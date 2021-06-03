ТОП-5 лучших внедорожников и кроссоверов Mercedes-Benz
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Давайте рассмотрим несколько внедорожников и кроссоверов с пробегом, которые не только отлично ведут себя на дороге, но и отличаются хорошим качеством сборки.
Mercedes-AMG G65
Внедорожник Mercedes AMG G-65, оснащенный массивным двигателем V12 с двойным турбонаддувом, был очень хорошо принят автомобильным сообществом. Подразделение Mercedes AMG действительно потрудилось на славу. AMG G-65 достаточно тяжел — он весит 2,8 тонны. В 2018 году эта модель выдавала 621 л.с. Последняя версия до 100 км/час может разогнаться за 5,1 секунды.
Mercedes-Benz GLC-Class
Mercedes GLC-Class — это среднеразмерный кроссовер, конкурирующий с Audi Q5. Полноприводная модель отлично подходит как для городских улиц, так и для бездорожья. Возможно, это не самый практичный паркетник на рынке, но потребителям он нравится. Бонусом здесь идет умеренный расход топлива, а симпатичный дизайн привлекает многих покупателей.
Mercedes G550
Mercedes Benz G 550 2002 модельного года достойный автомобиль. Покупателям предложили 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом с отличными характеристиками. Автомобиль стал достойным конкурентом Land Rover. G550 отличается не только стилем и комфортом, но у этой модели достойный уровень производительности и отличная управляемость.
Mercedes GLA250 4MATIC
Mercedes GLA 250 4MATIC 2019 модельного года очень привлекательный кроссовер. Он отличается высоким качеством не только сборки, но и с точки зрения технических характеристик. Субкомпактный кроссовер обладает множеством роскошных функций. Под капотом расположен 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом, который в стандартной комплектации развивает 208 л.с. С точки зрения безопасности GLA 250 4MATIC получил высокую оценку. Кроссовер отлично ведет себя на бездорожье, а автоматическая регулировка скорости в поворотах просто великолепна.
Mercedes G-Wagen
Mercedes G-Wagen выпустили в 1979 году, его часто сравнивали с Land Rover SIII. Автомобиль отличается прочностью и практичным дизайном. Покупатели отмечали отличную сборку. Если вы ищете внедорожник Mercedes старой школы, то 110KM.RU его определенно рекомендует. Многие покупатели по-прежнему предпочитают G-Wagen более новыми моделями с большей мощностью и обновленными технологиями.
- 1 650 000 РMercedes G-класс 2002 в Москве
- 2 010 000 РMercedes GLC-Класс 2017 в Москве
- 2 850 000 РMercedes G-класс 2009 в Москве
- 5 500 000 РMercedes G-класс 2014 в Москве
- 1 100 000 РMercedes G-класс 2000 в Москве
- 4 750 000 РMercedes G-класс AMG 2013 в Москве
- 24 900 000 РMercedes G-класс AMG 2020 в Москве
- 2 777 000 РMercedes GLC-Класс 2017 в Москве
- 18 800 000 РMercedes G-класс AMG 2020 в Москве
- 14 297 000 РMercedes G-класс 2021 в Москве
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