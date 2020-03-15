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15 марта 2020, 13:22
ТОП-3 обновленных бюджетных бестселлеров
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Фото: Skoda
За последние несколько месяцев автопроизводители обновили сразу три российских бестселлера в бюджетном сегменте: Skoda Rapid, Volkswgen Polo и Hyundai Solaris. Дилеры уже принимают заказы на рестайлинговый Solaris, остальные две новинки поступят в продажу в ближайшее время.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
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Еще более серьезно изменился седан Volkswagen Polo, который после рестайлинга стал лифтбеком. Модель и раньше отличалась одним из самых вместительных багажников в своем классе. Теперь объем полезного пространства увеличился с 460 до 550 литров. Изменения коснулись оформления передней части. На радиаторной решетке красуется обновленный логотип марки. Все лифтбеки будут оснащаться медиасистемой с дисплеем диагональю 6,5 либо 8,25 дюйма в зависимости от уровня оснащения. Комплектаций будет четыре: Origin, Respect, Status и Exclusive, сообщает «Тарантас Ньюс». Моторы останутся прежними. У дилеров обновленный Volkswagen Polo появится во второй половине лета.
Наконец, последним из тройки бестселлеров дебютировал обновленный седан Hyundai Solaris. Автомобиль получил минимальные изменения. Узнать «свежий» вариант можно по более крупной решетке радиатора, фарам со светодиодной окантовкой ходовых огней, новому заднему бамперу и иной графике фонарей. В салоне разницу смогут почувствовать лишь покупатели топовых комплектаций: экран медиасистемы стал чуть больше и расположился отдельно. В технической части изменений не произошло. Сборка уже стартовала на заводе в Санкт-Петербурге. Цены предсказуемо выросли. Прибавка составила от 9 000 до 38 000 рублей.
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