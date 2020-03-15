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15 марта 2020, 13:22

ТОП-3 обновленных бюджетных бестселлеров

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Фото: Skoda
За последние несколько месяцев автопроизводители обновили сразу три российских бестселлера в бюджетном сегменте: Skoda Rapid, Volkswgen Polo и Hyundai Solaris. Дилеры уже принимают заказы на рестайлинговый Solaris, остальные две новинки поступят в продажу в ближайшее время.
ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров

Фото: Skoda

ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров

Фото: Skoda

ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров

Фото: Volkswagen

ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров

Фото: Volkswagen

ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров

Фото: Volkswagen

ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров

Фото: Hyundai

ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров

Фото: Hyundai

ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров

Фото: Hyundai

ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров
ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров
ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров
ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров
ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров
ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров
ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров
ТОП 3 обновленных бюджетных бестселлеров
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Первым в декабре 2019 года дебютировал обновленный лифтбек Skoda Rapid. Автомобиль получил свежий дизайн в духе европейского хэтчбека Scala: фары стреловидной формы, шестиугольную решетку радиатора, зауженные L-образные задние фонари в кристаллическом дизайне и крупный логотип Skoda на крышке багажника. В салоне появился новый руль и новая медиасистема с иной конфигурацией экрана. В качестве опции можно заказать цифровую приборную панель. В моторной гамме обошлось без изменений. Продажи нового Rapid должны начаться ближе к лету.

Еще более серьезно изменился седан Volkswagen Polo, который после рестайлинга стал лифтбеком. Модель и раньше отличалась одним из самых вместительных багажников в своем классе. Теперь объем полезного пространства увеличился с 460 до 550 литров. Изменения коснулись оформления передней части. На радиаторной решетке красуется обновленный логотип марки. Все лифтбеки будут оснащаться медиасистемой с дисплеем диагональю 6,5 либо 8,25 дюйма в зависимости от уровня оснащения. Комплектаций будет четыре: Origin, Respect, Status и Exclusive, сообщает «Тарантас Ньюс». Моторы останутся прежними. У дилеров обновленный Volkswagen Polo появится во второй половине лета.

Наконец, последним из тройки бестселлеров дебютировал обновленный седан Hyundai Solaris. Автомобиль получил минимальные изменения. Узнать «свежий» вариант можно по более крупной решетке радиатора, фарам со светодиодной окантовкой ходовых огней, новому заднему бамперу и иной графике фонарей. В салоне разницу смогут почувствовать лишь покупатели топовых комплектаций: экран медиасистемы стал чуть больше и расположился отдельно. В технической части изменений не произошло. Сборка уже стартовала на заводе в Санкт-Петербурге. Цены предсказуемо выросли. Прибавка составила от 9 000 до 38 000 рублей.

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
MichaMeL
Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
Производство Skoda Rapid сократили, выход обновленной модели отложили
Началось, как же мы все повязаны на Китае то. Хотя так то особо и не чувствуется. Вроде как у автопрома и так продажи падали
Константин
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ТОП-3 обновленных бюджетных бестселлеров
{{material_129070}}Первым в декабре 2019 года дебютировал обновленный лифтбек Skoda Rapid. Автомобиль получил свежий дизайн в духе европейского хэтчбека Scala: фары стреловидной формы, шестиугольную решетку радиатора, зауженные L-образные задние фонари в кристаллическом дизайне и крупный логотип Skoda на крышке багажника. В салоне появился новый руль и новая медиасистема с иной конфигурацией экрана. В качестве опции можно заказать цифровую приборную панель. В моторной гамме обошлось без изменений. Продажи нового Rapid должны начаться ближе к лету.Еще более серьезно изменился седан Volkswagen Polo, который после рестайлинга стал лифтбеком. Модель и раньше отличалась одним из самых вместительных багажников в своем классе. Теперь объем полезного пространства увеличился с 460 до 550 литров. Изменения коснулись оформления передней части. На радиаторной решетке красуется обновленный логотип марки. Все лифтбеки будут оснащаться медиасистемой с дисплеем диагональю 6,5 либо 8,25 дюйма в зависимости от уровня оснащения. Комплектаций будет четыре: Origin, Respect, Status и Exclusive, сообщает «Тарантас Ньюс». Моторы останутся прежними. У дилеров обновленный Volkswagen Polo появится во второй половине лета.Наконец, последним из тройки бестселлеров дебютировал обновленный седан Hyundai Solaris. Автомобиль получил минимальные изменения. Узнать «свежий» вариант можно по более крупной решетке радиатора, фарам со светодиодной окантовкой ходовых огней, новому заднему бамперу и иной графике фонарей. В салоне разницу смогут почувствовать лишь покупатели топовых комплектаций: экран медиасистемы стал чуть больше и расположился отдельно. В технической части изменений не произошло. Сборка уже стартовала на заводе в Санкт-Петербурге. Цены предсказуемо выросли. Прибавка составила от 9 000 до 38 000 рублей.
2020-03-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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