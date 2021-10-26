Топ-5 самых популярных машин на индийском рынке
Японский бренд Suzuki является одним из самых популярных в Индии. Там он известен как Maruti Suzuki. Так что вся подборка, представленная ниже состоит из машин именно этого бренда.
Maruti Suzuki DZire
Компактный седан вот уже 10 лет не покидает список лидеров по продажам в Индии. В первом полугодии 2021 года его купила 81,5 тыс. индусов. Цена базовой комплектации в пересчете на рубли составляет всего 590 тысяч. За эти деньги вы получаете машину с передним приводом, двигателем 1,2 л, мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой МКПП. Согласитесь – весьма неплохо!
Maruti Suzuki Alto
Этот хэтчбек отличает крайне привлекательная стоимость (310 тысяч в пересчете на рубли), неудивительно, что за первые полгода 2021 его купили почти 100 тысяч индусов.
Собственно, чудес не бывает, а значит и технические характеристики машины примерно совпадают с уровнем цены. Бензиновый двигатель 0,8л и всего 48 л.с., коробка передач пятиступенчатая механника, привод только передний.
Maruti Suzuki Baleno
Более мощный хэчбек, оснащен бензиновым двигателем 1,2 л и мощностью 83 л.с., МКПП пятиступенчатая, привод передний. Базовая комплектация стартует с 560 тысяч рублей. Внешне за свои деньги машина выглядит неплохо, но если заглянуть в салон, то станет очевидно, насколько экономный эконом класс перед вами.
Maruti Suzuki Wagon R
Компактный высокий хэчбэк является одним из самых продаваемых автомобилей в Индии. Примечательно, что несмотря на высокую популярность машины в самой Японии, спрос на нее в Индии оказался намного выше. Правда, внешне индийская версия сильно отличается от японского варианта кей-кара.
За первые полгода было куплено почти 118 тысяч таких машин, стоимость базовой комплектации в рублях составляет около 493 тысяч. По техническим характеристикам он мало отличается от предыдущих моделей в списке: передний привод, бензин 1 л и 68 л.с. в комплекте с пятиступенчатой МКПП.
Maruti Suzuki Swift
Завершает подборку еще один городской хэчбек, один из самых дорогих в списке. Его особенность в том, что, в отличие от первых 4 моделей, он знаком и российским потребителям.
По итогам первого полугодия в Индии было куплено более 120 тысяч таких машин, в пересчете на рубли цена составила 574 тысячи. По технической начинке он практически идентичен коллегам по списку – бензиновый двигатель 1,2 л, мощность 90 л.с., пятиступенчатая МКПП и передний привод.
Стали бы вы покупать эти модели по указанным ценам, если бы они появились на российском рынке?
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