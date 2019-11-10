10 ноября 2019, 12:54
ТОП-3 бюджетных иномарок в России
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В современных экономических условиях основная доля продаж приходится на автомобили бюджетного сегмента. Расскажем о трех наиболее интересных моделях иностранных брендов, стоимость которых не превышает 1 млн рублей.
Фото: Volkswagen
Фото: Renault
Фото: Kia
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Французский седан Renault Logan после глубокого рестайлинга стал выглядеть весьма современно и стильно, но главные его достоинства заключаются вовсе не во внешности. Покупатели ценят его в первую очередь за надежность, крепкую ходовую часть и ремонтопригодность. Автомобиль оснащается одной из трех версий 1,6-литрового бензинового двигателя – мощностью 82, 102 или 113 лошадиных сил. Выбор «коробок»: 5-ступенчатая «механика», 4-диапазонный «автомат» или вариатор для топового мотора.
Еще один неплохой вариант – корейский седан Kia Rio, который занимает лидирующие места на российском рынке в своем классе. Автомобиль с АКПП сейчас можно купить за 874 000 рублей. В целом, 10 из 12 версий укладываются в оговоренный «миллионный» бюджет. Kia Rio предлагает только два варианта двигателей: 1.4 литра (100 л.с.) и 1.6 литра (123 л.с.). Оба могут работать в паре как с МКПП, так и с «автоматом».
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