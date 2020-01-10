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10 января 2020, 15:23

ТОП-5 автомобилей, которые чаще покупают онлайн

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Онлайн продажи новых автомобилей в России пока только начинают развиваться. Среднестатистический покупатель, по-прежнему, предпочитает лично прийти в автосалон, чтобы «пощупать» автомобиль и поторговаться о допах и скидках. Эксперты рассказали, какие автомобили россияне чаще приобретали онлайн.
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Компания Renault, первой из всех автопроизводителей, попробовала наладить в России онлайн торговлю автомобилями ...
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Купить новый автомобиль, не выходя из дома - удобно. С другой стороны, для большинства россиян это дорогостоящая и ответственная покупка. Потенциальные покупатели обычно ищут информацию о будущем автомобиле на форумах и в специализированных изданиях, изучают отзывы владельцев, читают тест-драйвы, обзванивают дилеров в поисках наиболее выгодного варианта. Отдельное удовольствие – поторговаться с менеджером по продажам. В условиях падения спроса дилеры нередко заманивают клиентов специальными предложениями на сервис или скидками на допоборудование.

При покупке автомобиля онлайн процесс сводится к сравнению характеристик и быстрому поиску в выбранном регионе конкретной модели в определенной комплектации. Именно поэтому в онлайн продажах, по данным агрегатора Autospot.ru, преобладают богатые, сложные и, как следствие, более дорогие и редкие комплектации. Средняя цена проданного онлайн в 2019 году автомобиля оказалась на 91 тысячу рублей больше, чем оффлайн: 1,63 млн рублей против 1,54 млн рублей.

Чаще всего онлайн в прошлом году покупали кроссоверы Hyundai Creta и седаны Solaris. Их доли в общем объеме автомобильных интернет-продаж составили 5,5% и 5,16% соответственно. Третье место досталось кроссоверу Skoda Kodiaq (3,7%). Замыкают пятерку лидеров вновь «корейцы»: Kia Optima (3,48%) и Kia Rio (3,09%). Интересно, что среди самых продаваемых онлайн моделей не оказалось российских. Лучшая из наших – Lada Vesta заняла лишь 24 место. Автомобили УАЗ не вошли даже в ТОП-50. Покупатели отечественных машин пока не доверяют интернету.

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Кто ставил хром на машину?
Вот примеры с ценами https:// maxivinyl.ru/ services/ polnaya-okleyka-hromirovannoy-plenkoy/
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ТОП-5 автомобилей, которые чаще покупают онлайн
{{material_127572}}Купить новый автомобиль, не выходя из дома - удобно. С другой стороны, для большинства россиян это дорогостоящая и ответственная покупка. Потенциальные покупатели обычно ищут информацию о будущем автомобиле на форумах и в специализированных изданиях, изучают отзывы владельцев, читают тест-драйвы, обзванивают дилеров в поисках наиболее выгодного варианта. Отдельное удовольствие – поторговаться с менеджером по продажам. В условиях падения спроса дилеры нередко заманивают клиентов специальными предложениями на сервис или скидками на допоборудование.При покупке автомобиля онлайн процесс сводится к сравнению характеристик и быстрому поиску в выбранном регионе конкретной модели в определенной комплектации. Именно поэтому в онлайн продажах, по данным агрегатора Autospot.ru, преобладают богатые, сложные и, как следствие, более дорогие и редкие комплектации. Средняя цена проданного онлайн в 2019 году автомобиля оказалась на 91 тысячу рублей больше, чем оффлайн: 1,63 млн рублей против 1,54 млн рублей.Чаще всего онлайн в прошлом году покупали кроссоверы Hyundai Creta и седаны Solaris. Их доли в общем объеме автомобильных интернет-продаж составили 5,5% и 5,16% соответственно. Третье место досталось кроссоверу Skoda Kodiaq (3,7%). Замыкают пятерку лидеров вновь «корейцы»: Kia Optima (3,48%) и Kia Rio (3,09%). Интересно, что среди самых продаваемых онлайн моделей не оказалось российских. Лучшая из наших – Lada Vesta заняла лишь 24 место. Автомобили УАЗ не вошли даже в ТОП-50. Покупатели отечественных машин пока не доверяют интернету.
2020-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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