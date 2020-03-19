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19 марта 2020, 13:23

ТОП-3 самых экономичных компактных кроссоверов

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Рост цен на бензин постепенно вынуждает отечественных автовладельцев при выборе машины обращать внимание на такой показатель, как расход топлива. Эксперты сравнили представленные на отечественном рынке кроссоверы сегмента SUV С и назвали самые экономичные из них.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие автомобили сегмента SUV С можно назвать самыми экономичными. Исследование имеет одну важную особенность. Эксперты решили не сравнивать точные характеристики по расходу топлива, заявленные автопроизводителем. При составлении рейтинга учитывалось лишь субъективное мнение владельцев таких автомобилей.

В опросе приняли участие владельцы 15 моделей сегмента SUV C, представленных на российском рынке. Экономичность каждого автомобиля предлагалось оценить по 100-балльной шкале. В итоге, первые пять мест оккупировали вседорожники японских брендов. Лидером со значительным отрывом стал кроссовер Mazda CX-5. Ему удалось набрать 80,7 балла из 100 возможных. «Серебро» досталось Toyota RAV4, который получил 68,3 балла. Третье место разделили два японских кроссовера, набравшие по 67,5 балла: Subaru Forester и Nissan Qashqai.

Средний по выборке показатель экономичности составил 59,4 балла. Помимо ранее упомянутых автомобилей, выше этой линии оказались еще пять кроссоверов: Honda CR-V (65,8 балла), Volkswagen Tiguan (65,7 балла), Lifan XC60 (64,2 балла), Kia Sportage (63,1 балл), Nissan X-Trail (62,8%). Хуже остальных экономичность своих вседорожников оценивают владельцы Suzuki Grand Vitara (31,3 балла) и Renault Kaptur (41,4 балла).

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Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 69 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
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ТОП-3 самых экономичных компактных кроссоверов
{{material_128806}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие автомобили сегмента SUV С можно назвать самыми экономичными. Исследование имеет одну важную особенность. Эксперты решили не сравнивать точные характеристики по расходу топлива, заявленные автопроизводителем. При составлении рейтинга учитывалось лишь субъективное мнение владельцев таких автомобилей.В опросе приняли участие владельцы 15 моделей сегмента SUV C, представленных на российском рынке. Экономичность каждого автомобиля предлагалось оценить по 100-балльной шкале. В итоге, первые пять мест оккупировали вседорожники японских брендов. Лидером со значительным отрывом стал кроссовер Mazda CX-5. Ему удалось набрать 80,7 балла из 100 возможных. «Серебро» досталось Toyota RAV4, который получил 68,3 балла. Третье место разделили два японских кроссовера, набравшие по 67,5 балла: Subaru Forester и Nissan Qashqai.Средний по выборке показатель экономичности составил 59,4 балла. Помимо ранее упомянутых автомобилей, выше этой линии оказались еще пять кроссоверов: Honda CR-V (65,8 балла), Volkswagen Tiguan (65,7 балла), Lifan XC60 (64,2 балла), Kia Sportage (63,1 балл), Nissan X-Trail (62,8%). Хуже остальных экономичность своих вседорожников оценивают владельцы Suzuki Grand Vitara (31,3 балла) и Renault Kaptur (41,4 балла).
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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