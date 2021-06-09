ТОП-3 самых надежных пикапов на российском рынке
Фото: Isuzu
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Второе место досталось рестайлинговому Mitsubishi L200 с 2,4-литровым турбодизелем, доступным в двух вариантах мощности: 154 и 181 л.с. Двигатель сочетается с «механикой» на 6 ступеней или АКПП того же диапазона. Все пикапы оснащены продвинутой системой полного привода Super Select 4WD. Цены начинаются от 2 499 000 рублей.
Первую строчку занимает Toyota Hilux. В моторную гамму входят три агрегата: бензиновый объемом 2,7 литра (166 л.с.) и два дизельных объемом 2,4 литра (150 л.с.) и 2,8 литра (200 л.с.). Трансмиссия: 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат», привод – только полный. Цена базовой версии начинается от 2 661 000 рублей.
- 1 830 000 РToyota Hilux 2019 в Москве
- 2 185 000 РMitsubishi L200 2017 в Москве
- 1 025 000 РMitsubishi L200 2012 в Москве
- 2 837 000 РToyota Hilux 2017 в Москве
- 2 897 000 РToyota Hilux 2017 в Москве
- 1 867 000 РMitsubishi L200 2017 в Москве
- 900 000 РMitsubishi L200 2010 в Москве
- 4 260 000 РToyota Hilux 2019 в Москве
- 1 627 000 РToyota Hilux 2012 в Москве
- 1 035 000 РMitsubishi L200 2014 в Москве
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