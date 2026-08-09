Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 09:27

Топ-5 бюджетных турэндуро до 300 кубов: сравнение моделей для российских дорог

Топ-5 бюджетных турэндуро до 300 кубов: сравнение моделей для российских дорог

ТОП-5 недорогих малокубатурных мотоциклов класса турэндуро

Топ-5 бюджетных турэндуро до 300 кубов: сравнение моделей для российских дорог

В 2026 году компактные турэндуро до 300 кубов уверенно набирают популярность в России. Мы сравнили пять актуальных моделей, выделили их сильные и слабые стороны, а также нюансы эксплуатации в российских условиях.

В 2026 году компактные турэндуро до 300 кубов уверенно набирают популярность в России. Мы сравнили пять актуальных моделей, выделили их сильные и слабые стороны, а также нюансы эксплуатации в российских условиях.

Рынок бюджетных турэндуро с объемом двигателя до 300 кубов в 2026 году переживает настоящий подъем. Причина проста: такие мотоциклы сочетают в себе универсальность, доступность и простоту обслуживания, что особенно важно для российских дорог и переменчивого климата. Покупатели все чаще выбирают именно этот класс техники, ведь он позволяет уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на грунтовке, не переплачивая за лишние опции.

В пятерку самых интересных моделей вошли как новинки, так и проверенные временем байки. Открывает рейтинг ATAKI CARRERA 300 - внешне он напоминает классический дорожник, но по сути это полноценный турэндуро. Высокий крутящий момент, регулируемая подвеска и приличный дорожный просвет делают его универсальным, однако вес 165 кг и небольшой топливный бак. Расход топлива - около 5 литров на 100 км, что выше среднего по классу. Для тех, кто ищет компромисс между городской ездой и выездами на природу, этот вариант может быть интересен, но маршруты стоит планировать заранее.

На четвертом месте - RACER RC300-GY8B Bros. Это один из наиболее доступных турэндуро на рынке за 190 тысяч рублей. Мощность 25 л.с., японский карбюратор Nibbi и вес всего 128 кг. Байк рассчитан на двух человек, но пассажиру сзади может быть не слишком удобно из-за компактного седла и неудачного расположения подножек. Зато продуманность конструкции и экономичный расход топлива (3,4 л/100 км) делают его привлекательным для новичков и тех, кто часто следит.

Третье место занимает Motoland GS ENDURO. Его отличает усиленная хромомолибденовая рама и дуги, которые не только защищают байк, но и придают ему необычный внешний вид. Мощность - 21 л.с., вес - 140 кг, максимальная нагрузка - до 180 кг. Оба колеса диаметром 17 дюймов — спорное решение для турэндуро, но на асфальте это не мешает уверенно передвигаться. Расход топлива - 4,2 л/100 км. Дизайн вызывает споры, но благодаря надежности и прочности, Motoland выигрывает у многих конкурентов.

Второе место достается Lifan KPT LF200i. Это полноценный туристический байк с жидкостным охлаждением, удобной посадкой и множеством опций для комфорта: подогрев рукояток, спинка для пассажира, вместительный багажник. Мощность - 17,5 л.с., расход топлива - всего 2,7 л/100 км. Однако двигатель на 200 кубов может показаться слабым при полной мощности, а сложная система впрыска усложняет ремонт в полевых условиях. Тем не менее, для спокойных путешествий по асфальту и легкому бездорожью Lifan остается одним из лучших вариантов.

Лидером рейтинга становится SHARMAX Tour Enduro 300. Этот байк сочетает в себе классический дизайн, мощный двигатель на 27 л.с. и шестиступенчатую коробку передач. Вес - всего 114 кг, максимальная нагрузка - до 190 кг, расход топлива - 3 л/100 км. Воздушно-масляная система охлаждения обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Простая и надежная конструкция, удобное седло для двоих и продуманная эргономика делают SHARMAX популярным выбором для путешествий по России.

Выбор турэндуро до 300 кубов – это всегда баланс между мощностью, весом, комфортом и стоимостью. Важно учитывать не только технические характеристики, но и реальные условия эксплуатации: качество, стоимость и доступность запчастей, возможность самостоятельного ремонта. 

Турэндуро - это универсальные мотоциклы, рассчитанные на смешанные маршруты и дальние поездки. В России этот класс техники особенно востребован из-за протяженности дорог и разнообразия ландшафтов. При выборе важно обращать внимание на расход топлива, надежность подвески, простоту обслуживания и наличие сервисных центров. В 2026 году рынок предлагает широкий выбор моделей, и даже в бюджетном сегменте можно найти достойные варианты для повседневного использования.

Упомянутые марки: Lifan
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