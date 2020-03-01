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1 марта 2020, 12:05

ТОП-5 самых доступных автомобилей начала марта

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Фото: АвтоВАЗ
Цены на новые автомобили растут день ото дня. Стать обладателем новой машины можно, имея на руках порядка полумиллиона рублей. Расскажем о пяти самых недорогих моделях по состоянию на начало марта 2020 года.
ТОП 5 самых доступных автомобилей начала марта

Фото: АвтоВАЗ

ТОП 5 самых доступных автомобилей начала марта

Фото: Datsun

ТОП 5 самых доступных автомобилей начала марта

Фото: Datsun

ТОП 5 самых доступных автомобилей начала марта

Фото: АвтоВАЗ

ТОП 5 самых доступных автомобилей начала марта

Фото: Renault

ТОП 5 самых доступных автомобилей начала марта
ТОП 5 самых доступных автомобилей начала марта
ТОП 5 самых доступных автомобилей начала марта
ТОП 5 самых доступных автомобилей начала марта
ТОП 5 самых доступных автомобилей начала марта
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Цены в ТОП-5 самых доступных автомобилей указаны без учета скидок и специальных акций. Журналисты портала «Тарантас Ньюс» изучили предложения различных компаний и выяснили, что звание самого недорогого автомобиля в России продолжает удерживать седан Lada Granta. Базовая комплектация с 87-сильным мотором и «механикой» стоит от 455 900 рублей. В список оснащения входят светодиодные ходовые огни, а также электронные системы ABS, EBD и BAS. Самая дорогая версия седана с 98-сильным мотором и 4-диапазонным «автоматом» стоит от 645 800 рублей.

Соплатформенный седан Datsun on-DO занимает второе место. Недавно автомобиль перенес легкий рестайлинг. Базовая комплектация Access с тем же 87-сильным агрегатом и МКПП стоит от 506 000 рублей. За топовую версию просят минимум 686 000 рублей. Родственный хэтчбек Datsun mi-DO обойдется чуть дороже. Цены колеблются в диапазоне от 529 000 до 709 000 рублей.

Четвертую строчку занимает Lada 4x4. Обновленный внедорожник в трехдверном исполнении стоит от 553 900 до 609 900 рублей. Под капотом установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 83 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» и раздаточной коробкой. Замыкает рейтинг французский седан Renault Logan, который, как и четыре предыдущие модели, собирают на АвтоВАЗе. Базовая версия Access с 82-сильным мотором и МКПП-5 стоит от 596 900 рублей, топовая – от 861 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум Datsun mi-DO
Доброго дня! 15.04.2018 г. стала обладательницей DATZUN mi-do! Пробег пока 150 км. Пока все устраивает, но начитавшись различных форумов, что то стала волноваться! Хотелось бы понимать чем она может меня удивить в самый не подходящий момент???
Любовь
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ТОП-5 самых доступных автомобилей начала марта
{{material_129076}}Цены в ТОП-5 самых доступных автомобилей указаны без учета скидок и специальных акций. Журналисты портала «Тарантас Ньюс» изучили предложения различных компаний и выяснили, что звание самого недорогого автомобиля в России продолжает удерживать седан Lada Granta. Базовая комплектация с 87-сильным мотором и «механикой» стоит от 455 900 рублей. В список оснащения входят светодиодные ходовые огни, а также электронные системы ABS, EBD и BAS. Самая дорогая версия седана с 98-сильным мотором и 4-диапазонным «автоматом» стоит от 645 800 рублей.Соплатформенный седан Datsun on-DO занимает второе место. Недавно автомобиль перенес легкий рестайлинг. Базовая комплектация Access с тем же 87-сильным агрегатом и МКПП стоит от 506 000 рублей. За топовую версию просят минимум 686 000 рублей. Родственный хэтчбек Datsun mi-DO обойдется чуть дороже. Цены колеблются в диапазоне от 529 000 до 709 000 рублей.Четвертую строчку занимает Lada 4x4. Обновленный внедорожник в трехдверном исполнении стоит от 553 900 до 609 900 рублей. Под капотом установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 83 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» и раздаточной коробкой. Замыкает рейтинг французский седан Renault Logan, который, как и четыре предыдущие модели, собирают на АвтоВАЗе. Базовая версия Access с 82-сильным мотором и МКПП-5 стоит от 596 900 рублей, топовая – от 861 000 рублей.
2020-03-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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