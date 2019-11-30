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30 ноября 2019, 16:09

ТОП-5 стран с самым дешевым топливом

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Эксперты проанализировали стоимость топлива в разных странах по состоянию на октябрь 2019 года и выяснили, где продается самый дешевый бензин и дизельное топливо. Прежнего лидера подобных рейтингов – Венесуэлу пришлось исключить, поскольку из-за гиперинфляции и постоянно меняющегося курса местной валюты точные данные по этой стране получить пока невозможно.
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В редакции speedme.ru изучили данные по стоимости топлива на мировом рынке и составили ТОП-5 стран, где дешевле всего заправлять автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Выяснилось, что цены не всегда зависят от объема добываемой страной нефти.

Самый дешевый бензин АИ-95 продается в Казахстане – по 0,41 евро (около 28,94 руб.) за литр. При этом по уровню добычи нефти страна занимаешь лишь 11-е место в мире – 1,94 млн баррелей в день. Лидер по добыче (12,4 млн баррелей в сутки) – США занимают второе место в рейтинге стран с самым недорогим бензином – 0,61 евро (43,06 руб.). Третье место по ценам досталось России - 0,67 евро (47,29 руб.). По добыче у нас второе место – 10 751 млн баррелей в день. Замыкают пятерку стран с дешевым бензином Беларусь (0,73 евро; 51,53 руб.) и Аргентина (0,74 евро; 52,23 руб.). Уровень добычи здесь невысокий - 34 тыс. и 479 тыс. баррелей сырой нефти соответственно. Для справки, в 2019 году предприятие «Белоруснефть» ведет добычу нефти и газа на 61 месторождении в Беларуси, тринадцати – в Венесуэле, одном – в Эквадоре и пяти – в Российской Федерации.

Самое дешевое дизельное топливо продается опять-таки в Казахстане – 0,45 евро (31,76 руб.). На втором месте с хорошим отрывом идет Россия — 0,66 евро (46,59 руб.). Третья строчка досталась Аргентине – 0,69 евро (48,7 руб.). США занимают четвертое место — 0,72 евро (50,82 руб.). Замыкает ТОП-5 стран с самым дешевым дизельным топливом Беларусь, где средняя цена на него составляет 0,73 евро (51,53 руб.).


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ТОП-5 стран с самым дешевым топливом
{{material_124118}}В редакции speedme.ru изучили данные по стоимости топлива на мировом рынке и составили ТОП-5 стран, где дешевле всего заправлять автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Выяснилось, что цены не всегда зависят от объема добываемой страной нефти.Самый дешевый бензин АИ-95 продается в Казахстане – по 0,41 евро (около 28,94 руб.) за литр. При этом по уровню добычи нефти страна занимаешь лишь 11-е место в мире – 1,94 млн баррелей в день. Лидер по добыче (12,4 млн баррелей в сутки) – США занимают второе место в рейтинге стран с самым недорогим бензином – 0,61 евро (43,06 руб.). Третье место по ценам досталось России - 0,67 евро (47,29 руб.). По добыче у нас второе место – 10 751 млн баррелей в день. Замыкают пятерку стран с дешевым бензином Беларусь (0,73 евро; 51,53 руб.) и Аргентина (0,74 евро; 52,23 руб.). Уровень добычи здесь невысокий - 34 тыс. и 479 тыс. баррелей сырой нефти соответственно. Для справки, в 2019 году предприятие «Белоруснефть» ведет добычу нефти и газа на 61 месторождении в Беларуси, тринадцати – в Венесуэле, одном – в Эквадоре и пяти – в Российской Федерации.Самое дешевое дизельное топливо продается опять-таки в Казахстане – 0,45 евро (31,76 руб.). На втором месте с хорошим отрывом идет Россия — 0,66 евро (46,59 руб.). Третья строчка досталась Аргентине – 0,69 евро (48,7 руб.). США занимают четвертое место — 0,72 евро (50,82 руб.). Замыкает ТОП-5 стран с самым дешевым дизельным топливом Беларусь, где средняя цена на него составляет 0,73 евро (51,53 руб.).
2019-11-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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