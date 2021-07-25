ТОП-4 дизельных кроссоверов в России 2021 года
Kia Sorento
Кроссовер Sorento четвертого поколения дебютировал на российском рынке в октябре 2020 года. Версия с 2,2-литровым дизельным мотором развивала 199 л.с. Двигатель сочетался с «роботом» и системой полного привода. Однако вскоре Kia была вынуждена приостановить продажи. Причина так официально и не была озвучена. Ходили слухи, что у автомобилей из первой партии, собранной на калининградском «Автоторе», возникли проблемы с коробкой передач. Через пару месяцев продажи дизельных Kia Sorento возобновились. Покупатели могут выбирать из двух топовых комплектаций по цене от 3,3 млн рублей.
Skoda Kodiaq
Покупателям предлагают чешский кроссовер с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Цены стартуют от 2,5 млн рублей. В апреле 2021 года Skoda представила рестайлинговую версию кроссовера Kodiaq первого поколения. В обозримом будущем новинка должна появиться и в России, пишут «Автоновости дня».
Hyundai Tucson
В июне на калининградском «Автоторе» стартовала сборка кроссоверов Hyundai Tucson четвертого поколения. Дизельная версия оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 185 л.с. В паре с двигателем работает классический «автомат» и система полного привода. Цены начинаются от 2,5 млн рублей.
Renault Duster
Продажи французского бюджетного кроссовера второго поколения стартовали в России нынешней весной. Вопреки опасениям новый Duster сохранил у нас дизельную версию с 1,5-литровым турбомотором мощностью 109 л.с., механической коробкой передач и системой полного привода. Цены начинаются от 1,3 млн рублей.
- 2 370 000 РKIA Sorento 2018 в Москве
- 3 070 000 РKIA Sorento 2020 в Москве
- 3 100 000 РKIA Sorento 2020 в Москве
- 575 000 РHyundai Tucson 2005 в Москве
- 579 000 РRenault Duster 2012 в Москве
- 1 299 000 РRenault Duster 2020 в Москве
- 540 000 РHyundai Tucson 2010 в Москве
- 2 250 000 РHyundai Tucson 2020 в Москве
- 709 000 РRenault Duster 2012 в Москве
- 2 360 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
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