейших петербургских автодилеров продали 126 927 автомобилей (-2%). Их совокупная доля на местном авторынке возросла с 80,7% в 2018 году до 82,6% в 2019-м. Безоговорочным лидером остается ГК «Рольф», которая реализовала 23,2 тыс. автомобилей и удержалась на первой строчке несмотря на падение продаж на 12%.Далее в ТОП-20 произошли следующие перестановки. «Аларм-Моторс» нарастила продажи на 3,3% до 9 тыс. автомобилей. После ухода Ford компания была вынуждена добавлять в свой портфель новые марки. Решение оказалось удачным, и она поднялась с четвертого места сразу на второе, сместив оттуда строчкой ниже ГК «Максимум» (8,9 тыс. экз., -14,6%). Группа «Мега-Авто» заняла четвертое место с результатом 8 тыс. проданных автомобилей (-11,7%). Замыкает первую пятерку ГК Wagner (6,9 тыс. экз., +1,7%).Двадцатку лидеров покинули «Автополе» и Major. Новичками рейтинга стали занявший 16-е место «Авангард» с ростом на 59,2% по сравнению с 2018 годом и «ОАК-РРТ», закрепившийся на 20-й строчке благодаря прибавке в 20,7%. Обе компании добавили бренды из массового сегмента. Также в «плюсе» завершили 2019 год «Лада-Центр» (+17,8%), «Петровский автоцентр» (+22,5), «Прагматика» (+10,7%), «Форсаж» (+4,7%), «Интер Авто Тим» (+9,3%), «Питер-Лада» (10,1%) и «Сигма» (6,3%).
2020-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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