ТОП-5 самых уродливых спецверсий автомобилей
Mercedes-Benz A160 Hakkinen Edition
В 1998 году в честь победы Мики Хаккинена в чемпионате Формулы-1 компания Mercedes-Benz объявила о выпуске спецсерии. Все ожидали, что особую «гоночную» версию получит одна из мощных спортивных моделей бренда, но по непонятным причинам выбор маркетологов пал на хэтчбек A160 с 1,6-литровой «четверкой» (М166) мощностью чуть более 100 лошадиных сил и разгоном до «сотни» за 11 секунд. Цветовое оформление кузова тоже было не самым удачным. На следующий год Хаккинен завоевал еще один титул, но новой версии Mercedes-Benz A160, к счастью, не последовало.
Mitsuoka Orochi Evangelion Edition
Mitsuoka Orochi – один из самых странных и ярких японских автомобилей, всегда привлекали внимание своим смелым дизайном, сенсационной скоростью и отличной управляемостью, доставляющей истинное удовольствие от вождения. В 2014 году производство модели прекратили, но перед этим выпустили прощальную версию, посвященную японскому аниме-сериалу Neon Genesis Evangelion. Буйство красок на кузове поняли и оценили далеко не все.
Smart ForJeremy
Необычный автомобиль был создан в 2012 году при деятельном участии известного модельера Джереми Скотта, которому было позволено вмешаться не только в интерьер, но и во внешность автомобиля. В итоге машина обзавелась безумными крыльями, разомкнутым рулем и массой хрома в отделке. Невозможно воспринимать такую машину всерьез. Smart ForJeremy по праву считается одним из самых нелепых автомобилей специального выпуска, которые когда-либо появлялись на дорогах.
Dodge Ram Daytona
Сделать Dodge Ram в стиле гоночного автомобиля Daytona – не такая уж плохая идея: «мускулистый» дизайн и мощный 5,7-литровый мотор Hemi под капотом... Пока на корме не появился огромный спойлер. Он ухудшал аэродинамику и мешал загружать открытый кузов, но снять спойлер было невозможно. Его накрепко приварили к бортам.
Nissan Gold Leaf
Когда Усэйн Болт выиграл золотые медали на Олимпийских играх 2012 года, Nissan решил наградить его позолоченным спорткаром GT-R, который отлично подходил для самого быстрого человека на беговой дорожке. Когда Макс Уитлок заработал золото в гимнастике на Играх в Рио в 2016 году, Nissan решил повторить свой благородный порыв и подарил ему золотой Leaf. Спорный дизайн модели стал еще хуже под слоем переливающейся золотой эмали. Правду говорят: «Не все то золото, что блестит».
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