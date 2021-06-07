ТОП-5 кроссоверов Mercedes-Benz, которые лучше не покупать
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Mercedes создал несколько автомобилей с выдающимися характеристиками. Действительно, многие из его внедорожников великолепны на дороге и имеют хорошее качество сборки. Однако иногда компания не добивалась успеха. Журналисты Hotcars изучили вторичный рынок и выбрали самые проблемные Mercedes, которые они не рекомендуют покупать.
Mercedes ML320
Выпущенный в 1998 году Mercedes ML320 входил в модельный ряд W163. В свое время это был первый в истории роскошный автомобиль с системой стабилизации. Но качество сборки было настолько плохим, что знающие автолюбители не покупали эту модель на вторичном рынке. Конструкция ML320 достаточно слаба, и автомобиль требовал частого ремонта, так что владельцам приходилось выкладывать целые состояния. Стоит отметить, что компания потратила сотни миллионов долларов перед выпуском второго поколения. Таким образом, мы бы рекомендовали держаться подальше от машин ML до 2006 года.
Mercedes GL-Class X164
Эта модель была выпущена в 2006, чтобы составить конкуренцию Audi Q7 и BMW X5. Но у дизельных двигателей возникли проблемы с датчиками кривошипа. А варианты двигателей V8 имели утечку масла, и как следствие высокие расходы на ремонт.
Mercedes GLK350
Mercedes GLK350 появился в 2012 году. В то время как автомобили GL предлагают более роскошный вид G-Class, GLK-Class предлагает компактную версию кроссовера. GLK350 был оснащен проблемным двигателем V6 мощностью 302 л.с., владельцы этой модели постоянно жаловались на утечку масла в головках цилиндров.
Mercedes ML350
Обновленный в 2005 году Mercedes ML-Class до сих пор славится своими проблемами. Несмотря на некоторые улучшения общей плавности хода и управляемости у автомобиля все еще были проблемы с двигателем, как и в предыдущем поколении ML320. 3,5-литровый двигатель M272 был наиболее проблематичным, также были проблемы с электрикой.
Mercedes X-Class
Официально продаваемый как роскошный пикап, Mercedes X-Class был выпущен в 2017 году. Mercedes презентовал его как первый в мире пикап премиум-класса, модель была представлена в трех комплектациях: Pure, Progressive и Power. Самым мощным двигателем был дизельный агрегат V6 с турбонаддувом мощностью 255 л.с. Машина получилась очень дорогой и бесполезной в качестве пикапа.
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