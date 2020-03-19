19 марта 2020, 13:23
ТОП-3 самых экономичных компактных кроссоверов
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Рост цен на бензин постепенно вынуждает отечественных автовладельцев при выборе машины обращать внимание на такой показатель, как расход топлива. Эксперты сравнили представленные на отечественном рынке кроссоверы сегмента SUV С и назвали самые экономичные из них.
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В опросе приняли участие владельцы 15 моделей сегмента SUV C, представленных на российском рынке. Экономичность каждого автомобиля предлагалось оценить по 100-балльной шкале. В итоге, первые пять мест оккупировали вседорожники японских брендов. Лидером со значительным отрывом стал кроссовер Mazda CX-5. Ему удалось набрать 80,7 балла из 100 возможных. «Серебро» досталось Toyota RAV4, который получил 68,3 балла. Третье место разделили два японских кроссовера, набравшие по 67,5 балла: Subaru Forester и Nissan Qashqai.
Средний по выборке показатель экономичности составил 59,4 балла. Помимо ранее упомянутых автомобилей, выше этой линии оказались еще пять кроссоверов: Honda CR-V (65,8 балла), Volkswagen Tiguan (65,7 балла), Lifan XC60 (64,2 балла), Kia Sportage (63,1 балл), Nissan X-Trail (62,8%). Хуже остальных экономичность своих вседорожников оценивают владельцы Suzuki Grand Vitara (31,3 балла) и Renault Kaptur (41,4 балла).
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