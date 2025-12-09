Эти японские SUV почти вечные: лучшие модели с пробегом за полтора миллиона

Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей

Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.

Найти на вторичном рынке достойный автомобиль в возрасте около десяти лет - задача не из легких. Однако, как сообщает «Российская Газета», существуют модели, которые даже после солидного пробега остаются в строю и не требуют серьезных вложений. Эксперты выделили пятерку японских кроссоверов в бюджете до полутора миллионов рублей, способных без капитального ремонта двигателя преодолеть отметку в 300 тысяч километров.

Первым в списке идет Toyota RAV4 в кузове XA40. Этот кроссовер славится выносливостью своих силовых агрегатов. Бензиновые моторы обьемом 2,0 и 2,5 литра при должном уходе показывают впечатляющий ресурс. Правда, у двухлитрового двигателя иногда случаются утечки и повышенный аппетит к маслу. Система полного привода и механическая коробка передач считаются практически неубиваемыми. Вариатор тоже живет долго, до 300 тысяч км, если не забывать менять в нем масло и следить за охлаждением. Из слабых мест - не самое стойкое лакокрасочное покрытие и необходимость периодической замены сайлентблоков.

Далее следует Honda CR-V. Ее моторы при регулярном обслуживании могут пройти и более 350 тысяч километров. Трансмиссии, будь то «механика» или «автомат», также не доставляют хлопот владельцам при условии своевременной замены рабочей жидкости. Полный привод работает стабильно, а подвеска стойко переносит испытания российскими дорогами. Кузов и салон отличаются долговечностью, и ржавчина появляется в основном на машинах, переживших некачественный кузовной ремонт.

Третье место занимает Mazda CX-5. Ее бензиновые двигатели Skyactiv способны проехать 300-350 тысяч километров, если их вовремя обслуживать. К типичным мелким неисправностям можно отнести течи масла или отказ катушек зажигания. Автоматические и механические коробки передач имеют ресурс не менее 200 тысяч километров. Подвеска в целом крепкая, но стойки стабилизатора и задние сайлентблоки могут попроситься на замену уже к 100 тысячам километров пробега.

На четвертой позиции расположился Subaru Forester. Его атмосферные двигатели FB20 и FB25 довольно выносливы, хотя после 150 тысяч километров может появиться повышенный расход масла. Вариаторы Lineartronic требуют замены масла каждые 40-50 тысяч километров и в таком режиме служат до 140 тысяч до первых признаков износа. Подвеска традиционно для марки крепкая, а кузов хорошо защищен от коррозии, хотя некоторым зонам стоит уделить дополнительное внимание.

Замыкает пятерку Mitsubishi Outlander. Его простые по конструкции атмосферные моторы обьемом 2,0 и 2,4 литра легко проходят до 300 тысяч километров. Вариатор JF011E, знакомый по многим другим моделям, при спокойной езде и регулярном обслуживании не доставляет проблем. Подвеска у «Аутлендера» прочная, но ступичные подшипники могут износиться раньше других элементов. А вот лакокрасочное покрытие и материалы отделки салона уступают конкурентам по износостойкости.