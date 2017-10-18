18 октября 2017, 08:34

ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником

Одним из важных критериев выбора нового автомобиля служит объем багажника. Принято считать, что вместительностью обладают лишь внедорожники и универсалы. Но и в седаны при желании можно «паковать» немало поклажи.
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Правда, в дорогие люксовые «четырехдверки» как-то рука не повернется складывать мешки с картошкой. Большинство практичных автомобилистов выбирают себе в помощники все же бюджетные седаны - стоимостью до миллиона рублей. В них, конечно, холодильник не перевезти, но некоторые имеют столько полезного пространства, что устанавливать бокс на крышу вовсе не придется – все поместится внутри.

Datsun on-DO
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 436 000 до 602 000 Р

Datsun on-Do

Лидером рейтинга является бюджетник японского бренда, собираемый на площадях российского завода. Объем полезного пространства у модели заявлен на уровне 530 литров! С таким блоком хранения модель может составить конкуренцию даже многим хэчтбекам, а уж в В-классе, безусловно, является лидером. Сюда помещается полноразмерная «запаска», которая, кстати, доступна уже в базовом варианте оснащения.

Наряду с этим присутствуют ABS, усилитель экстренного торможения BAS, система электронного распределения тормозных усилий EBD, водительская подушка безопасности, 3-точечные инерционные ремни безопасности, 14-дюймовые колесные диски. В стартовом исполнении в движение седан приводит 1,6-литровый двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Но главное, что за вместительный практичный on-Do требуют всего ничего по современным меркам: от 340 600 рублей.

Renault Logan

Renault Logan
От 1.6 л, 102 л.с
Новый от 469 000 до 689 990 Р

Любимец таксистов и дачников по праву числится в первых рядах самых практичных недорогих седанов. Судите сами: 510 литров полезного пространства, задние сидения можно сложить в соотношении 60/40, что позволит создать еще большее пространство для перевозки грузов. В «базе» также имеется полноразмерное запасное колесо. И все это по цене от 459 000 рублей.

Надежность, доступность и соотношение «цена/качество» сделали бюджетный  седан бестселлером. Помимо того, что модель обладает вместительным хозблоком, она вдобавок еще и экономична. Модификация с бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 113 л. с. и 5-ступенчатой «механикой», к примеру, потребляет в смешанном цикле всего 6,6 л/100 км.

Мотор, разработанный Альянсом Renault-Nissan, оснащен цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания на протяжении всего срока службы автомобиля. За все эти качества «Логан» и полюбился водителям, которые «выжимают» все из своей машины.

Nissan Almera

Nissan Almera
От 1.6 л, 102 л.с
Новый от 481 000 до 702 000 Р

Еще один любимец работников таксопарков. И, надо отметить, неспроста. Багажный отсек 500 литров позволяет перевозить сразу несколько чемоданов пассажиров. Кроме того, в нем спрятано полноразмерное запасное колесо. Это позволяет забыть о неудобствах использования средств для ремонта проколов и движения на «докатке» с ограниченной скоростью, что, согласитесь, весьма важно для таксистов.

Впрочем, и обычным семейным практичным автомобилистам такой седан придется по душе. Увеличенный дорожный просвет (160 мм), усиленный кузов и модернизированная подвеска – вот то, за что особенно ценят «Альмеру» в России. Ну и стоимость не самая «кусачая» - от 525 000 рублей. В перечень оснащения входят аудиосистема с радио AM/FM, CD/MP3-проигрывателем, линейным аудио-входом для внешних проигрывателей, Bluetooth, 4 динамиками, а также 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Kia Rio

KIA Rio
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 669 900 до 989 900 Р

Седан имеет 480 литров полезного пространства, что, в принципе, неплохо для такого класса автомобилей. Задние сиденья могут складываться в соотношении 60/40. В стандартное оснащение входит запасное колесо на стальном диске 15 дюймов.

В «базу» также вошли система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС и система контроля давления в шинах. На новый Rio устанавливаются бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с. Оба типа моторов будут работать в паре как с 6-ступенчатыми «механикой», так и с «автоматом».

Добавим, что на эту 4-дверку приходится более половины продаж бренда в России. Очевидно, что такой бюджетник стоимостью от 604 900 рублей приходится по вкусу отечественному потребителю.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 579 500 до 804 500 Р
Еще один обладатель 480-литрового багажник и относительно небольшой стоимостью – от 599 900 рублей. Если сложить заднее сиденье, в Polo можно размещать длинномерные грузы. И при этом перевозить еще до трех пассажиров. Багажник уже в «базе» предполагает наличие подсветки.

Седан оснащается двигателями объемом 1,6 литра, которые производятся на заводе в Калуге и соответствуют экологическому стандарту «Евро-5». Мощность моторов составляет 90 и 110 л.с. Также для «Поло» доступен двигатель 1,4 литра мощностью 125 л.с., который идет в паре с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В начальную комплектацию входят центральный замок без функции Safelock, ABS, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, водительское сиденье с ручной регулировкой по высоте, электрические стеклоподъемники спереди и сзади, рулевая колонка с регулировкой вылета и наклона.

По данным аналитического агентства «Автостат», более 80% российского рынка традиционно занимают два сегмента – B и SUV. К примеру, в августе этого года доля B-класса составила 41,6% от общих продаж легковых автомобилей в стране, что соответствует 50,9 тыс. экземпляров (+18%). Это значит, что россияне, несмотря на внедорожную моду, по-прежнему предпочитают недорогие и практичные седаны. Именно поэтому автопроизводители стараются адаптировать свои модели под суровый климат и снабжают их большим багажником.

