12 декабря 2019, 15:42
ТОП-5 фургонов по стоимости владения среди иностранных брендов
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Фото: Ford
В сегменте легких коммерческих автомобилей на выбор конкретной модели влияет не только ее цена, но и сумма последующих расходов – на топливо, страхование, регламентное ТО и налоги. Расскажем о пяти наиболее интересных вариантах цельнометаллических фургонов иностранных брендов, из представленных сейчас на российском рынке.
Фото: "Автостат"
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Эксперты изучили 7 моделей в 12 различных модификациях: Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Renault Master, Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Crafter. Во внимание принимали не только первоначальную цену и остаточную стоимость после 3 лет эксплуатации и 120 тысяч километров пробега. Были просуммированы все сопутствующие за этот период расходы: на топливо, на ОСАГО и КАСКО, на регламентное ТО у дилера, кроме того, учли амортизацию и транспортный налог. Цены брали актуальные для столичного региона: Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области.
В итоге, безоговорочным победителем стал бестселлер сегмента – Ford Transit. Выбранные для анализа модификации (L2H2 и L3H3) заняли первое и второе места среди наиболее выгодных по стоимости владения моделей. Рекомендованная цена Ford Transit (L2H2 – 1,9 млн рублей и L3H3 – 1,98 млн рублей) ниже по сравнению с конкурентами, которые все стоят более 2 млн рублей. Кроме этого, трехлетние «Транзиты» обладают более высокой остаточной стоимостью (59%), и их можно выгодно продать после интенсивной эксплуатации.
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Ежемесячные расходы у Ford Transit также ниже, чем у конкурентов – от 43,8 до 45,1 тыс. рублей. Для сравнения владельцы Citroen Jumper тратят в месяц от 51,1 до 54,7 тыс. рублей, Peugeot Boxer – от 51,8 до 55,4 тыс. рублей, а Renault Master – от 53 до 54,4 тыс. рублей.
В итоге, у обеих версий Ford Transit оказывается самая низкая стоимость километра пробега – не более 13,5 рублей. На третьем месте Citroen Jumper со средней базой – 15,3 рубля. На четвертом – аналогичный Peugeot Boxer – 15,5 рублей. Замыкает ТОП-5 фургонов по стоимости владения среди иностранных брендов – Renault Master (15,9 руб.).
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