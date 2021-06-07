ТОП-3 внедорожников японской сборки на российском рынке
Suzuki Jimny
Тарантас Ньюс назвала три лучших вседорожника японской сборки, которые предлагаются сейчас на российском рынке. Открывает рейтинг Suzuki Jimny. Внедорожник выпускают на заводе Kosai в Сидзуоке. Компактные размеры, классическая рамная конструкция, полный привод и неразрезные мосты позволяют ему смело съезжать с асфальта и пробираться по бездорожью. Внедорожник отличается простым и практичным интерьером, в котором тем не менее нашлось место медиасистеме с 7,0-дюймовым дисплеем. Самая доступная версия GL с 5-ступенчатой «механикой» стоит от 1 789 000 рублей, а за топовую GLX с «автоматом» просят уже 1 999 000 рублей.
Mitsubishi Eclipse Cross
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross выпускают на заводе в Окадзаки. Яркая и притягательная модель станет отличным выбором для города и загородных прогулок. После рейстайлинга автомобиль обзавелся свежим дизайном и обновленным интерьером. Самая доступная комплектация Intense с передним приводом стоит от 2 413 000 рублей, за полноприводную версию Ultimate придется отдать не менее 2 753 000 рублей.
Toyota Land Cruiser Prado
Культовый рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с 2013 по 2015 год собирали в России на заводе Sollers во Владивостоке, но сейчас автомобили поставляют к нам из Японии. Модель – неизменный участник рейтингов самых надежных и выносливых автомобилей. Внедорожник с 2,7-литровым бензиновым агрегатом и МКПП в комплектации «Классик» стоит 3 021 000 рублей. Топовая версия Black Onyx с 2,8-литровым дизельным двигателем обойдется в 5 356 000 рублей.
- 2 320 000 РMitsubishi Eclipse Cross 2019 в Москве
- 2 310 000 РToyota Land Cruiser Prado 2012 в Москве
- 3 845 000 РToyota Land Cruiser Prado 2017 в Москве
- 2 810 000 РToyota Land Cruiser Prado 2016 в Москве
- 1 350 000 РToyota Land Cruiser Prado 2007 в Зеленограде
- 1 580 000 РToyota Land Cruiser Prado 2004 в Москве
- 2 270 000 РToyota Land Cruiser Prado 2013 в Москве
- 2 255 000 РToyota Land Cruiser Prado 2013 в Москве
- 2 048 000 РMitsubishi Eclipse Cross 2018 в Москве
- 2 580 000 РMitsubishi Eclipse Cross 2019 в Москве
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