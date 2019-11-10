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10 ноября 2019, 12:54

ТОП-3 бюджетных иномарок в России

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В современных экономических условиях основная доля продаж приходится на автомобили бюджетного сегмента. Расскажем о трех наиболее интересных моделях иностранных брендов, стоимость которых не превышает 1 млн рублей.
ТОП 3 бюджетных иномарок в России

Фото: Volkswagen

ТОП 3 бюджетных иномарок в России

Фото: Renault

ТОП 3 бюджетных иномарок в России

Фото: Kia

ТОП 3 бюджетных иномарок в России
ТОП 3 бюджетных иномарок в России
ТОП 3 бюджетных иномарок в России
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Редакция портала «Автоновости дня» составила ТОП-3 лучших бюджетных иномарок по цене до 1 млн рублей, которые в настоящее время предлагаются на российском рынке. Неизменным участником всех аналогичных рейтингов остается седан Volkswagen Polo. Несмотря на то, что наш «Поло» имеет мало общего со своим европейским «тезкой», это неплохой современный автомобиль, а упрощенная конструкция как нельзя лучше подходит для отечественных суровых условий эксплуатации. В моторную гамму входят бензиновые агрегаты: 1,6-литровый «атмосферник», доступный в двух вариантах мощности (90 или 110 сил), и 1,4-литровый турбомотор, выдающий 125 л.с. Коробки передач: 5-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат» и 7-ступенчатый робот DSG.

Французский седан Renault Logan после глубокого рестайлинга стал выглядеть весьма современно и стильно, но главные его достоинства заключаются вовсе не во внешности. Покупатели ценят его в первую очередь за надежность, крепкую ходовую часть и ремонтопригодность. Автомобиль оснащается одной из трех версий 1,6-литрового бензинового двигателя – мощностью 82, 102 или 113 лошадиных сил. Выбор «коробок»: 5-ступенчатая «механика», 4-диапазонный «автомат» или вариатор для топового мотора.

Еще один неплохой вариант – корейский седан Kia Rio, который занимает лидирующие места на российском рынке в своем классе. Автомобиль с АКПП сейчас можно купить за 874 000 рублей. В целом, 10 из 12 версий укладываются в оговоренный «миллионный» бюджет. Kia Rio предлагает только два варианта двигателей: 1.4 литра (100 л.с.) и 1.6 литра (123 л.с.). Оба могут работать в паре как с МКПП, так и с «автоматом».

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
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ТОП-3 бюджетных иномарок в России
{{material_127472}}Редакция портала «Автоновости дня» составила ТОП-3 лучших бюджетных иномарок по цене до 1 млн рублей, которые в настоящее время предлагаются на российском рынке. Неизменным участником всех аналогичных рейтингов остается седан Volkswagen Polo. Несмотря на то, что наш «Поло» имеет мало общего со своим европейским «тезкой», это неплохой современный автомобиль, а упрощенная конструкция как нельзя лучше подходит для отечественных суровых условий эксплуатации. В моторную гамму входят бензиновые агрегаты: 1,6-литровый «атмосферник», доступный в двух вариантах мощности (90 или 110 сил), и 1,4-литровый турбомотор, выдающий 125 л.с. Коробки передач: 5-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат» и 7-ступенчатый робот DSG.Французский седан Renault Logan после глубокого рестайлинга стал выглядеть весьма современно и стильно, но главные его достоинства заключаются вовсе не во внешности. Покупатели ценят его в первую очередь за надежность, крепкую ходовую часть и ремонтопригодность. Автомобиль оснащается одной из трех версий 1,6-литрового бензинового двигателя – мощностью 82, 102 или 113 лошадиных сил. Выбор «коробок»: 5-ступенчатая «механика», 4-диапазонный «автомат» или вариатор для топового мотора.Еще один неплохой вариант – корейский седан Kia Rio, который занимает лидирующие места на российском рынке в своем классе. Автомобиль с АКПП сейчас можно купить за 874 000 рублей. В целом, 10 из 12 версий укладываются в оговоренный «миллионный» бюджет. Kia Rio предлагает только два варианта двигателей: 1.4 литра (100 л.с.) и 1.6 литра (123 л.с.). Оба могут работать в паре как с МКПП, так и с «автоматом».
2019-11-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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