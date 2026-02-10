Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 07:40

Топ-5 самых быстрых Nissan: редкие версии, рекорды скорости и уникальные технологии

Какие модели Nissan вошли в историю благодаря невероятной максимальной скорости и инженерным решениям

Nissan не раз удивлял мир автомобилями, способными конкурировать с лучшими спорткарами планеты. В этом обзоре - пять машин, которые стали символами скорости и инженерного дерзновения. Узнайте, чем они выделяются на фоне других.

В мире автомобильных рекордов имя Nissan ассоциируется не только с массовыми моделями, но и с настоящими инженерными экспериментами, которые навсегда изменили представление о возможностях японского автопрома. Компания создала несколько машин, которые не просто разгонялись до впечатляющих скоростей, а стали символами эпох.

Каждая из этих моделей - результат смелых решений, технических прорывов и стремлений выйти за рамки привычного. В подборке - пять самых быстрых автомобилей Nissan, каждый из которых по-своему уникален и требует отдельного внимания.

Фото: Nissan

Skyline R34 GT-R Nür: финальный аккорд легенды

В 2002 году Nissan выпустил особую версию Skyline R34 GT-R Nür, которая стала прощальным подарком сторонникам культовой линейки. Автомобиль получил имя знаменитой трассы Нюрбургринга, что сразу намекает на его гоночный характер. Максимальная скорость — 266 км/ч, что для начала 2000-х было весьма значительным показателем.

Всего было выпущено чуть более тысячи экземпляров, существовало две модификации: M-Spec Nür и V-Spec II Nür. Они различались не только настройками подвески и тормозов, но и деталями интерьера. Для коллекционеров эти машины давно стали объектом охоты, а для фанатов — символом целой эпохи в истории Nissan.

Фото: Nissan 

Nissan Z NISMO 2024: современный взгляд на скорость

В 2024 году Nissan представил Z NISMO — автомобиль, который вобрал в себя все современные технологии бренда. Под капотом — 3,5-литровый V6 с турбонаддувом, выдающий 420 л.с. и способности разгоняться до 266 км/ч. Но главное здесь - не только цифры, подход к деталям: аэродинамика, усиленные тормоза, жесткая подвеска и агрессивные шины для трека.

Эта модель стала ответом на запросы энтузиастов, которые хотят получить максимум эмоций за рулем, не жертвуя комфортом и безопасностью. Z NISMO - пример того, как можно сочетать традиции и инновации, не теряя фирменного характера.

Фото: Nissan

Juke-R 2.0: когда кроссовер станет суперкаром

Juke-R 2.0 – один из самых неожиданных проектов Nissan. В 2015 году инженеры придумали компактный городской кроссовер с «начинкой» от GT-R. Результат превзошел все ожидания: 600-сильный двигатель, полный привод и максимальная скорость 322 км/ч. Это не просто быстрый автомобиль - это вызов здравому смыслу и продолжительному представлению о сегменте кроссоверов.

Juke-R 2.0 был выпущен в количестве всего четырех или пяти экземпляров, каждый из которых собирался вручную. Стоимость – около 590 000 долларов, что делает его не только редким, но и по-настоящему эксклюзивным. Для Nissan этот проект стал демонстрацией инженерной смелости и умений удивлять даже самых искушенных автолюбителей.

GT-R NISMO 2024: вершина эволюции

GT-R NISMO 2024 года — флагманская ступень, что связано с понятиями «японский суперкар». 3,8-литровый V6 с турбонаддувом выдает 600 л.с., максимальная скорость достигает 322 км/ч. Шестиступенчатая коробка DCT, полный привод ATTESA E-TS, карбоновые керамические тормоза Brembo и широкое использование углеродного волокна - все это делает GT-R NISMO настоящим технологическим шедевром.

В интерьере - спортивные сиденья Recaro, алькантара и красная прострочка, соединяющие гоночный дух машины. Последние обновления модели затронули не только техническую часть, но и эргономику, что позволило сделать автомобиль еще более управляемым и быстрым на треке.

R390 GT1 Sport Prototype: абсолютная скорость

Завершает подборку уникальный Nissan R390 GT1 1998 года - спортивный прототип, созданный специально для участия в игре «24 часа Ле-Мана». Этот автомобиль существует в единственном экземпляре и хранится в коллекции Nissan Heritage. Максимальная скорость — 354 км/ч, что делает Nissan самым быстрым в истории.

Под капотом — 3,5-литровый V8 мощностью 350 л.с., шестиступенчатая секвентальная коробка и задний привод. R390 GT1 - не просто автомобиль, а символ инженерного максимализма и стремления к победе на самых престижных трассах мира.

Каждая из этих моделей — не только техническое достижение, но и часть истории Nissan, которая продолжает вдохновлять инженеров и автолюбителей по всему миру.

Упомянутые модели: Nissan Skyline, Nissan Z, Nissan Juke (от 1 220 000 Р), Nissan GT-R (от 6 050 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
