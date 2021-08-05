5 августа 2021, 14:46
ТОП-5 самых востребованных кроссоверов в России
Эксперты Ассоциации европейского бизнеса подвели итоги продаж новых автомобилей в России в июле 2021 года. Лидером отечественного SUV-сегмента вновь стала Hyundai Creta. Заказы на кроссоверы второго поколения дилеры начали принимать в начале минувшего месяца.
Дарья Климова Фото: 110km.ru
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Третью строчку занимает Renault Duster с результатом 3 408 проданных автомобилей (17%). На фоне общего 4-процентного падения продаж такой рост говорит о явном успехе кроссовера второго поколения, продажи которого стартовали весной 2021 года. На четвертом месте обосновался японский кроссовер Toyota RAV4, который в июле разошелся тиражом в 2 797 экземпляров (-16%). Замыкает ТОП-5 самых востребованных кроссоверов немецкий Volkswagen Tiguan (2 302 экз., -31%).
Упомянутые модели: Hyundai Creta (от 879 900 Р), ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р), ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р), Renault Duster (от 699 000 Р), Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р), Volkswagen Tiguan (от 1 329 000 Р)
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