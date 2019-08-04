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4 августа 2019, 17:57

ТОП-5 самых быстрых кроссоверов, которые можно купить в России

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Современные кроссоверы уже давно не ассоциируются с неторопливой ездой. Среди них встречаются автомобили, способные впечатлить динамикой даже искушенных автолюбителей. Расскажем о пяти моделях, продающихся в России.
ТОП 5 самых быстрых кроссоверов которые можно купить в России
ТОП 5 самых быстрых кроссоверов которые можно купить в России
ТОП 5 самых быстрых кроссоверов которые можно купить в России
ТОП 5 самых быстрых кроссоверов которые можно купить в России
ТОП 5 самых быстрых кроссоверов которые можно купить в России
ТОП 5 самых быстрых кроссоверов которые можно купить в России
ТОП 5 самых быстрых кроссоверов которые можно купить в России
ТОП 5 самых быстрых кроссоверов которые можно купить в России
ТОП 5 самых быстрых кроссоверов которые можно купить в России
ТОП 5 самых быстрых кроссоверов которые можно купить в России
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Журналисты издания «Тарантас Ньюс» составили список самых быстрых кроссоверов, представленных на отечественном авторынке. Автомобили расположены в порядке уменьшения времени разгона от 0 до 100 км/ч.
 
Итак, самым «медленным» из пятерки быстрых кроссоверов стал 570-сильный Porsche Cayenne Turbo S. С места до «сотни» он разгоняется за 4,1 секунды. Максимальная скорость – 284 км/ч. Кроссовер оснащается 4,8-литровым мотором V8, активными стабилизаторами поперечной устойчивости и задней подруливающей подвеской. В интерьере – вставки из карбона, а сиденья отделаны двухцветной кожей с контрастной прострочкой. Стоит такой автомобиль минимум 12 млн рублей. Аналогичное время в спринте демонстрирует роскошный «британец» Bentley Bentayga. Кроссовер с 6,0-литровым двигателем W12 отдачей 608 л.с. и 900 Нм крутящего момента набирает первую «сотню» за 4,1 секунды. Максимальная скорость составляет 301 км/ч. Цена – от 16 млн рублей.

Под капотом Mercedes-AMG GLC 63S скрывается 4,0-литровый мотор V8, который способен развивать мощность 510 л.с. Пиковый крутящий момент достигает 700 Нм. Данный силовой агрегат разгоняет кроссовер с места до 100 км/ч за 3,8 секунды. Максимальная скорость из соображений безопасности принудительно ограничена на отметке 250 км/ч. В России автомобиль можно приобрести за 7 млн рублей.

Американский кроссовер Jeep Grand Cherokee Trackhawk выигрывает у Mercedes-AMG GLC 63S лишь 0,1 секунды, ускоряясь с места до «сотни» за 3,7 секунды. Такую выдающуюся динамику ему обеспечивает 6,2-литровый двигатель V8 Hemi со шнековым компрессором. Мощность агрегата достигает 717 л.с., а крутящий момент – 875 Нм. Цены начинаются от 9,7 млн рублей.
 
Замыкает рейтинг автомобиль с шильдиком Lamborghini. Кроссовер Lamborghini Urus оснащен 4,0-литровым V8 с двумя турбинами. Мотор способен выдавать 650 л.с. мощности и 850 Нм крутящего момента. Этот недюжинный агрегат разгоняет 2,2-тонный автомобиль с места до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Стать владельцем Lamborghini Urus можно, заплатив не менее 15,2 млн рублей.

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спасибо за инфу.
manatik
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ТОП-5 самых быстрых кроссоверов, которые можно купить в России
{{material_125558}}Журналисты издания «Тарантас Ньюс» составили список самых быстрых кроссоверов, представленных на отечественном авторынке. Автомобили расположены в порядке уменьшения времени разгона от 0 до 100 км/ч. Итак, самым «медленным» из пятерки быстрых кроссоверов стал 570-сильный Porsche Cayenne Turbo S. С места до «сотни» он разгоняется за 4,1 секунды. Максимальная скорость – 284 км/ч. Кроссовер оснащается 4,8-литровым мотором V8, активными стабилизаторами поперечной устойчивости и задней подруливающей подвеской. В интерьере – вставки из карбона, а сиденья отделаны двухцветной кожей с контрастной прострочкой. Стоит такой автомобиль минимум 12 млн рублей. Аналогичное время в спринте демонстрирует роскошный «британец» Bentley Bentayga. Кроссовер с 6,0-литровым двигателем W12 отдачей 608 л.с. и 900 Нм крутящего момента набирает первую «сотню» за 4,1 секунды. Максимальная скорость составляет 301 км/ч. Цена – от 16 млн рублей.Под капотом Mercedes-AMG GLC 63S скрывается 4,0-литровый мотор V8, который способен развивать мощность 510 л.с. Пиковый крутящий момент достигает 700 Нм. Данный силовой агрегат разгоняет кроссовер с места до 100 км/ч за 3,8 секунды. Максимальная скорость из соображений безопасности принудительно ограничена на отметке 250 км/ч. В России автомобиль можно приобрести за 7 млн рублей.Американский кроссовер Jeep Grand Cherokee Trackhawk выигрывает у Mercedes-AMG GLC 63S лишь 0,1 секунды, ускоряясь с места до «сотни» за 3,7 секунды. Такую выдающуюся динамику ему обеспечивает 6,2-литровый двигатель V8 Hemi со шнековым компрессором. Мощность агрегата достигает 717 л.с., а крутящий момент – 875 Нм. Цены начинаются от 9,7 млн рублей. Замыкает рейтинг автомобиль с шильдиком Lamborghini. Кроссовер Lamborghini Urus оснащен 4,0-литровым V8 с двумя турбинами. Мотор способен выдавать 650 л.с. мощности и 850 Нм крутящего момента. Этот недюжинный агрегат разгоняет 2,2-тонный автомобиль с места до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Стать владельцем Lamborghini Urus можно, заплатив не менее 15,2 млн рублей.
2019-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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