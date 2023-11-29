ТОП-3 российских новинок 2024 года, которым не нужен бензин

Lada e-Largus

Фото: Lada

В 2024 году семейство Lada Largus пополнится электрической версией. Серийное производство планируют запустить во втором квартале на мощностях Ижевского автозавода. Пробную партию рассчитывают собрать уже в декабре 2023-го. В электрическую линейку e-Largus войдут фургоны и универсалы. Визуально электрокар практически не будет отличаться от обычного «Ларгуса» с ДВС. Батареи установили вместо снятого бензобака, поэтому даже зарядный порт находится на месте прежнего лючка.

e-Largus оснащен синхронным электромотором на постоянных магнитах мощностью 110 кВт (порядка 150 л.с.), с которым он сможет разменивать первую «сотню» менее чем за 10 секунд. Заряда литий-ионных аккумуляторов должно хватать на 400 километров без подзарядки по оптимистичному циклу NEDC с загрузкой в 100 килограммов. Максимальная грузоподъемность – 430 килограммов. Максимальная скорость – 145 км/ч.

L-Type от Обуховского завода

Фото: Иван Сергеев / телегра-канал "Автопоток"

Миниатюрная машина относится к классу L7 (тяжелые квадрициклы), но внешне выглядит как ситикар и имеет привычные автомобилисту органы управления. Рабочий образец Обуховский автозавод, входящий в концерн «Алмаз-Антей», продемонстрировал журналистам в конце ноября 2023 года. Серийное производство рассчитывают запустить в 2024 году. Модель получит одно- и двухместные варианты исполнения и будет ориентирована, в первую очередь, на каршеринг и сервисы доставки.

L-Type имеет каркасно-панельную конструкцию кузова: на клетку из стальных труб навесили кузовные панели из композитных материалов. Электромотор, установленный на задней оси, питается от тяговой батареи, состоящей из шести сменных модулей емкостью 2,66 кВт-ч каждый. Запас хода достигает 183 километров, но при необходимости каждый разрядившийся модуль можно за 5 минут заменить на предварительно заряженный.

«Амбер» от Автотора

Фото: телеграм-канал "Янтарный ДЛБ"

В четвертом квартале 2024 года в Калининграде планируют запустить серийное производство компактного электрокара «Амбер», разработанного специалистами Автотора при участии Московского Политеха. Подробностей о новинке пока почти нет. Известно, что он также будет сертифицирован по классу тяжелых квадрициклов, получит каркасно-панельную конструкцию и будет ориентирован на эксплуатацию в сервисах доставки, сетевых компаниях, социальных и муниципальных службах.

Электрокар будет отличаться высоким уровнем локализации. На Автоторе рассчитывают наладить производство электромоторов, редукторов, тяговых батарей, силовой электроники, а также шасси, кузовных элементов и рулевого управления. В год планируют выпускать по 50 тысяч экземпляров.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р )

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