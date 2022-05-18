ТОП-3 самых популярных автомобилей в США в 2022 году состоит только из моделей Toyota

Эксперты портала Njcar изучили итоги апрельских продаж на американском рынке и составили ТОП-3 самых популярных легковых автомобилей.

Toyota Corolla



Третье место занимают седаны и хэтчбеки Toyota Corolla. Модель предлагается на выбор с 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 169 л.с. или с гибридной силовой установкой на базе 1,8-литрового двигателя и электромотора суммарной отдачей 180 л.с. Цены начинаются от 20 тысяч долларов. В минувшем месяце было реализовано 24,5 тыс. экземпляров (-21,5%).

Toyota Camry



На втором месте находится Toyota Camry. Для рынка США седан оснащают 2,5-литровым двигателем мощностью 205 л.с., который работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». Есть также гибридная версия на базе 2,5-литрового атмосферного мотора. Базовый автомобиль стоит 26 тысяч долларов. За месяц дилеры продали 26,3 тыс. экземпляров (-12,1%).

Toyota RAV4



Бестселлером американского рынка в апреле стал кроссовер Toyota RAV4. Покупатели могут выбирать между версией с 2,5-литровым мотором и 8-диапазонным «автоматом» (от 27 тысяч долларов) и гибридной модификацией на базе того же мотора, суммарная отдача которого превышает 300 сил (от 40 тысяч долларов). В апреле Toyota RAV4 разошлась тиражом в 33,6 тыс. автомобилей (-17,8%).

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р ) , Toyota Corolla (от 891 000 Р ) , Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р )

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