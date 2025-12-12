Полный привод за копейки: какие внедорожники можно купить вместо Lada Niva?

12 декабря 2025, 15:46
Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей
Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.
С приходом холодов и снежных заносов вопрос выбора автомобиля с полным приводом становится для россиян особенно острым. Рынок сегодня предлагает массу вариантов, но найти действительно доступный кроссовер или внедорожник 4х4 - задача не из легких. Тем не менее, как сообщает Autonews, даже при бюджете до трех миллионов рублей можно подобрать несколько интересных моделей, которые не боятся зимних дорог.
Открывает список один из бестселлеров российского рынка - Haval Jolion. Этот кроссовер, собираемый на заводе под Тулой, предлагает полный привод в сочетании с 1,5-литровым турбомотором на 150 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой. Стартовая цена за такую конфигурацию составляет 2 549 000 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль со светодиодной оптикой, климат-контролем и базовым набором электронных помощников, что делает его одним из самых сбалансированных предложений в сегменте.
Следующим в рейтинге идет кроссовер белорусской сборки Belgee X70. По сути, это хорошо знакомый россиянам Geely Atlas Pro, который теперь выпускают на заводе «Белджи» под Минском. Его цена начинается от 2 625 990 рублей. Под капотом у него такой же 1,5-литровый 150-сильный двигатель, работающий в паре с «роботом». Отличительной чертой модели является система «мягкого» гибрида, которая помогает при разгоне и немного снижает расход топлива.
В тройку лидеров вошел и автомобиль под новым российским брендом Solaris. Модель с индексом HC - это не что иное, как бывший Hyundai Creta, производство которого возобновили на петербургском заводе. Полноприводная версия с 1,6-литровым мотором (121 л.с.) и шестиступенчатой механической коробкой передач обойдется в 2 868 000 рублей. Любителям «автомата» придется доплатить еще 200 тысяч, что выводит машину за рамки установленного бюджета.
Еще один пример так называемого бедж-инжиниринга - кроссовер Tenet T7 калужской сборки. Внешне и технически он полностью копирует китайскую модель Chery Tiggo 7L. За 2 880 000 рублей покупатель получает автомобиль с 1,6-литровым 150-сильным двигателем и семиступенчатым «роботом». Это предложение может заинтересовать тех, кто ищет проверенную китайскую платформу под российской маркой.
Замыкает пятерку самый брутальный и утилитарный участник обзора - китайский внедорожник BAW 212. Это единственный в списке классический рамный внедорожник, который можно приобрести менее чем за 3 миллиона рублей, а именно за 2 945 000. Автомобиль оснащен мощным двухлитровым мотором на 238 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом». В отличие от остальных моделей, BAW 212 поставляется в Россию напрямую из Китая, что делает его уникальным предложением для ценителей настоящих вездеходов.
11.12.2025, 16:29
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Российский авторынок преподнес сюрпризы. Некоторые кроссоверы показали резкий рост. Их популярность стремительно набирает обороты. Успех моделей оказался неожиданным. Разбираемся в причинах такого спроса.Читать далее
-
11.12.2025, 12:37
Цены на подержанные иномарки в России обновили двухлетний минимум
Вторичный авторынок преподносит сюрпризы. Стоимость иномарок продолжает снижаться. Ноябрь установил новый ценовой рекорд. Какие автомобили подешевели больше всего? Разбираемся в текущей ситуации на рынке.Читать далее
-
10.12.2025, 12:14
Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году
Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.Читать далее
-
10.12.2025, 11:25
Белорусский Geely против нового китайского - какой кроссовер выбрать в 2025 году
Выбираете новый кроссовер? Есть два интересных варианта. Один из Беларуси. Другой прямо из Китая. Они похожи, но очень разные. Разбираемся в деталях и ценах. Поможем сделать правильный выбор.Читать далее
-
07.12.2025, 19:58
Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам
Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
03.12.2025, 11:29
Рейтинг кроссоверов ноября: Tenet подвинул Geely и дышит в спину Haval
Ноябрьский рейтинг продаж сильно изменился. Новый бренд показал невероятный результат. Две его модели уже в тройке лидеров. Они обошли многих известных конкурентов. Кто же теперь правит на рынке кроссоверов? Узнайте все подробности из нашего обзора.Читать далее
-
01.12.2025, 16:56
Solaris HC ворвался в пятерку лидеров SUV: неожиданная перестановка на рынке
Solaris HC впервые оказался среди самых продаваемых SUV. Рынок удивил неожиданной динамикой. Лидеры сменились, но интрига только нарастает. Кто следующий покинет топ?Читать далее
-
12.12.2025, 16:41
В сети показали редкую Lada Iskra SW Cross в необычном цвете
В объективы попала необычная Lada Iskra. Это универсал в версии SW Cross. Автомобиль окрашен в редкий цвет. За него просят доплату. Узнайте все подробности о новинке. Что еще в ней особенного?Читать далее
-
12.12.2025, 16:05
Toyota готовит компактный внедорожник GR Land Cruiser FJ Sport на платформе TNGA-F
Toyota снова удивляет автолюбителей свежими идеями. Компания работает над новым компактным внедорожником. Модель обещает быть яркой и необычной. Подробности держатся в секрете, но интерес к новинке уже огромен. Ожидается, что автомобиль получит спортивный характер.Читать далее
-
12.12.2025, 16:00
В России продают редкий спорткар Lada Revolution за 7,5 млн рублей
В России продают уникальный автомобиль. Это гоночный прототип от АвтоВАЗа. Его создали в начале двухтысячных. Машина так и не стала серийной. Теперь ее может купить каждый. Цена удивляет многих автолюбителей.Читать далее
-
12.12.2025, 15:34
Покупка авто у юрлица: как не остаться без машины и денег
Покупка авто с пробегом стала рискованной. Сделки все чаще оспаривают в суде. Даже покупка у фирмы не дает гарантий. Узнайте, как не потерять свои деньги. Проверьте продавца перед сделкой. Это поможет избежать больших проблем.Читать далее
