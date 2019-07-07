7 июля 2019, 21:11

ТОП-5 ярких автомобилей из фильмов

  • 799
  • 0
Автомобили нередко становятся полноправными героями фильмов. Создатели кинолент придумывают или подбирают героям яркие и запоминающиеся машины. Расскажем о пяти удивительных автомобилях из фильмов разных жанров.
ТОП 5 ярких автомобилей из фильмов
ТОП 5 ярких автомобилей из фильмов
ТОП 5 ярких автомобилей из фильмов
ТОП 5 ярких автомобилей из фильмов
ТОП 5 ярких автомобилей из фильмов
ТОП 5 ярких автомобилей из фильмов
ТОП 5 ярких автомобилей из фильмов
ТОП 5 ярких автомобилей из фильмов
ТОП 5 ярких автомобилей из фильмов
ТОП 5 ярких автомобилей из фильмов
Ранее мы писали
Красивые и мощные автомобили любят все. Но самые крутые тачки, конечно, достаются киногероям. Какой из попавших ...
Читать далее
Мы уже писали о самых крутых автомобилях из голливудских блокбастеров. Сегодня журналисты издания «Тарантас-Ньюс» представили свой ТОП-5 диковинных автомобилей из кинофильмов. Первое место досталось фургончику ЭКТО-1, на котором разъезжали охотники за привидениями в одноименном фильме 1984 года. Машина была построена на базе старого катафалка Miller-Meteor на шасси Cadillac Fleetwood 1959 года. Сейчас по всему миру насчитывается всего около 200 таких автомобилей, менее сотни из них на ходу. В ЭКТО-1 были переделаны 24 машины. В движение культовый фургон приводил 5,7-литровый V8 Chevy 350 мощностью 310 л.с. Трансмиссия – автоматическая коробка передач в сочетании с задним приводом. 

На втором месте расположилась не менее запоминающаяся машина времени, созданная Доктором Эмметом в фильме «Назад в будущее». Автомобиль построили на базе DMC-12 DeLorean, под капотом которого первоначально находился довольно слабый для спорткара 3-литровый V6 мощностью всего 170 лошадиных сил. Во время работы над второй и третьей частями «Назад в будущее» этот мотор заменили на более мощный двигатель Porsche.

Третью строчку импровизированного рейтинга занимает «собакомобиль» из комедии «Тупой и еще тупее». В киноленте рассказывается о друзьях Гарри и Ллойде. Гарри занимается перевозкой собак. Для работы он построил специальный автомобиль на базе микроавтобуса Ford Econoline 1984 года. Сложно не улыбнуться, глядя на то, как развиваются на скорости уши этой машины-собаки.

Выход кинотрилогии про бэтмена режиссера Кристофера Нолана ознаменовал появление одного из самых узнаваемых бэтмобилей. Он спроектирован и построен на собственной базе и больше напоминает секретный военный проект. Бэтмобиль Tumbler имел в длину 4 620 мм и был оснащен 5,7-сильным мотором V8 мощностью 500 л.с. Кроме того, машина «Темного рыцаря» неуязвима для РПГ и стрелкового оружия.

Замыкает пятерку самых ярких автомобилей монстр-трак Dodge Ram из комедии «Няньки» (1994 год). Биг-фут с кузовом Dodge Ram, 1000-сильным мотором V8 и огромными колесами размером 167 x 109 x 64 см выглядит столь же мускулистым и огромным, как и сами главные герои – «няньки» в исполнении братьев Питера Пола и Дэвида Пола. 

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Cadillac Fleetwood
Здравствуйте, я хочу купить Cadillac Fleetwood 1986 года.Сколько стоит?
Родион
Форум De Lorean Dmc-12
а ты набери в инете - купить машину из америки . на этих сайтах и найдешь . ну или на ebay
михаил
Форум Ford Econoline
расход топлива у моего форда около 35-40 л на 100км. 5.4 АКП 1998г подскажите в чем проблема
АРМЕН
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Додж
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
В России снова доступны льготные автокредиты
Сколько стоят 3- и 5-летние Toyota Land Cruiser Prado?
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Cadillac Fleetwood
Объявления о продаже Cadillac Fleetwood
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
ТОП-5 ярких автомобилей из фильмов
{{material_125081}}Мы уже писали о самых крутых автомобилях из голливудских блокбастеров. Сегодня журналисты издания «Тарантас-Ньюс» представили свой ТОП-5 диковинных автомобилей из кинофильмов. Первое место досталось фургончику ЭКТО-1, на котором разъезжали охотники за привидениями в одноименном фильме 1984 года. Машина была построена на базе старого катафалка Miller-Meteor на шасси Cadillac Fleetwood 1959 года. Сейчас по всему миру насчитывается всего около 200 таких автомобилей, менее сотни из них на ходу. В ЭКТО-1 были переделаны 24 машины. В движение культовый фургон приводил 5,7-литровый V8 Chevy 350 мощностью 310 л.с. Трансмиссия – автоматическая коробка передач в сочетании с задним приводом. На втором месте расположилась не менее запоминающаяся машина времени, созданная Доктором Эмметом в фильме «Назад в будущее». Автомобиль построили на базе DMC-12 DeLorean, под капотом которого первоначально находился довольно слабый для спорткара 3-литровый V6 мощностью всего 170 лошадиных сил. Во время работы над второй и третьей частями «Назад в будущее» этот мотор заменили на более мощный двигатель Porsche.Третью строчку импровизированного рейтинга занимает «собакомобиль» из комедии «Тупой и еще тупее». В киноленте рассказывается о друзьях Гарри и Ллойде. Гарри занимается перевозкой собак. Для работы он построил специальный автомобиль на базе микроавтобуса Ford Econoline 1984 года. Сложно не улыбнуться, глядя на то, как развиваются на скорости уши этой машины-собаки.Выход кинотрилогии про бэтмена режиссера Кристофера Нолана ознаменовал появление одного из самых узнаваемых бэтмобилей. Он спроектирован и построен на собственной базе и больше напоминает секретный военный проект. Бэтмобиль Tumbler имел в длину 4 620 мм и был оснащен 5,7-сильным мотором V8 мощностью 500 л.с. Кроме того, машина «Темного рыцаря» неуязвима для РПГ и стрелкового оружия.Замыкает пятерку самых ярких автомобилей монстр-трак Dodge Ram из комедии «Няньки» (1994 год). Биг-фут с кузовом Dodge Ram, 1000-сильным мотором V8 и огромными колесами размером 167 x 109 x 64 см выглядит столь же мускулистым и огромным, как и сами главные герои – «няньки» в исполнении братьев Питера Пола и Дэвида Пола. 
2019-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Красноярск Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.