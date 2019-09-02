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2 сентября 2019, 00:22

ТОП-5 самых популярных кроссоверов в мире

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Фото: Toyota
Кроссоверы пользуются популярностью во всем мире. В нашей стране на протяжении нескольких месяцев бессменным лидером остается бюджетный корейский «паркетник» Hyundai Creta. А какие кроссоверы предпочитают покупатели в других странах?
ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире

Фото: Honda

ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире

Фото: Tiguan

ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире

Фото: Hyundai

ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире

Фото: Kia

ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире

Фото: Nissan

ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире

Фото взято из открытых источников

ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире

Фото: Mazda

ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире

Фото: Nissan

ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире

Фото: Mercedes-Benz

ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире
ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире
ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире
ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире
ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире
ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире
ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире
ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире
ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире
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Портал focus2move подвел итоги продаж новых легковых автомобилей за первое полугодие 2019 года. Самой востребованной машиной стала Toyota Corolla (596,3 тыс. проданных экземпляров). Среди кроссоверов лидирует Toyota RAV4. С января по июнь 2019 года дилеры реализовали 440,6 тыс. экземпляров (+8,2%), что позволило модели подняться на третье место в рейтинге мировых бестселлеров. 

Второе место среди кроссоверов занимает Honda CR-V с показателем 381,7 тыс. экземпляров (+15,6%). На третью строчку опустился Volkswagen Tiguan, продажи которого в первом полугодии упали сразу на 9,8% до 374,3 тыс. экземпляров.

Далее идут две модели корейских автопроизводителей. Кроссовер Hyundai Tucson занимает четвертое место. За первые шесть месяцев 2019 года дилеры реализовали 257,6 тыс. экземпляров или на 9,8% меньше, чем годом ранее. Замыкает ТОП-5 Kia Sportage с показателем 246,2 тыс. автомобилей (+2,8%). Кроме того, в десятку самых востребованных в мире кроссоверов попали: Nissan Qashqai (240,3 тыс. экз., -11,9%), Chevrolet Equinox (221,8 тыс. экз., +0,9%), Mazda CX-5 (217,9 тыс. экз., -9,4%), Nissan Rogue (195,8 тыс. экз., -18%), Mercedes GLC (193,7 тыс. экз., -1,5%).

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ТОП-5 самых популярных кроссоверов в мире
{{material_127407}}Портал focus2move подвел итоги продаж новых легковых автомобилей за первое полугодие 2019 года. Самой востребованной машиной стала Toyota Corolla (596,3 тыс. проданных экземпляров). Среди кроссоверов лидирует Toyota RAV4. С января по июнь 2019 года дилеры реализовали 440,6 тыс. экземпляров (+8,2%), что позволило модели подняться на третье место в рейтинге мировых бестселлеров. Второе место среди кроссоверов занимает Honda CR-V с показателем 381,7 тыс. экземпляров (+15,6%). На третью строчку опустился Volkswagen Tiguan, продажи которого в первом полугодии упали сразу на 9,8% до 374,3 тыс. экземпляров.Далее идут две модели корейских автопроизводителей. Кроссовер Hyundai Tucson занимает четвертое место. За первые шесть месяцев 2019 года дилеры реализовали 257,6 тыс. экземпляров или на 9,8% меньше, чем годом ранее. Замыкает ТОП-5 Kia Sportage с показателем 246,2 тыс. автомобилей (+2,8%). Кроме того, в десятку самых востребованных в мире кроссоверов попали: Nissan Qashqai (240,3 тыс. экз., -11,9%), Chevrolet Equinox (221,8 тыс. экз., +0,9%), Mazda CX-5 (217,9 тыс. экз., -9,4%), Nissan Rogue (195,8 тыс. экз., -18%), Mercedes GLC (193,7 тыс. экз., -1,5%).
2019-09-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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