ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Mustang Mach-E довольно хорошая модель, в США стартовая ценой около 43000 долларов (3,2 млн рублей). Но на сегодняшний день у Mach-E появились достойные конкуренты.
Tesla Model Y
Tesla далеки от совершенства во многих отношениях, но компания уже более десяти лет в игре, и Маск по-прежнему выпускает одни из самых привлекательных электромобилей на рынке. Модель Y новейшее дополнение к модельному ряду Tesla. Кроссовер стоит 51 490 долларов (3,8 млн рублей). Он дороже Mach-E, но предлагает более высокое качество. Также модель Y сохраняет высокую стоимость на вторичном рынке.
Audi E-Tron
Audi e-tron уникален среди своих конкурентов тем, что старается не выделяться как электрическая модель. Он похож на любой другой кроссовер Audi, работающий на ДВС. При покупке e-tron придется выложить почти 70 000 долларов (5 млн рублей).
Mercedes-Benz EQC
Mercedes EQC хорош в управлении и эффективен. В настоящее время кроссовер продается в Европе по стартовой цене 66 068 евро (5,8 млн рублей). Он намного дороже, чем даже Mustang Mach-E в максимальной комплектации, но кроссоверы Mercedes обычно теряют около 50% своей стоимости через пять лет
VW ID.4
Один из руководителей VW однажды сказал, что запуск линейки VW ID столь же важным, как запуск Golf и Beetle. ID.4 — это электромобиль среднего размера, приятный в управлении и достаточно практичный. Цены на ID.4 начинаются от 35 000 долларов (2,6 млн рублей). VW также хорошо известен совместным использованием запчастей для всех своих автомобилей, что должно сводить затраты на обслуживание к минимуму.
Jaguar I-Pace
I-Pace — это еще один из первых электрических кроссоверов дебютировавший в 2018 году до того, как был анонсирован Mach-E. Он сочетает в себе привлекательность британской роскоши и конкурентоспособность некоторых показателей. Пожалуй, это один из самых красивых электрических кроссоверов.
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