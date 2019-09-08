8 сентября 2019, 18:09
ТОП-5 автомобилей со спортивным характером до 1 млн рублей
- 894
- 0
Мощные спорткары стоят дорого, поэтому автопроизводители выпускают «заряженные» версии стандартных моделей. Расскажем, на какие из них можно обратить внимание, располагая бюджетом в миллион рублей.
Журналисты «Тарантас Ньюс» составили ТОП-5 «заряженных» автомобилей в ценовой категории до 1 млн рублей. Первой в нем значится хот-хэтч Kia Ceed GT с бензиновым турбомотором объемом 1,6 и мощностью 204 л. с. На разгон с места до «сотни» такой автомобиль тратит 7,7 секунды. Максимальная скорость составляет 230 км/ч. Спортивный характер автомобиля подчеркивают красные акценты в отделке, спойлер и диффузор, усеченный снизу руль и кресла с выраженной боковой поддержкой, а также 18-дюймовые «колеса» особого дизайна. В оговоренный бюджет укладываются автомобили 2015 – 2016 годов выпуска с пробегом 30 – 60 тысяч километров.
Еще один горячий хэтчбек, который стоит рассмотреть в качестве возможного варианта – Ford Focus ST. 250-сильный автомобиль оказывается немного дороже «корейца», поэтому за миллион можно взять машину 2012 – 2013 года выпуска с пробегом 90 – 120 тысяч километров. Двухлитровый бензиновый Ecoboost (250 л. с., 350 Нм) работает исключительно в паре с «механикой» и электронной системой TVC, которая выполняет функции самоблокирующегося дифференциала. Первую «сотню» такой хэтчбек набирает за 6,5 секунды.
«Восьмой» Honda Accord Type S оснащается проверенным 2,4-литровым мотором мощностью 200 сил и 234 Нм пикового момента. В сочетании с «механикой» разгон с места до 100 км/ч занимает 7,9 секунды. Версия Type S отличается особым обвесом, сниженной на 34 кг массой и иными 18-дюймовыми колесами. За миллион отдают «Аккорды» 2011 – 2012 годов с пробегом в пределах 120 тыс. километров.
Skoda Octavia RS третьего поколения дебютировал в 2013 году. Под капотом лифтбека 2,0-литровый бензиновый TSI (220 л.с.) или 2,0-литровый турбодизель (184 л.с.). Оба агрегата сочетаются как с «механикой», так и с «роботом DSG-7. Бензиновая «Октавия» набирает первую «сотню» за 6,8 секунды. Ее максимальная скорость – 248 км/ч. В наш бюджет попадают 4-5-летние машины с пробегом около 100 тыс. километров.
Замыкают рейтинг Audi A5 Sportback первого поколения с 2,0-литровым бензиновым мотором TSFI (211 сил), который может работать с тремя типами трансмиссии: МКПП-6, «роботом» или вариатором. Такие автомобили отличаются качественной отделкой и сборкой. За 1 млн рублей можно подыскать неплохой вариант 2012 – 2013 года выпуска с пробегом 100 – 120 тыс. километров.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
11.06.2019, 22:01
Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
28.09.2018, 07:58
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
19.11.2017, 17:11
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
27.08.2017, 18:28
Тест-драйв Skoda Octavia: мастер репутации
02.05.2017, 22:34
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
11.06.2019, 22:01
Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
28.09.2018, 07:58
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
19.11.2017, 17:11
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
27.08.2017, 18:28
Тест-драйв Skoda Octavia: мастер репутации
02.05.2017, 22:34
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
Фокус ST- не металлолом, а скрипучий пластмассовый хламовоз.
G1K1K
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве