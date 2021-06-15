ТОП-5 самых популярных кроссоверов в США (лидер продаж в России оказался никому не нужен)
На четвертом месте находится Mazda CX-5 с результатом 20,6 тысячи проданных автомобилей (+69,6%). Третью строчку занимает большой кроссовер Toyota Highlander: 28,8 тысячи автомобилей (+131,2%). Прежний лидер сегмента, Toyota RAV4 опустился на второе место. Ему в минувшем месяце отдали предпочтение 30,1 тысячи покупателей (-12%). Снижение продаж объясняется дефицитом автомобилей у дилеров, вызванным глобальным кризисом на рынке полупроводников. Титул бестселлера достался в мае Honda CR-V, который разошелся тиражом в 42 тысячи экземпляров (+45%).
В России кроссовер покупают неохотно из-за высокой цены. Компания Honda уже заявила, что с 2022 года поставки новых автомобилей в Россию прекратятся. Сейчас модельный ряд марки представлен двумя кроссоверами – Honda CR-V и Pilot.
- 1 800 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 1 499 999 РToyota RAV4 2011 в Москве
- 1 180 000 РToyota RAV4 2007 в Москве
- 1 715 000 РSubaru Forester 2016 в Москве
- 345 000 РSubaru Forester 1999 в Москве
- 1 270 000 РToyota Highlander 2011 в Москве
- 2 287 000 РToyota Highlander 2013 в Москве
- 2 299 000 РToyota Highlander 2013 в Москве
- 1 120 000 РMazda CX-5 2016 в Москве
- 1 670 000 РHonda CR-V 2015 в Москве
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