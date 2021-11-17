ТОП-5 самых дорогих ДТП в России (боль страховщика)
На четвертом месте оказался инцидент с суперкаром Mercedes-Benz AMG GT, произошедший в Пермской области в ноябре 2019 года. Водитель не справился с управлением, пробил отбойник и вылетел с трассы. ВСК выплатила 12,9 млн рублей компенсации.
На третьем месте стоит Rolls-Royce Ghost, водитель которого зимой 2019 года врезался в дерево в Шереметьево. Выплата по этому страховому случаю составила 13,6 млн рублей. Второе место занимает еще один внедорожник Mercedes G-Class. Автомобиль попал серьёзную аварию в Челябинске в сентябре 2016 года, которая обошлась страховой в 16 млн рублей.
Лидером рейтинга стал суперкар Ferrari GTC4 Lusso. В апреле 2021 года водитель в дождливую погоду гнал по трассе Москва – Санкт-Петербург, не справился с управлением, влетел в ехавшую рядом Skoda и далее в отбойник. Страховая компенсация превысила 25 млн рублей.
- 9 500 000 РRolls-Royce Ghost 2012 в Москве
- 17 200 000 РMercedes G-класс AMG 2020 в Москве
- 4 900 000 РMercedes G-класс 2014 в Москве
- 2 590 000 РMercedes G-класс AMG 2007 в Москве
- 6 790 000 РMercedes G-класс AMG 2012 в Москве
- 3 090 000 РMercedes G-класс AMG 2011 в Москве
- 26 800 000 РMercedes G-класс AMG 2021 в Москве
- 5 979 000 РMercedes G-класс AMG 2014 в Москве
- 6 500 000 РMercedes G-класс 2012 в Москве
- 5 999 000 РMercedes G-класс AMG 2014 в Москве
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