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21 декабря 2019, 19:02

ТОП-5 вседорожников в разных ценовых сегментах

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» проанализировали продажи новых кроссоверов и внедорожников в России за десять месяцев 2019 года и назвали лидеров в четырех ценовых сегментах от 1 до 3 млн рублей.
ТОП 5 вседорожников в разных ценовых сегментах

Фото взято из открытых источников

ТОП 5 вседорожников в разных ценовых сегментах

Фото: Volkswagen

ТОП 5 вседорожников в разных ценовых сегментах

Фото: Toyota

ТОП 5 вседорожников в разных ценовых сегментах

Фото: Hyundai

ТОП 5 вседорожников в разных ценовых сегментах
ТОП 5 вседорожников в разных ценовых сегментах
ТОП 5 вседорожников в разных ценовых сегментах
ТОП 5 вседорожников в разных ценовых сегментах
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Все кроссоверы и вседорожники разделили на группы в зависимости от средневзвешенной цены. Ее рассчитывали на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов). В ценовом диапазоне от 1 до 1,5 млн рублей безоговорочным лидером выступает Hyundai Creta со средневзвешенной ценой 1 173 000 рублей. С января по октябрь было реализовано 58,8 тыс. экземпляров модели. Второе место занимает Renault Duster (31,1 тыс. экз.), который стоит 1 008 000 рублей. На третьем - Renault Kaptur (22 тыс. экз.) и ценой 1 141 000 рублей. Замыкают ТОП-5 Nissan Terrano (10,2 тыс. экз) по средней цене 1 170 000 рублей и Renault Arkana (7,3 тыс. экз.) по цене 1 264 000 рублей.

В следующем ценовом диапазоне лидирует Volkswagen Tiguan (1 992 000 рублей), который разошелся тиражом в 29,1 тыс. экземпляров. С минимальным отставанием от него идет Kia Sportage (1 758 000 рублей), на которой остановили свой выбор 28,2 тыс. покупателей. На третьем месте - Nissan Qashqai (1 630 000 рублей). Было продано 19,3 тыс. экземпляров. Четвертое и место досталось Hyundai Tucson (1 706 000 рублей, 18,6 тыс. экз.) и Nissan X-Trail (1 965 000 рулей, 16,4 тыс. экз.) соответственно. 

Бестселлером ценового сегмента 2 – 2,5 млн рублей стал японский кроссовер Toyota RAV4 (2 017 000 рублей, 23 тыс. экз.). На второй строчке – чешский Skoda Kodiaq (2 236 000 рублей, 19,9 тыс. экз.). Третье место досталось японскому Mitsubishi Outlander (2 017 000 рублей, 19,5 тыс. экз.). Четвертой стала Mazda CX-5 (2 026 000 рублей, 17,8 тыс. экз.), а пятой со значительным отставанием – Kia Sorento (2 004 000 рублей, 4,3 тыс. экз.).

Наконец, в сегменте вседорожников стоимостью от 2,5 до 3 млн рублей наибольшей популярностью пользуется Hyundai Santa Fe (2 516 000 рублей, 8,9 тыс. экз.). Второе место занимает Kia Sorento Prime (2 613 000 рублей, 8,7 тыс. экз.). На третьей позиции - Mitsubishi Pajero Sport (2 768 000 рублей, 5,5 тыс. экз.). Также в первую пятерку вошли Lexus NX (2 895 000 рублей, 4,6 тыс. экз.) и Toyota Fortuner (2 686 000 рублей, 4 тыс. экз.).

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Отзывы по теме
На Новый год к Есенину, в «страну березового ситца»
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http:// netcam.2sms.ru
morozovanton
Новый Peugeot 2008 доедет до России весной
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http:// netcam.2sms.ru
morozovanton
Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http:// netcam.2sms.ru
morozovanton
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ТОП-5 вседорожников в разных ценовых сегментах
{{material_128358}}Все кроссоверы и вседорожники разделили на группы в зависимости от средневзвешенной цены. Ее рассчитывали на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов). В ценовом диапазоне от 1 до 1,5 млн рублей безоговорочным лидером выступает Hyundai Creta со средневзвешенной ценой 1 173 000 рублей. С января по октябрь было реализовано 58,8 тыс. экземпляров модели. Второе место занимает Renault Duster (31,1 тыс. экз.), который стоит 1 008 000 рублей. На третьем - Renault Kaptur (22 тыс. экз.) и ценой 1 141 000 рублей. Замыкают ТОП-5 Nissan Terrano (10,2 тыс. экз) по средней цене 1 170 000 рублей и Renault Arkana (7,3 тыс. экз.) по цене 1 264 000 рублей.В следующем ценовом диапазоне лидирует Volkswagen Tiguan (1 992 000 рублей), который разошелся тиражом в 29,1 тыс. экземпляров. С минимальным отставанием от него идет Kia Sportage (1 758 000 рублей), на которой остановили свой выбор 28,2 тыс. покупателей. На третьем месте - Nissan Qashqai (1 630 000 рублей). Было продано 19,3 тыс. экземпляров. Четвертое и место досталось Hyundai Tucson (1 706 000 рублей, 18,6 тыс. экз.) и Nissan X-Trail (1 965 000 рулей, 16,4 тыс. экз.) соответственно. Бестселлером ценового сегмента 2 – 2,5 млн рублей стал японский кроссовер Toyota RAV4 (2 017 000 рублей, 23 тыс. экз.). На второй строчке – чешский Skoda Kodiaq (2 236 000 рублей, 19,9 тыс. экз.). Третье место досталось японскому Mitsubishi Outlander (2 017 000 рублей, 19,5 тыс. экз.). Четвертой стала Mazda CX-5 (2 026 000 рублей, 17,8 тыс. экз.), а пятой со значительным отставанием – Kia Sorento (2 004 000 рублей, 4,3 тыс. экз.).Наконец, в сегменте вседорожников стоимостью от 2,5 до 3 млн рублей наибольшей популярностью пользуется Hyundai Santa Fe (2 516 000 рублей, 8,9 тыс. экз.). Второе место занимает Kia Sorento Prime (2 613 000 рублей, 8,7 тыс. экз.). На третьей позиции - Mitsubishi Pajero Sport (2 768 000 рублей, 5,5 тыс. экз.). Также в первую пятерку вошли Lexus NX (2 895 000 рублей, 4,6 тыс. экз.) и Toyota Fortuner (2 686 000 рублей, 4 тыс. экз.).
2019-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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