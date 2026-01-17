Какие гибриды реально экономят деньги — неожиданные лидеры рейтинга

17 января 2026, 14:59
Топ-5 гибридных авто с самой низкой стоимостью километра в России — кто удивит
В России провели тест-драйв 11 гибридных машин. Эксперты выяснили, сколько стоит проехать километр на каждой. Результаты удивили даже скептиков. В лидерах оказались не те, на кого ставили.
В 2026 году гибридные автомобили окончательно перестали быть экзотикой на российских дорогах. С каждым месяцем их становится все больше, интерес к оценке экономии только растет. На этот раз специалисты решили не ограничиваться теорией и провели масштабное испытание: 11 популярных гибридов прошли одинаковый маршрут в суровых зимних условиях. Цель - выяснить, сколько стоит один километр пути на каждом из них реально.
В расчетах приняты актуальные цены: бензин - 67,45 рубля за литр, электроэнергия - 20 рублей за киловатт-час. Все машины заправляли и заряжали по одной схеме, чтобы исключить любую погрешность. Результаты оказались неожиданными даже для опытных автолюбителей.
Абсолютным чемпионом по экономичности стал Geely EX5 EM-i. На нем километр пути обошелся всего в 5 рублей. Ближайший преследователь — седан Exlantix ES — показал 5,72 рубля за километр. Третье место занял Evolute i-Space с результатом 6 рублей ровно. В пятерку лидеров также вошли кроссоверы Exlantix ET (6,94 рубля) и Voyah Free (7,03 рубля).
Интересно, что в конце списка оказались самые крупные и тяжелые гибриды. Tank 500 Hi-Change потребовалось уже 8,91 рубля за километр, Seres M7 — 8,46 рубля, Rox 01 — 8,05 рубля. Стоимость остальных участников примера составляет чуть выше 7 рублей за километр, что одинаково заметно выгоднее большинства бензиновых бензиновых двигателей.
Для сравнения: если взять переднеприводный Geely Atlas, который по размерам опережает Evolute i-Space и EX5 EM-i, то его результат - 6,48 рубля за километр. А вот семиместный GAC GS8 с бензиновым мотором стоит уже 7,76 рубля на тысячу метров. Разница, как говорится, на лице.
Стоит отметить, что все испытания проходили в одинаковых погодных условиях, что особенно важно для российских реалий. Зима не щадит ни людей, ни технику, и именно в таких условиях экономичность гибридов проявляется наиболее ярко. Некоторые модели удивили своей выносливостью и низким расходом даже при минусовых температурах.
Пока гибриды еще не вытеснили бензиновые авто с рынка, но тенденция очевидна: экономия на топливе становится все более весомым аргументом при выборе машины. Если особенно учесть, что цены на бензин и электричество продолжают расти. В ближайшие годы можно ожидать еще большего интереса к гибридным технологиям, и производители наверняка предложат новые, еще более эффективные модели.
