7 июля 2019, 21:11
ТОП-5 ярких автомобилей из фильмов
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Автомобили нередко становятся полноправными героями фильмов. Создатели кинолент придумывают или подбирают героям яркие и запоминающиеся машины. Расскажем о пяти удивительных автомобилях из фильмов разных жанров.
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На втором месте расположилась не менее запоминающаяся машина времени, созданная Доктором Эмметом в фильме «Назад в будущее». Автомобиль построили на базе DMC-12 DeLorean, под капотом которого первоначально находился довольно слабый для спорткара 3-литровый V6 мощностью всего 170 лошадиных сил. Во время работы над второй и третьей частями «Назад в будущее» этот мотор заменили на более мощный двигатель Porsche.
Третью строчку импровизированного рейтинга занимает «собакомобиль» из комедии «Тупой и еще тупее». В киноленте рассказывается о друзьях Гарри и Ллойде. Гарри занимается перевозкой собак. Для работы он построил специальный автомобиль на базе микроавтобуса Ford Econoline 1984 года. Сложно не улыбнуться, глядя на то, как развиваются на скорости уши этой машины-собаки.
Выход кинотрилогии про бэтмена режиссера Кристофера Нолана ознаменовал появление одного из самых узнаваемых бэтмобилей. Он спроектирован и построен на собственной базе и больше напоминает секретный военный проект. Бэтмобиль Tumbler имел в длину 4 620 мм и был оснащен 5,7-сильным мотором V8 мощностью 500 л.с. Кроме того, машина «Темного рыцаря» неуязвима для РПГ и стрелкового оружия.
Замыкает пятерку самых ярких автомобилей монстр-трак Dodge Ram из комедии «Няньки» (1994 год). Биг-фут с кузовом Dodge Ram, 1000-сильным мотором V8 и огромными колесами размером 167 x 109 x 64 см выглядит столь же мускулистым и огромным, как и сами главные герои – «няньки» в исполнении братьев Питера Пола и Дэвида Пола.
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