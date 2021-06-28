ТОП-5 любимых у россиян иномарок в 2021 году
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Volkswagen
Фото: Skoda
Третье место досталось Hyundai Solaris, за который просят минимум 870 тысяч рублей или на 40 тысяч рублей меньше, чем за Kia Rio в аналогичной комплектации. С января по май 2021 года было продано 26,3 тысячи экземпляров (+80%). На четвертой позиции расположился лифтбек Volkswagen Polo (от 957 тысяч рублей). С начала года дилеры реализовали 22,4 тысячи экземпляров (+37%). Замыкает ТОП-5 самых любимых в России новых иномарок чешский лифтбек Skoda Rapid с результатом 18,4 тысячи проданных автомобилей. Базовая версия Entry стоит от 937 рублей рублей, однако, покупатели отдают предпочтение более «богатым» комплектациям Ambition или Style.
- 260 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
- 545 000 РKIA Rio 2011 в Москве
- 1 490 000 РHyundai Creta 2020 в Москве
- 1 199 000 РHyundai Creta 2016 в Москве
- 1 450 000 РHyundai Creta 2020 в Москве
- 1 145 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 1 359 000 РSkoda Rapid 2020 в Москве
- 1 279 000 РHyundai Creta 2017 в Москве
- 1 470 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 1 049 000 РVolkswagen Polo 2018 в Москве
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