ТОП-5 распространенных ошибок при покупке электромобиля
Многие люди, владеющие электромобилями уже несколько лет, готовы дать совет новичкам. Технический влогер и владелец Tesla Model 3 Энди Слай один из них. В одном из последних видео он перечисляет пять самых больших ошибок, которые можно совершить при покупке электромобиля.
Ошибка № 1
Эта ошибка довольно очевидная — упущенная выгода. Как и в случае с автомобилями с ДВС, у вас есть возможность покупать новые или подержанные автомобили. Причем часто последнее является более разумным решением, когда дело доходит до электромобилей. Эти автомобили имеют небольшой пробег и меньше проблем. Но, при покупке нового электромобиля, например, в США, покупатель имеет право на получение федерального налогового кредита в размере до 7500 долларов, а также дополнительные скидки от штата или местного самоуправления. В России пока что население никак не стимулируют к покупкам электромобилей, но, возможно, льготы появятся в будущем, поэтому этот пункт не стоит сбрасывать со счетов.
Ошибка № 2
Вторая ошибка характерна для покупки электромобилей, а именно отсутствие зарядки. Перед тем как покупать электрокар необходимо продумать, где вы будете его заряжать. Зарядить автомобиль можно и дома, подойдет простая розетка, на парковке около офиса также можно найти розетку. Большинство владельцев электрокаров ставят свои автомобили заряжаться на ночь, и просыпаются с полностью заряженной батареей. Если у вас нет такой возможности, то во время эксплуатации могут возникнуть проблемы, так как зарядных станций для электрокаров не так уж и много.
Ошибка № 3
Следующая ошибка, которую часто совершают покупатели электромобилей — это выбор моделей с недостаточным запасом хода. Только тогда вождение не будет превращаться в постоянный стресс, хватит ли у вас батареи доехать до нужного места. Slye рекомендует модели с запасом хода не менее 483 км. Не думайте, что вы сможете получить диапазон EPA в реальной жизни, потому что на него влияют такие факторы, как внешняя температура, скорость, местность, размер колес и так далее.
Ошибка № 4
Некоторые люди в конечном итоге тратят слишком много на электромобили, что является еще одной распространенной ошибкой. Лучше всего оценить все ваши потребности и возможности, чтобы вы могли выбрать подходящий электромобиль с правильным запасом хода.
Ошибка № 5
Наконец, ошибка номер 5 заключается в игнорировании связанных с владением электромобилем расходов, таких как страховка, регистрация и плата за обслуживание. В видео подробно рассказывается о каждом из этих аспектов, поэтому обязательно ознакомьтесь с ним, если вы планируете купить электромобиль.
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