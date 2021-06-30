ТОП-5 самых неудачных Ferrari
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Практически каждая машина, выезжающая за пределы Маранелло, становится классикой. За частичку волшебства Ferrari нужно заплатить немалые деньги. Но есть модели, которые совсем не похожи на Ferrari.
Ferrari 365 GT4 2 + 2, 400 и 412
Ferrari Tipo F101 действительно интересны. Это неплохие 4-местные гранд-туреры с двигателями V12. Все они производили респектабельную мощность, примерно в 335 лошадиных сил, имели роскошный комфортабельный интерьер и элегантный дизайн. Рулевое управление было немного тяжелым, но это отличные автомобили GT. Но как Феррари они потерпели неудачу. В течение 17 лет для модели использовали один и тот же двигатель, кузов и шасси, лишь внося небольшие изменения. Но автомобили Tipo F101 не очень нравятся автомобильному сообществу, потому что они не похожи на Феррари.
Ferrari Mondial
Семейство Ferrari Mondial имеет те же проблемы, что и семейство автомобилей Tipo F101. Самая ранняя модель Mondial 8 могла разгоняться до 100 км/ч примерно за 10 секунд, хоть более поздние модели имели более мощные двигатели, они далеко не соответствовали уровню Ferrari. Это была практичная модель, но мало кто покупает Ferrari, потому что это разумно и практично.
Dino 208 GT4
Ferrari Dino 208 GT4 с одной стороны недорогой автомобиль, но с другой он оснащен одним из самых маленьких двигателей V8, которые когда-либо устанавливались на дорожные автомобили. Но была очень веская причина, по которой Феррари использовал 2-литровый V8 для этой машины. В свое время в Италии любая машина с объемом двигателя более 2 литров облагалась высокими налогами. Это привело к тому, что Ferrari потеряла продажи на внутреннем рынке. Таким образом, они уменьшили двигатель 308 GT4 до 2 литров, чтобы соответствовать требованиям. В результате появился двигатель Ferrari мощностью 180 лошадиных сил.
Ferrari 612 Scaglietti
У Ferrari 612 Scaglietti отличный мощный 5,7-литровый мотор V12, но автомобиль просто не похож на Ferrari. От бренда остался только шильдик.
Ferrari 348
Ferrari 348 пришла на замену Ferrari 328. Босс Ferrari Лука Ди Монтедземоло, как известно, не любил эту машину и сказал, что кроме внешнего вида, машина разочаровывает. В этой модели стоял двигатель V8 мощностью 300 лошадиных сил. Основная проблема Ferrari 348 была в управляемости, про неё в свое время писали: «Кажется, что у этой машины есть четыре колеса, а задняя часть поворачивается в неправильном направлении».
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