ТОП-5 аксессуаров, которые превратят обычный автомобиль в кемпер
Редакция издания speedme.ru составила список лучших аксессуаров, которые скрасят автопутешествие.
Надувной матрас для сна
Пожалуй, это ключевой элемент. Благодаря хорошему матрасу, во время поездки путешественники смогут хорошо выспаться. Сегодня интернет-магазины предлагают большой ассортимент, выбирайте по вашим требованиям и ценовому диапазону. Цены начинаются от 3 тыс. рублей.
Воздушный компрессор
Пригодится, чтобы накачать матрас и колеса автомобиля. В идеале — автомобильный компрессор, который подключается к гнезду прикуривателя. Их стоимость начинается от 1,5 тыс. рублей.
Автомобильный холодильник
Летом без автомобильного холодильника не обойтись. Если позволяет салон, лучше взять побольше, чтобы в нем поместились продукты и прохладительные напитки. Их стоимость в интернет-магазинах варьируется от 3 тыс. до 30 тыс. рублей.
Портативная кухня
Портативные кухни представлены в широком ассортименте: газовые и электрические, с одной и с несколькими конфорками.
Москитная сетка
Насекомые могут сильно испортить отдых. Спать в машине с закрытыми окнами летом невозможно, поэтому вам понадобится москитная сетка. Можно купить прикроватную москитную сетку по цене от 1 тыс. рублей.
Портативная кофеварка
Для некоторых свежесваренный кофе это вопрос жизни и смерти. Если вы к ним относитесь, вам понадобится портативная кофеварка. Их цены варьируются от 1 тыс. до 15 тыс. рублей.
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