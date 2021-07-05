ТОП-3 внедорожников в заводских спецверсиях
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
Редакция сайта Тарантас Ньюс подготовила рейтинг кроссоверов и внедорожников, которые доступны в заводских спецверсиях для бездорожья.
LADA Niva Travel Off-road
LADA Niva Travel Luxe Off-road получила признания во всех уголках мира. Ей восхищаются американцы, а британцы сравнивают Land Rover Defender. Можно по-разному относиться к данной модели, но стоит отдать должное простоте и недороговизне ремонта. В техническом плане автомобиль является проверенной временем и надежной моделью Chevrolet Niva. Под капотом LADA Niva расположился 1,7-литровый атмосферный двигатель мощностью 80 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой МКПП и системой полного привода. Спецверсия Luxe Off-road имеет шноркель, а двигатель и элементы подвески прикрыты стальной защитой. Обвес из неокрашенного пластика защищает кузов от царапин от веток. За версию Luxe Off-road дилеры просят 958 900 рублей, вариант попроще Comfort Off-road стоит 897 900 рублей.
УАЗ «Патриот» Экспедиционный
Автомобиль Ульяновского автомобильного завода «Патриот» Экспедиционный пришелся по душе многим любителям бездорожья и даже горных склонов. Здесь под капотом разместился стандартный 2,7-литровый двигатель ЗМЗ мощностью 135 л.с. Силовой агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механикой и системой подключаемого полного привода. Пакет экспедиционного оборудования подразумевает экспедиционный багажник, тягово-сцепное устройство и блокировку дифференциала заднего моста, защиту порогов, а также лебедку и защиту рулевых тяг. Спецверсия отличается эксклюзивной окраской кузова — «Оранжевый неметаллик». Обут такой «Патриот» в шины BF Goodrich All-Terrain на 16-дюймовых дисках. За внедорожник УАЗ «Патриот» Экспедиционный просят 1 465 000 рублей.
Renault Duster OFF-ROAD
Новый Renault Duster появился не так давно. В комплектации Drive автомобиль получил опциональный пакет OFF-ROAD. Кроссовер в данном исполнении оборудован системой полного привода. В качестве силовых установок автопроизводитель предлагает несколько вариантов: 1,6-литровый 117-сильный двигатель в сочетании с 6-ступенчатой механикой; 2,0-л мощностью 143 л.с.; 1,5-л и 109 л.с. и дизель 150 л.с., который работает совместно как с вариатором CVT X-Tronic, так и с «механикой». В пакет OFF-ROAD входят расширители колесных арок, боковые молдинги дверей черного цвета, пластиковая защита задних колесных арок, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски Cyclade full black черного цвета. Кроссовер в версии Drive стоит от 1 279 000 до 1 449 000 рублей, пакет OFF-ROAD оценивается в 25 000 рублей.
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