Арина Милая
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ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
Правда, в дорогие люксовые «четырехдверки» как-то рука не повернется складывать мешки с картошкой. Большинство практичных автомобилистов выбирают себе в помощники все же бюджетные седаны - стоимостью до миллиона рублей. В них, конечно, холодильник не перевезти, но некоторые имеют столько полезного пространства, что устанавливать бокс на крышу вовсе не придется – все поместится внутри.{{model_v2_3408}}Datsun on-DoЛидером рейтинга является бюджетник японского бренда, собираемый на площадях российского завода. Объем полезного пространства у модели заявлен на уровне 530 литров! С таким блоком хранения модель может составить конкуренцию даже многим хэчтбекам, а уж в В-классе, безусловно, является лидером. Сюда помещается полноразмерная «запаска», которая, кстати, доступна уже в базовом варианте оснащения.Наряду с этим присутствуют ABS, усилитель экстренного торможения BAS, система электронного распределения тормозных усилий EBD, водительская подушка безопасности, 3-точечные инерционные ремни безопасности, 14-дюймовые колесные диски. В стартовом исполнении в движение седан приводит 1,6-литровый двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Но главное, что за вместительный практичный on-Do требуют всего ничего по современным меркам: от 340 600 рублей.Renault Logan{{model_v2_1096}}Любимец таксистов и дачников по праву числится в первых рядах самых практичных недорогих седанов. Судите сами: 510 литров полезного пространства, задние сидения можно сложить в соотношении 60/40, что позволит создать еще большее пространство для перевозки грузов. В «базе» также имеется полноразмерное запасное колесо. И все это по цене от 459 000 рублей.Надежность, доступность и соотношение «цена/качество» сделали бюджетный  седан бестселлером. Помимо того, что модель обладает вместительным хозблоком, она вдобавок еще и экономична. Модификация с бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 113 л. с. и 5-ступенчатой «механикой», к примеру, потребляет в смешанном цикле всего 6,6 л/100 км.Мотор, разработанный Альянсом Renault-Nissan, оснащен цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания на протяжении всего срока службы автомобиля. За все эти качества «Логан» и полюбился водителям, которые «выжимают» все из своей машины.Nissan Almera{{model_v2_911}}Еще один любимец работников таксопарков. И, надо отметить, неспроста. Багажный отсек 500 литров позволяет перевозить сразу несколько чемоданов пассажиров. Кроме того, в нем спрятано полноразмерное запасное колесо. Это позволяет забыть о неудобствах использования средств для ремонта проколов и движения на «докатке» с ограниченной скоростью, что, согласитесь, весьма важно для таксистов. Впрочем, и обычным семейным практичным автомобилистам такой седан придется по душе. Увеличенный дорожный просвет (160 мм), усиленный кузов и модернизированная подвеска – вот то, за что особенно ценят «Альмеру» в России. Ну и стоимость не самая «кусачая» - от 525 000 рублей. В перечень оснащения входят аудиосистема с радио AM/FM, CD/MP3-проигрывателем, линейным аудио-входом для внешних проигрывателей, Bluetooth, 4 динамиками, а также 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.Kia Rio{{model_v2_620}}Седан имеет 480 литров полезного пространства, что, в принципе, неплохо для такого класса автомобилей. Задние сиденья могут складываться в соотношении 60/40. В стандартное оснащение входит запасное колесо на стальном диске 15 дюймов.В «базу» также вошли система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС и система контроля давления в шинах. На новый Rio устанавливаются бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с. Оба типа моторов будут работать в паре как с 6-ступенчатыми «механикой», так и с «автоматом». Добавим, что на эту 4-дверку приходится более половины продаж бренда в России. Очевидно, что такой бюджетник стоимостью от 604 900 рублей приходится по вкусу отечественному потребителю.Volkswagen Polo{{model_v2_1854}}Еще один обладатель 480-литрового багажник и относительно небольшой стоимостью – от 599 900 рублей. Если сложить заднее сиденье, в Polo можно размещать длинномерные грузы. И при этом перевозить еще до трех пассажиров. Багажник уже в «базе» предполагает наличие подсветки.Седан оснащается двигателями объемом 1,6 литра, которые производятся на заводе в Калуге и соответствуют экологическому стандарту «Евро-5». Мощность моторов составляет 90 и 110 л.с. Также для «Поло» доступен двигатель 1,4 литра мощностью 125 л.с., который идет в паре с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.В начальную комплектацию входят центральный замок без функции Safelock, ABS, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, водительское сиденье с ручной регулировкой по высоте, электрические стеклоподъемники спереди и сзади, рулевая колонка с регулировкой вылета и наклона.По данным аналитического агентства «Автостат», более 80% российского рынка традиционно занимают два сегмента – B и SUV. К примеру, в августе этого года доля B-класса составила 41,6% от общих продаж легковых автомобилей в стране, что соответствует 50,9 тыс. экземпляров (+18%). Это значит, что россияне, несмотря на внедорожную моду, по-прежнему предпочитают недорогие и практичные седаны. Именно поэтому автопроизводители стараются адаптировать свои модели под суровый климат и снабжают их большим багажником.
2017-10-18
Автор: Арина Милая
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