Не боятся грязи и проселков: 5 новых кроссоверов для российских дорог в 2026

ТОП-5 автомобилей для дачи: высокий клиренс и вместительный багажник в 2026 году

В 2026 году вопрос о выборе автомобиля для загородного дома стал особенно значимым: загородные дороги требуют хорошей проходимости и вместительного багажника.

В 2026 году вопрос о выборе автомобиля для загородного дома стал особенно значимым: загородные дороги требуют хорошей проходимости и вместительного багажника.

В условиях российских дорог и дачного сезона вопрос выбора подходящего автомобиля стоит на первом плане. Для поездки в город важны не только комфорт и экономичность, но и способность машины справляться с проселочной дорогой, грязью и перевозкой объемных грузов. В 2026 году на рынке появятся пять моделей, которые сочетают в себе высокий клиренс и вместительный багажник – именно эти параметры эксперты называют ключевыми для дачного авто.

Chery Tiggo 7 Pro Max — кроссовер, который подойдет тем, кто ценит комфорт и экономию топлива. Клиренс 190 мм позволяет уверенно передвигаться по разбитым дорогам, багажник на 475 литров вмещает все необходимое для дачи. Второй ряд просторный, подвеска энергоемкая, расход топлива на трассе - от 6,2 л/100 км. Эта модель подходит для тех, кто часто ездит за город с семьей или с большим багажом.

Geely Monjaro — представитель бизнес-класса с клиренсом 210 мм и багажником на 562 литра. Интеллектуальный полный привод, адаптивная подвеска и круговой обзор дают уверенность на любых дорогах. Расход топлива - от 7,3 л/100 км. Богатая комплектация и высокий уровень комфорта делают Monjaro одним из лидеров среди дачных автомобилей.

LADA Niva Travel – классика для российских проселочных дорог. Клиренс 220 мм, багажник 320 литров, расход топлива - от 10,2 л/100 км. Простота конструкции, надежность и отличная проходимость позволяют не бояться ни грязи, ни луж. Доступное обслуживание, а ремонтопригодность остается одним из главных плюсов этой модели.

Haval Jolion - доступный кроссовер с клиренсом 190 мм и багажником 430 литров. Мягкая подвеска, удобная посадка и хороший обзор делают поездку комфортной. Расход топлива - от 6,9 л/100 км. Jolion — сбалансированный вариант для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и оснащения.

Skoda Kodiaq — универсал с клиренсом 200 мм и багажником от 560 литров (до 720 литров, со сложенными сиденьями — до 2065 литров). Отличная шумоизоляция, высокий уровень комфорта и адаптация к дорогам, которые позволяют выделяться Kodiaq среди конкурентов. Расход топлива - от 7,9 л/100 км.

Выбор между моделями зависит от приоритетов: если важна максимальная проходимость и простота — LADA Niva Travel остаётся вне конкуренции. Тем, кто ценит оснащение и пространство, подойдет Geely Monjaro или Chery Tiggo 7 Pro Max. Haval Jolion — компромисс между ценой и функциональностью, а Skoda Kodiaq — для тех, кто не готов жертвовать комфортом даже на даче.

Стоит отметить, что спрос на автомобили с высоким клиренсом и вместительным багажником растет не только из-за состояния дорог, но и из-за увеличения числа дачников, которые перевозят крупногабаритные грузы. Такие модели чаще всего выбирают семьи, которые регулярно ездят за город.

В 2026 году все перечисленные модели будут доступны у официальных дилеров, комплектации можно будет подобрать под свои запросы.