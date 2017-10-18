ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
Правда, в дорогие люксовые «четырехдверки» как-то рука не повернется складывать мешки с картошкой. Большинство практичных автомобилистов выбирают себе в помощники все же бюджетные седаны - стоимостью до миллиона рублей. В них, конечно, холодильник не перевезти, но некоторые имеют столько полезного пространства, что устанавливать бокс на крышу вовсе не придется – все поместится внутри.
Datsun on-Do
Лидером рейтинга является бюджетник японского бренда, собираемый на площадях российского завода. Объем полезного пространства у модели заявлен на уровне 530 литров! С таким блоком хранения модель может составить конкуренцию даже многим хэчтбекам, а уж в В-классе, безусловно, является лидером. Сюда помещается полноразмерная «запаска», которая, кстати, доступна уже в базовом варианте оснащения.
Наряду с этим присутствуют ABS, усилитель экстренного торможения BAS, система электронного распределения тормозных усилий EBD, водительская подушка безопасности, 3-точечные инерционные ремни безопасности, 14-дюймовые колесные диски. В стартовом исполнении в движение седан приводит 1,6-литровый двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Но главное, что за вместительный практичный on-Do требуют всего ничего по современным меркам: от 340 600 рублей.
Renault Logan
Любимец таксистов и дачников по праву числится в первых рядах самых практичных недорогих седанов. Судите сами: 510 литров полезного пространства, задние сидения можно сложить в соотношении 60/40, что позволит создать еще большее пространство для перевозки грузов. В «базе» также имеется полноразмерное запасное колесо. И все это по цене от 459 000 рублей.
Надежность, доступность и соотношение «цена/качество» сделали бюджетный седан бестселлером. Помимо того, что модель обладает вместительным хозблоком, она вдобавок еще и экономична. Модификация с бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 113 л. с. и 5-ступенчатой «механикой», к примеру, потребляет в смешанном цикле всего 6,6 л/100 км.
Мотор, разработанный Альянсом Renault-Nissan, оснащен цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания на протяжении всего срока службы автомобиля. За все эти качества «Логан» и полюбился водителям, которые «выжимают» все из своей машины.
Nissan Almera
Еще один любимец работников таксопарков. И, надо отметить, неспроста. Багажный отсек 500 литров позволяет перевозить сразу несколько чемоданов пассажиров. Кроме того, в нем спрятано полноразмерное запасное колесо. Это позволяет забыть о неудобствах использования средств для ремонта проколов и движения на «докатке» с ограниченной скоростью, что, согласитесь, весьма важно для таксистов.
Впрочем, и обычным семейным практичным автомобилистам такой седан придется по душе. Увеличенный дорожный просвет (160 мм), усиленный кузов и модернизированная подвеска – вот то, за что особенно ценят «Альмеру» в России. Ну и стоимость не самая «кусачая» - от 525 000 рублей. В перечень оснащения входят аудиосистема с радио AM/FM, CD/MP3-проигрывателем, линейным аудио-входом для внешних проигрывателей, Bluetooth, 4 динамиками, а также 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Kia Rio
Седан имеет 480 литров полезного пространства, что, в принципе, неплохо для такого класса автомобилей. Задние сиденья могут складываться в соотношении 60/40. В стандартное оснащение входит запасное колесо на стальном диске 15 дюймов.
В «базу» также вошли система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС и система контроля давления в шинах. На новый Rio устанавливаются бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с. Оба типа моторов будут работать в паре как с 6-ступенчатыми «механикой», так и с «автоматом».
Добавим, что на эту 4-дверку приходится более половины продаж бренда в России. Очевидно, что такой бюджетник стоимостью от 604 900 рублей приходится по вкусу отечественному потребителю.
Volkswagen Polo
Седан оснащается двигателями объемом 1,6 литра, которые производятся на заводе в Калуге и соответствуют экологическому стандарту «Евро-5». Мощность моторов составляет 90 и 110 л.с. Также для «Поло» доступен двигатель 1,4 литра мощностью 125 л.с., который идет в паре с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.
В начальную комплектацию входят центральный замок без функции Safelock, ABS, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, водительское сиденье с ручной регулировкой по высоте, электрические стеклоподъемники спереди и сзади, рулевая колонка с регулировкой вылета и наклона.
По данным аналитического агентства «Автостат», более 80% российского рынка традиционно занимают два сегмента – B и SUV. К примеру, в августе этого года доля B-класса составила 41,6% от общих продаж легковых автомобилей в стране, что соответствует 50,9 тыс. экземпляров (+18%). Это значит, что россияне, несмотря на внедорожную моду, по-прежнему предпочитают недорогие и практичные седаны. Именно поэтому автопроизводители стараются адаптировать свои модели под суровый климат и снабжают их большим багажником.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное