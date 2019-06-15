15 июня 2019, 11:37

ТОП-5 самых безопасных компактных кроссоверов

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По всему миру покупатели все чаще выбирают компактные кроссоверы, предпочитая их хэтчбекам и седанам. Автомобиль SUV-сегмента ценят за практичность, небольшие размеры, хорошую обзорность и более высокую безопасность. Расскажем о пяти компактных кроссоверах, которые можно считать наиболее безопасными.
ТОП 5 самых безопасных компактных кроссоверов
ТОП 5 самых безопасных компактных кроссоверов
ТОП 5 самых безопасных компактных кроссоверов
ТОП 5 самых безопасных компактных кроссоверов
ТОП 5 самых безопасных компактных кроссоверов
ТОП 5 самых безопасных компактных кроссоверов
ТОП 5 самых безопасных компактных кроссоверов
ТОП 5 самых безопасных компактных кроссоверов
ТОП 5 самых безопасных компактных кроссоверов
ТОП 5 самых безопасных компактных кроссоверов
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Журналисты издания SpeedMe.Ru проанализировали результаты краш-тестов двух американских ведомств: Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) и Страхового института дорожной безопасности (IIHS). В этих испытаниях моделируют всевозможные аварийные ситуации, а критерии оценки довольно строгие. В итоге, эксперты отобрали пять компактных кроссоверов 2019 модельного года, которые продемонстрировали наивысший результат.

Новый кроссовер Honda HR-V наряду с вместительным салоном и надежной управляемостью может похвастаться хорошими показателями безопасности. Начиная с комплектации EX и выше, автомобиль оснащен комплексом электронных ассистентов, в который входит автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль и система контроля рядности движения. Кроме того, модель получила высокую оценку за работу фар головного света, что немаловажно для передвижения ночью.

Кроссовер Hyundai Kona имеет довольно скромное оснащение, но выигрывает за счет хорошей управляемости и бодрых силовых агрегатов. Это безопасный и практичный автомобиль для начинающего водителя или любого, кому достаточно машины длиной 4 165 мм (колесная база - 2 600 мм) с багажником вместительностью 361 (1 143) л.
 
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Lexus UX выделяется на фоне конкурентов смелым дизайном, а в салоне покупателей ждут изысканные материалы отделки. Модель также с успехом прошла все краш-тесты, но не удостоилась высшей награды только из-за фар, которые заработали оценку «хорошо».

Как и все Volvo, XC40 оснащен многочисленными системами безопасности, включая систему экстренного автоматического торможения City Safety с функцией обнаружения пешеходов, велосипедистов, транспортных средств и крупных животных. В стандартную комплектацию входит автоматическая система контроля рядности и многое другое. Полуавтономная система Pilot Assist, предлагаемая в пакете Convenience, состоит из адаптивного круиз-контроля с функциями остановки и начала движения, а также центрирования в занимаемой полосе.

Завершает ТОП-5 самых безопасных компактных кроссоверов Subaru Crosstrek. Автомобиль отличается прекрасными внедорожными качествами, вместительным салоном и багажником, а также простой в использовании медиасистемой. Фирменный комплекс систем безопасности EyeSight с адаптивным круиз-контролем и системой удержания полосы движения считается одним из самых полезных комплексов такого рода на рынке.

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ТОП-5 самых безопасных компактных кроссоверов
{{material_123580}}Журналисты издания SpeedMe.Ru проанализировали результаты краш-тестов двух американских ведомств: Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) и Страхового института дорожной безопасности (IIHS). В этих испытаниях моделируют всевозможные аварийные ситуации, а критерии оценки довольно строгие. В итоге, эксперты отобрали пять компактных кроссоверов 2019 модельного года, которые продемонстрировали наивысший результат.Новый кроссовер Honda HR-V наряду с вместительным салоном и надежной управляемостью может похвастаться хорошими показателями безопасности. Начиная с комплектации EX и выше, автомобиль оснащен комплексом электронных ассистентов, в который входит автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль и система контроля рядности движения. Кроме того, модель получила высокую оценку за работу фар головного света, что немаловажно для передвижения ночью.Кроссовер Hyundai Kona имеет довольно скромное оснащение, но выигрывает за счет хорошей управляемости и бодрых силовых агрегатов. Это безопасный и практичный автомобиль для начинающего водителя или любого, кому достаточно машины длиной 4 165 мм (колесная база - 2 600 мм) с багажником вместительностью 361 (1 143) л. {{material_122990}}Lexus UX выделяется на фоне конкурентов смелым дизайном, а в салоне покупателей ждут изысканные материалы отделки. Модель также с успехом прошла все краш-тесты, но не удостоилась высшей награды только из-за фар, которые заработали оценку «хорошо».Как и все Volvo, XC40 оснащен многочисленными системами безопасности, включая систему экстренного автоматического торможения City Safety с функцией обнаружения пешеходов, велосипедистов, транспортных средств и крупных животных. В стандартную комплектацию входит автоматическая система контроля рядности и многое другое. Полуавтономная система Pilot Assist, предлагаемая в пакете Convenience, состоит из адаптивного круиз-контроля с функциями остановки и начала движения, а также центрирования в занимаемой полосе.Завершает ТОП-5 самых безопасных компактных кроссоверов Subaru Crosstrek. Автомобиль отличается прекрасными внедорожными качествами, вместительным салоном и багажником, а также простой в использовании медиасистемой. Фирменный комплекс систем безопасности EyeSight с адаптивным круиз-контролем и системой удержания полосы движения считается одним из самых полезных комплексов такого рода на рынке.
2019-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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