Полный привод за копейки: какие внедорожники можно купить вместо Lada Niva?

Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей

Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.

С приходом холодов и снежных заносов вопрос выбора автомобиля с полным приводом становится для россиян особенно острым. Рынок сегодня предлагает массу вариантов, но найти действительно доступный кроссовер или внедорожник 4х4 - задача не из легких. Тем не менее, как сообщает Autonews, даже при бюджете до трех миллионов рублей можно подобрать несколько интересных моделей, которые не боятся зимних дорог.

Открывает список один из бестселлеров российского рынка - Haval Jolion. Этот кроссовер, собираемый на заводе под Тулой, предлагает полный привод в сочетании с 1,5-литровым турбомотором на 150 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой. Стартовая цена за такую конфигурацию составляет 2 549 000 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль со светодиодной оптикой, климат-контролем и базовым набором электронных помощников, что делает его одним из самых сбалансированных предложений в сегменте.

Следующим в рейтинге идет кроссовер белорусской сборки Belgee X70. По сути, это хорошо знакомый россиянам Geely Atlas Pro, который теперь выпускают на заводе «Белджи» под Минском. Его цена начинается от 2 625 990 рублей. Под капотом у него такой же 1,5-литровый 150-сильный двигатель, работающий в паре с «роботом». Отличительной чертой модели является система «мягкого» гибрида, которая помогает при разгоне и немного снижает расход топлива.

В тройку лидеров вошел и автомобиль под новым российским брендом Solaris. Модель с индексом HC - это не что иное, как бывший Hyundai Creta, производство которого возобновили на петербургском заводе. Полноприводная версия с 1,6-литровым мотором (121 л.с.) и шестиступенчатой механической коробкой передач обойдется в 2 868 000 рублей. Любителям «автомата» придется доплатить еще 200 тысяч, что выводит машину за рамки установленного бюджета.

Еще один пример так называемого бедж-инжиниринга - кроссовер Tenet T7 калужской сборки. Внешне и технически он полностью копирует китайскую модель Chery Tiggo 7L. За 2 880 000 рублей покупатель получает автомобиль с 1,6-литровым 150-сильным двигателем и семиступенчатым «роботом». Это предложение может заинтересовать тех, кто ищет проверенную китайскую платформу под российской маркой.

Замыкает пятерку самый брутальный и утилитарный участник обзора - китайский внедорожник BAW 212. Это единственный в списке классический рамный внедорожник, который можно приобрести менее чем за 3 миллиона рублей, а именно за 2 945 000. Автомобиль оснащен мощным двухлитровым мотором на 238 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом». В отличие от остальных моделей, BAW 212 поставляется в Россию напрямую из Китая, что делает его уникальным предложением для ценителей настоящих вездеходов.