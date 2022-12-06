ТОП-5 самых популярных кроссоверов ноября 2022 года в России
Второе место занимает Haval Jolion с результатом 2,2 тысячи автомобилей и небольшим снижением по сравнению с 2021 годом на 14%. На третьем месте расположился Geely Coolray. На нем остановили свой выбор 1,7 тысячи покупателей (+42%). Четвертая строчка досталась Haval F7 с 1,3 тысячи проданных автомобилей (+28%). Замыкает ТОП-5 самых популярных кроссоверов ноября 2022 года на российском рынке Geely Atlas Pro. Дилеры реализовали чуть более тысячи автомобилей, что почти вдвое (+85%) больше, чем годом ранее.
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02.12.2022, 12:10
«АвтоВАЗ» идет на рекорд: продажи Lada в ноябре – самые сильные в этом году
В цифрах это выглядит следующим образом: 21 726 легковых и коммерческих моделей Lada, реализованных в минувшем месяце. Это лучший результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше показателя октября этого же года. В общей сложности за 11 месяцев покупателями Lada стали 164 636 россиян.Читать далее
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30.11.2022, 09:20
Журналисты сравнили цены автомобилей Lada в России и в Казахстане и сделали неприятный вывод
Журналисты издания «Ведомости» сравнили, сколько стоят автомобили Lada в России и в Казахстане. Причем речь шла даже не о конечных ценах у дилеров, а о официальных рекомендованных производителем розничных ценах.Читать далее
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29.11.2022, 09:00
Рынок ждет кроссовер «Москвич 3»: цены на конкурентов с начала года выросли на 27%
В ближайшее время мы станем свидетелями противостояния китайских компакт-кроссоверов с новым продуктом возрожденного МАЗ «Москвич». Официальных цен на «Москвич 3» пока нет, но эксперты называют цифры 1,8-2,15 млн руб. Насколько они конкурентные, учитывая, что представители класса SUV B+ подорожали с начала года на 26,9%? Читать далее
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27.11.2022, 22:41
6 самых экономичных китайских кроссоверов на российском рынке
Расход топлива для многих автолюбителей остается таким же важным показателем, как мощность двигателя, объем багажника или величина дорожного просвета. Китайские кроссоверы, представленные в настоящее время на российском рынке, оснащаются турбомоторами, которые сочетают солидную мощность с топливной экономичностью.Читать далее
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14.11.2022, 08:30
10 самых продаваемых автомобилей в России подорожали за 10 месяцев на 17%
В период с января по начало ноября 2022 года самые продаваемые на сегодняшний день автомобили в России добавили в цене, в среднем, 17%. Аналитический отдел агрегатора 110km.ru проследил тенденцию, сложившуюся на отечественном авторынке.Читать далее
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06.12.2022, 16:16
Эксперты узнали, почему россияне продавали личные автомобили в 2022 году (причина грустная)
В 2022 году в России наблюдается снижение продаж как новых автомобилей, так и подержанных. Дефицит машин у дилеров вынуждает автовладельцев не спешить расстаться со своим «железным конем». Многим для продажи автомобиля требуется весомая причина.Читать далее
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06.12.2022, 14:03
Штрафы за отсутствие ОСАГО предлагают увеличить в 6 раз
Сейчас штраф за отсутствие действующего полиса ОСАГО составляет 800 рублей, в 20-дневный льготный период его можно оплатить с 50-процентной скидкой. При средней стоимости полиса 8 000 рублей многие считают, что выгоднее заплатить штраф. Депутаты решили исправить положение.Читать далее
-
02.12.2022, 12:10
«АвтоВАЗ» идет на рекорд: продажи Lada в ноябре – самые сильные в этом году
В цифрах это выглядит следующим образом: 21 726 легковых и коммерческих моделей Lada, реализованных в минувшем месяце. Это лучший результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше показателя октября этого же года. В общей сложности за 11 месяцев покупателями Lada стали 164 636 россиян.Читать далее
-
30.11.2022, 09:20
Журналисты сравнили цены автомобилей Lada в России и в Казахстане и сделали неприятный вывод
Журналисты издания «Ведомости» сравнили, сколько стоят автомобили Lada в России и в Казахстане. Причем речь шла даже не о конечных ценах у дилеров, а о официальных рекомендованных производителем розничных ценах.Читать далее
-
29.11.2022, 09:00
Рынок ждет кроссовер «Москвич 3»: цены на конкурентов с начала года выросли на 27%
В ближайшее время мы станем свидетелями противостояния китайских компакт-кроссоверов с новым продуктом возрожденного МАЗ «Москвич». Официальных цен на «Москвич 3» пока нет, но эксперты называют цифры 1,8-2,15 млн руб. Насколько они конкурентные, учитывая, что представители класса SUV B+ подорожали с начала года на 26,9%? Читать далее
-
27.11.2022, 22:41
6 самых экономичных китайских кроссоверов на российском рынке
Расход топлива для многих автолюбителей остается таким же важным показателем, как мощность двигателя, объем багажника или величина дорожного просвета. Китайские кроссоверы, представленные в настоящее время на российском рынке, оснащаются турбомоторами, которые сочетают солидную мощность с топливной экономичностью.Читать далее
-
14.11.2022, 08:30
10 самых продаваемых автомобилей в России подорожали за 10 месяцев на 17%
В период с января по начало ноября 2022 года самые продаваемые на сегодняшний день автомобили в России добавили в цене, в среднем, 17%. Аналитический отдел агрегатора 110km.ru проследил тенденцию, сложившуюся на отечественном авторынке.Читать далее
-
06.12.2022, 16:16
Эксперты узнали, почему россияне продавали личные автомобили в 2022 году (причина грустная)
В 2022 году в России наблюдается снижение продаж как новых автомобилей, так и подержанных. Дефицит машин у дилеров вынуждает автовладельцев не спешить расстаться со своим «железным конем». Многим для продажи автомобиля требуется весомая причина.Читать далее
-
06.12.2022, 14:03
Штрафы за отсутствие ОСАГО предлагают увеличить в 6 раз
Сейчас штраф за отсутствие действующего полиса ОСАГО составляет 800 рублей, в 20-дневный льготный период его можно оплатить с 50-процентной скидкой. При средней стоимости полиса 8 000 рублей многие считают, что выгоднее заплатить штраф. Депутаты решили исправить положение.Читать далее
- 1 769 000 РHaval F7 2020 в Москве
- 2 350 000 РGeely Atlas Pro 2021 в Москве
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- 1 689 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
- 1 897 000 РHaval Jolion 2021 в Москве
- 2 480 000 РGeely Atlas Pro 2022 в Москве
- 2 347 000 РHaval F7 2020 в Москве
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