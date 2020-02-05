Автопортал 110km.ru Автожурнал KIA Skoda Mercedes Новинки и концепт кары Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц
5 февраля 2020, 09:24
ТОП-5 самых ожидаемых новинок 2020 года
- 101
- 0
Российские автолюбители назвали самые ожидаемые новинки нынешнего года. В опросе портала Auto.ru приняли участие 15 тысяч человек. Им предлагалось выбрать самую долгожданную модель из списка, в который вошли 16 новинок отечественного авторынка в 2020 году.
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Skoda
Фото: Kia
Фото: Daimler
Ранее мы писали
Российский офис Kia опубликовал официальные цены и комплектации для нового компактного кроссовера Seltos, ...Читать далее
Второе место досталось Kia Optima нового поколения (12,2%). Вариант для глобального рынка представили в середине декабря 2019 года, но отечественным покупателям придется ждать до осени. Третьей стала Skoda Octavia четвертого поколения, представленная осенью прошлого года (10,4%). Сборку новинки наладят на заводе в Нижнем Новгороде. Продажи стартуют в четвертом квартале.
На четвертом и пятом местах расположились большие вседорожники. Каждый десятый (9,8%) опрошенный ждет новый кроссовер Kia Telluride. Еще 6,6% россиян назвали самой ожидаемой новинкой 2020 года роскошный Mercedes-Maybach GLS. Не последнюю роль в этом наверняка сыграла массированная рекламная кампании, начатая немецким автопроизводителем. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, появления каких моделей в России ждут меньше всего. Обновленный Mercedes-Benz кроссовер GLA упомянули лишь 1,7% респондентов, а обновленный лифтбек Skoda Rapid - 2,1%.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Цитата:| Кому: ikin1 Что именно?
Интересно было бы на универсал взглянуть, с дизельным движком отличный аппарат должен быть. Осталось только дождаться, когда обновленная модель до России доедет. Еще и цена чтобы не запредельная получилась. В общем, ждем, надеемся.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве