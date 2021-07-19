ТОП-5 безопасных семейных авто с пробегом за 1 млн рублей
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
Фото: tarantas.news
Коллеги из редакции сайта Тарантас Ньюс изучили пятизвездочную рейтинговую систему от Euro NCAP и выделили пять безопасных автомобилей с пробегом, которые подойдут для большой семьи. При покупке данных моделей на вторичном рынке можно уложиться в 1 млн рублей.
Kia Sorento II Рестайлинг
Корейский внедорожник отличается высоким клиренсом и хорошей проходимостью, вместительным салоном, который имеет складные задние сидения. Третий ряд сидений можно модифицировать на свое усмотрение. Автомобиль имеет полный привод и оснащается 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 175 л.с., который сочетается с 6-ти ступенчатой механической или с автоматической коробкой передач на выбор. Kia Sorento II Рестайлинг по рейтинговой системе Euro NCAP получила 5 звезд из 5 по безопасности. На вторичном рынке модель 2012–2014 года с пробегом 100–150 тысяч км стоит от 850 тысяч до 1 млн рублей.
Subaru Outback IV Рестайлинг
Модель с полным приводом отличается проходимостью и вместительностью. Subaru Outback IV, который доступен с моторами 2,5 и 3,6 литра и вариатором, по рейтинговой системе Euro NCAP был оценен на 5 звезд из 5. На вторичном рынке модель 2012–2014 года с пробегом около 200 тысяч км стоит от 900 до 1 млн рублей. Более «свежие» экземпляры можно найти с бюджетом 1,2–1,5 млн рублей.
Volkswagen Sharan II
Volkswagen Sharan II популярный минивэн, который позволит свободно разместить большую семью (до 7 человек). Модель предлагается с разными вариантами моторов: 1.4 TSI мощностью 150 л.с, два мотора объемом 2,0 литра: 2,0 TSI мощностью 200 л.с, а также 2,0 TDi мощностью 140 или 170 л.с. Все силовые агрегаты работают в паре с 6-ступенчатой МКПП либо с 6-ступенчатым «роботом» DSG с двойным сцеплением на выбор. Согласно рейтинговой системе Euro NCAP, автомобиль набрал 5 звезд из 5. На вторичном рынке модель 2012–2015 года с пробегом около 200 тысяч км стоит от 800 тысяч до 1,2 млн рублей.
Hyundai Santa Fe III
Hyundai предлагает Santa Fe III с двумя моторами — бензиновым 2,4 литра на 175 л. с. и дизельным 2,2 литра на 197 л.с., которые работают в паре с шестиступенчатой МКПП или АКПП на выбор. Версия Grand оснащена бензиновым двигателем объемом 3,3 литра мощностью 270 л.с. Согласно рейтингу Euro NCAP, машина безопасна на 5 звезд из 5. Hyundai Santa Fe III 2012–2014 года с пробегом 150–200 тысяч км оценивается в 1 млн рублей.
Ford Galaxy II Рестайлинг
Ford Galaxy II доступен с бензиновыми моторами 2,0 литра на 145 и 200 л.с. и 2,3-литровым 161 л.с., а также с дизельной силовой установкой объемом 2,0 литра, выдающей 140 сил. В салоне могут разместиться семь человек. По системе Euro NCAP минивэн заработал 5 звезд из 5. За модель 2015 года с пробегом около 200 тысяч км на вторичном рынке в России просят от 800 тысяч до 1 млн рублей.
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