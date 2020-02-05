Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 февраля 2020, 09:24

ТОП-5 самых ожидаемых новинок 2020 года

  • 101
  • 0
Российские автолюбители назвали самые ожидаемые новинки нынешнего года. В опросе портала Auto.ru приняли участие 15 тысяч человек. Им предлагалось выбрать самую долгожданную модель из списка, в который вошли 16 новинок отечественного авторынка в 2020 году.
ТОП 5 самых ожидаемых новинок 2020 года

Фото: Kia

ТОП 5 самых ожидаемых новинок 2020 года

Фото: Kia

ТОП 5 самых ожидаемых новинок 2020 года

Фото: Skoda

ТОП 5 самых ожидаемых новинок 2020 года

Фото: Kia

ТОП 5 самых ожидаемых новинок 2020 года

Фото: Daimler

ТОП 5 самых ожидаемых новинок 2020 года
ТОП 5 самых ожидаемых новинок 2020 года
ТОП 5 самых ожидаемых новинок 2020 года
ТОП 5 самых ожидаемых новинок 2020 года
ТОП 5 самых ожидаемых новинок 2020 года
Ранее мы писали
Российский офис Kia опубликовал официальные цены и комплектации для нового компактного кроссовера Seltos, ...
Читать далее
Больше всего поклонников набрал новый компактный кроссовер Kia Seltos. Каждый шестой участник опроса (16,9%) назвал именно его в качестве самой ожидаемой новинки 2020 года. Напомним, цены и комплектации Seltos уже объявлены. Официальные продажи стартуют 2 марта.

Второе место досталось Kia Optima нового поколения (12,2%). Вариант для глобального рынка представили в середине декабря 2019 года, но отечественным покупателям придется ждать до осени. Третьей стала Skoda Octavia четвертого поколения, представленная осенью прошлого года (10,4%). Сборку новинки наладят на заводе в Нижнем Новгороде. Продажи стартуют в четвертом квартале.

На четвертом и пятом местах расположились большие вседорожники. Каждый десятый (9,8%) опрошенный ждет новый кроссовер Kia Telluride. Еще 6,6% россиян назвали самой ожидаемой новинкой 2020 года роскошный Mercedes-Maybach GLS. Не последнюю роль в этом наверняка сыграла массированная рекламная кампании, начатая немецким автопроизводителем. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, появления каких моделей в России ждут меньше всего. Обновленный Mercedes-Benz кроссовер GLA упомянули лишь 1,7% респондентов, а обновленный лифтбек Skoda Rapid - 2,1%.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
Kia объявила цены на новую Optima
Цитата:| Кому: ikin1 Что именно?
AlekseiE
Kia обновила Optima
Интересно было бы на универсал взглянуть, с дизельным движком отличный аппарат должен быть. Осталось только дождаться, когда обновленная модель до России доедет. Еще и цена чтобы не запредельная получилась. В общем, ждем, надеемся.
Григорий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Mercedes Benz Бенц
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
«Мотор-шоу 2005»: ГАЗ-«Консул», Great Wall, концепт Yeti
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа KIA Optima
Объявления о продаже KIA Optima
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 69 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
ТОП-5 самых ожидаемых новинок 2020 года
{{material_128822}}Больше всего поклонников набрал новый компактный кроссовер Kia Seltos. Каждый шестой участник опроса (16,9%) назвал именно его в качестве самой ожидаемой новинки 2020 года. Напомним, цены и комплектации Seltos уже объявлены. Официальные продажи стартуют 2 марта.Второе место досталось Kia Optima нового поколения (12,2%). Вариант для глобального рынка представили в середине декабря 2019 года, но отечественным покупателям придется ждать до осени. Третьей стала Skoda Octavia четвертого поколения, представленная осенью прошлого года (10,4%). Сборку новинки наладят на заводе в Нижнем Новгороде. Продажи стартуют в четвертом квартале.На четвертом и пятом местах расположились большие вседорожники. Каждый десятый (9,8%) опрошенный ждет новый кроссовер Kia Telluride. Еще 6,6% россиян назвали самой ожидаемой новинкой 2020 года роскошный Mercedes-Maybach GLS. Не последнюю роль в этом наверняка сыграла массированная рекламная кампании, начатая немецким автопроизводителем. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, появления каких моделей в России ждут меньше всего. Обновленный Mercedes-Benz кроссовер GLA упомянули лишь 1,7% респондентов, а обновленный лифтбек Skoda Rapid - 2,1%.
2020-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Нижний Новгород Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться