ТОП-5 самых популярных кроссоверов ноября 2022 года в России

02.12.2022, 12:10

«АвтоВАЗ» идет на рекорд: продажи Lada в ноябре – самые сильные в этом году

В цифрах это выглядит следующим образом: 21 726 легковых и коммерческих моделей Lada, реализованных в минувшем месяце. Это лучший результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше показателя октября этого же года. В общей сложности за 11 месяцев покупателями Lada стали 164 636 россиян.Читать далее